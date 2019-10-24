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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в девятом выпуске

Узнайте, как прошла новая неделя шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:54
«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 9 выпуске
«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 9 выпуске
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 24 октября, состоялся 9 выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который в прошлый четверг покинул еще один участник. На этой неделе к экспертам присоединились хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов. Кто вылетел из шоу на этой неделе, узнайте далее в материале.

Сегодняшний выпуск "Зважених та щасливих" не похож на все предыдущие – вместо конкурса парам устроили вечер танцев, к которому они готовились всю неделю. Тренировали "зважених" звездные хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов, а оценивали – Григорий Чапкис и Леся Никитюк.

"Зважені та щасливі 9": Леся Никитюк и Григорий Чапкис
"Зважені та щасливі 9": Леся Никитюк и Григорий Чапкис
Фото: пресс-служба СТБ

Перед конкурсом ведущая Анита Луценко провела для участников проекта специальный аукцион, чтобы те смогли выбрать очередность выхода на сцену, а также тип тренировки: работу с хореографом, видеоуроки или аудиоуроки. Однако, за каждый лот пары должны были рассчитаться килограммами.

Танцевать под руководством Шоптенко и Ежева посчастливилось "розовым" и "красным" соответственно. "Желтым" и "синим" досталась видеотренировка, а "коричневые" обучались по аудиоурокам.

Лучшие результаты показали "красные" Николай и Анна, а без дополнительных баллов остались "розовые" и "желтые".

После взвешивания под желтой линией оказались "желтая" Люда и "синяя" Алена. Участники проголосовали против Люды. Однако ее партнер Тарас захотел уйти вместо девушки, дав ей шанс остаться на проекте. Людмила решила не уезжать домой, таким образом шоу "Зважені та щасливі" в 9-м эфире покинул "желтый" Тарас Яцемирский.

Смотрите также, как выглядит вылетевший участник "Зважені та щасливі" сейчас.

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