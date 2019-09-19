Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в четвертом выпуске

Узнайте, как прошел новый выпуск шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:05
«Зважені та щасливі» 9-й сезон
«Зважені та щасливі» 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

В четверг, 19 сентября, вышел четвертый выпуск шоу "Зважені та щасливі 9". На этой неделе после экстремального испытания проект навсегда покинул еще один участник.

Не пропустите видео о самых абсурдных диетах мира:

По условиям конкурса четвертой недели парам нужно было подняться на двадцатиметровую высоту по неустойчивой лестнице с подпиленными ступенями. Участники, забравшиеся первыми, получают бонус, последними – антибонус. 

Отметим, что на конкурс также повлияло анкетирование, которое ведущая Анита Луценко накануне провела для каждого участника проекта "Зважені та щасливі". Согласно правилам, конкурсанты выбирали себе новых партнеров, попутно вычеркивая из списка других участников. 

Высоту удалось преодолеть "оранжевым", "синим" и "коричневой" Тамаре, которая осталась на проекте без пары после ухода Михаила Воробьева. 

"Зважені та щасливі" 9-й сезон
"Зважені та щасливі" 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня за желтой линией оказались "зеленый" Александр и Николай из пары "розовых" . Голосование мужской недели выдалось скандальным и заставило понервничать  претендентов на вылет. 

По итогу голосования проект "Зважені та щасливі 9" на телеканале СТБ в четвертом эфире покинул Александр Гончаров из команды Марины Боржемской. Напомним, что 30-летний Саша пришел на проект с весом 167 кг.

Екатерина Лукьяшко и Александр Гончаров
Екатерина Лукьяшко и Александр Гончаров
Фото: пресс-служба СТБ

На этом выпуск не закончился. Впервые за 9-й сезон шоу "Зважені та щасливі" произошел обмен партнерами. Большинство из пар нашли общий язык, но есть и те, кто не смог или не захотел.

Пара Руслан и Лала остались вместе. Самый скандальный дуэт проекта – "фиолетовые" Женя и Рима – расстались, однако никто из мужчин не захотел стать в пару с Пенджиевой, а вот Евгений перешел к Тамаре, выбрав коричневый цвет. "Розовая" Наталья приняла предложение стать парой с Павлом, оставив Николая. "Желтые" и "красные" также остались вместе. Одиночками на проекте стали Рима и Коля. 

Смотрите, как сейчас выглядит выбывшая из шоу Инна Мазура.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление  "Наматывание соплей на кулак": участники шоу "Зважені та щасливі" не могут найти общий язык "Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в третьем выпуске
похудение телешоу Зважені та щасливі
Реклама

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес

Популярные статьи

Сегодня, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Сегодня, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

Вчера, 19:51Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

Вчера, 16:44Шоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Вчера, 12:26Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 10:49Шоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряTravel

От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу

17 сентябряШоу-бизнес

Разин о болезни Заворотнюк: "Мы, может быть, не только Анастасию потеряем"

17 сентябряШоу-бизнес

"Отекли внутренние органы": Анна Седокова раскрыла детали своей болезни

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум