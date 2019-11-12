"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевший участник сейчас
В одиннадцатом выпуске проект покинул "синий" Руслан Садовой
На прошлой неделе состоялся одиннадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". По итогам голосования участников домой отправился Руслан Садовой из синей команды. Смотрите, как выглядит экс-партнер Алены Гребенюк сейчас.
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На ток-шоу "Зважся!" Руслан пришел счастливым и влюбленным. Его вес на старте проекта был 129 кг, на ток-шоу – 103 кг. Но тренер Иракли Макацария уверен, что участник продолжит заниматься и в скором времени удивит всех.
Марина Боржемская считает, что Руслан – тот участник, который стопроцентно отрабатывал свое пребывание на проекте. "После ухода с проекта у тебя была небольшая проблема с ногой. Мы не могли так активно заниматься как планировали. Но в целом я доволен результатом, Руслан придерживается нового ритма жизни, который намного лучше того, что был", – комментирует Иракли Макацария.
Также на ток-шоу пришел Сергей Пархоменко (Серега), который рассказал, как успевает воспитывать двоих детей, заниматься карьерой, правильным питанием и спортом. "Тело – это наш автомобиль. Если мы хотим, чтобы наш пробег был долгим, и мы как можно реже обращались в автосервис, нужно за собой следить. В свои почти 43 года я в лучшей форме, чем в 20 лет. Поскольку раньше я кушал, как меня учили родители, а сейчас я кушаю осмысленно", – комментирует Сергей.
Основной его рацион составляет растительная пища, простые каши на воде, нерафинированные масла, овощи и фрукты. Также он уже давно не ест мясо. Только иногда рыбу или в редких случаях птицу. Дети также правильно питаются и занимаются спортом.
Руслан Садовой поделился прекрасными новостями, что сейчас перемены и в его личной жизни – он счастлив и влюблен. Свою избранницу он знает уже 20 лет. Оксана – жена его друга, с которой изначально у них были не самые теплые отношения. Но не так давно Оксана также стала вдовой, они друг друга начали поддерживать, и со временем это переросло в искреннюю любовь. Сейчас Руслан с Оксаной вместе ходят в спортзал и правильно питаются.
Желаем им счастья и с нетерпением будем ждать результат Руслана в декабре в финале "Зважених та щасливих".
Ранее мы рассказывали о том, что на проект "Зважені та щасливі" вернулись самые тяжелые участники.
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