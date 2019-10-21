"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевший участник сейчас

Смотрите, изменился ли Коля Крицкий

Николай Крицкий покинул "Зважені та щасливі" 9 Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе на телеканале украинцы увидели восьмой эпизод проекта "Зважені та щасливі". На восьмой неделе участников снова ждал обмен партнерами, на который повлиял главный конкурс. По итогам голосования домой поехал самый тяжелый участник сезона – Коля Крицкий из розовой команды.

Коля пришел на ток-шоу "Зважся!", чтобы показать, каких промежуточных результатов он достиг и не опустил ли руки, уехав домой. На проект он пришел с весом 223 кг. Сегодняшний вес Коли составляет 173 кг.

Тренер Иракли Макацария с радостью встретил своего подопечного и пообещал, что до финала они еще поработают над внешним видом Коли. Также благодаря проекту он начал меняться и внутренне.

Николай Крицкий на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

Чтобы поддержать Колю, в студию пришла Даша Астафьева, которая рассказала, как в детстве считала себя гадким утенком и получала множество обидных прозвищ от одноклассников. До 8 лет у нее не росли волосы из-за проблем со здоровьем. Она даже не мечтала о популярности и успехе. Даша раскрыла секрет, что ее вес сейчас 60-62 кг, а параметры 92-62-92.

Даша Астафьева на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

Также в студию пришли участники четвертого сезона Иванна Марчук и Дмитрий Завоюра, которые поделились своими историями: насколько семья и поддержка окружающих важна для сохранения скинутого веса. Иванна, к сожалению, не смогла удержать вес, а Дмитрий напротив – продолжает тренироваться еще больше, правильно питается и мотивирует других на изменения.

Николай Крицкий до и после Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг смотрите самый весомый проект страны "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ и вдохновляйтесь на изменения!

Ранее мы рассказывали, как выглядит самая тяжелая экс-участница 9-го сезона "Зважені та щасливі".

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