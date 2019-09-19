"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в четвертом выпуске

Узнайте, как прошел новый выпуск шоу

«Зважені та щасливі» 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

В четверг, 19 сентября, вышел четвертый выпуск шоу "Зважені та щасливі 9". На этой неделе после экстремального испытания проект навсегда покинул еще один участник.

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По условиям конкурса четвертой недели парам нужно было подняться на двадцатиметровую высоту по неустойчивой лестнице с подпиленными ступенями. Участники, забравшиеся первыми, получают бонус, последними – антибонус.

Отметим, что на конкурс также повлияло анкетирование, которое ведущая Анита Луценко накануне провела для каждого участника проекта "Зважені та щасливі". Согласно правилам, конкурсанты выбирали себе новых партнеров, попутно вычеркивая из списка других участников.

Высоту удалось преодолеть "оранжевым", "синим" и "коричневой" Тамаре, которая осталась на проекте без пары после ухода Михаила Воробьева.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня за желтой линией оказались "зеленый" Александр и Николай из пары "розовых" . Голосование мужской недели выдалось скандальным и заставило понервничать претендентов на вылет.

По итогу голосования проект "Зважені та щасливі 9" на телеканале СТБ в четвертом эфире покинул Александр Гончаров из команды Марины Боржемской. Напомним, что 30-летний Саша пришел на проект с весом 167 кг.

Екатерина Лукьяшко и Александр Гончаров Фото: пресс-служба СТБ

На этом выпуск не закончился. Впервые за 9-й сезон шоу "Зважені та щасливі" произошел обмен партнерами. Большинство из пар нашли общий язык, но есть и те, кто не смог или не захотел.

Пара Руслан и Лала остались вместе. Самый скандальный дуэт проекта – "фиолетовые" Женя и Рима – расстались, однако никто из мужчин не захотел стать в пару с Пенджиевой, а вот Евгений перешел к Тамаре, выбрав коричневый цвет. "Розовая" Наталья приняла предложение стать парой с Павлом, оставив Николая. "Желтые" и "красные" также остались вместе. Одиночками на проекте стали Рима и Коля.

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