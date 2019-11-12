"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевший участник сейчас

В одиннадцатом выпуске проект покинул "синий" Руслан Садовой

Руслан Садовой покинул "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся одиннадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". По итогам голосования участников домой отправился Руслан Садовой из синей команды. Смотрите, как выглядит экс-партнер Алены Гребенюк сейчас.

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На ток-шоу "Зважся!" Руслан пришел счастливым и влюбленным. Его вес на старте проекта был 129 кг, на ток-шоу – 103 кг. Но тренер Иракли Макацария уверен, что участник продолжит заниматься и в скором времени удивит всех.

Руслан Садовой на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

Марина Боржемская считает, что Руслан – тот участник, который стопроцентно отрабатывал свое пребывание на проекте. "После ухода с проекта у тебя была небольшая проблема с ногой. Мы не могли так активно заниматься как планировали. Но в целом я доволен результатом, Руслан придерживается нового ритма жизни, который намного лучше того, что был", – комментирует Иракли Макацария.

Также на ток-шоу пришел Сергей Пархоменко (Серега), который рассказал, как успевает воспитывать двоих детей, заниматься карьерой, правильным питанием и спортом. "Тело – это наш автомобиль. Если мы хотим, чтобы наш пробег был долгим, и мы как можно реже обращались в автосервис, нужно за собой следить. В свои почти 43 года я в лучшей форме, чем в 20 лет. Поскольку раньше я кушал, как меня учили родители, а сейчас я кушаю осмысленно", – комментирует Сергей.

Основной его рацион составляет растительная пища, простые каши на воде, нерафинированные масла, овощи и фрукты. Также он уже давно не ест мясо. Только иногда рыбу или в редких случаях птицу. Дети также правильно питаются и занимаются спортом.

Руслан Садовой до и после Фото: пресс-служба СТБ

Руслан Садовой поделился прекрасными новостями, что сейчас перемены и в его личной жизни – он счастлив и влюблен. Свою избранницу он знает уже 20 лет. Оксана – жена его друга, с которой изначально у них были не самые теплые отношения. Но не так давно Оксана также стала вдовой, они друг друга начали поддерживать, и со временем это переросло в искреннюю любовь. Сейчас Руслан с Оксаной вместе ходят в спортзал и правильно питаются.

Желаем им счастья и с нетерпением будем ждать результат Руслана в декабре в финале "Зважених та щасливих".

Ранее мы рассказывали о том, что на проект "Зважені та щасливі" вернулись самые тяжелые участники.

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