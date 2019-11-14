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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в двенадцатом выпуске

Узнайте, против кого проголосовали участники на этой неделе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:16
«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 12 выпуске
«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 12 выпуске
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 14 ноября, вышел двенадцатый выпуск шоу "Зважені та щасливі", на который вернулись выбывшие ранее участники. Узнайте, кто из конкурсантов покинул проект на этот раз.

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Новая неделя на "Зважених та щасливих" запомнится конкурсантам Гонкой нации – это сложнейший забег в 10 километров с 10 препятствиями на пути.

В конце одиннадцатой недели в лагере для похудения осталось много одиночек, потому участники выбрали себе партнеров. Алена Гребенюк стала в пару с Колей Крицким, Люда Чаднова с Сашей Гончаровым, Наташа Кириленко с Пашей Назаренко.

Испытание длиной в 10 км далось участникам нелегко. Им пришлось подниматься на гору, преодолевать стену, плыть по воде и ползти в грязи. Настоящая борьба разгорелась между "коричневой" Тамарой и "розовой" Наташей, которая в итоге пришла к финишу первой.

Люда и Наташа
Люда и Наташа
Фото: пресс-служба СТБ

Трудно было и Лале. Напомним, что она самая тяжелая участница на проекте. Забраться на стену по канату ей помог тренер Иракли Макацария. В результате у девушки последнее место и +1 кг антибонуса.

Так, первое место на конкурсе заняли "коричневые" Тамара и Женя, вторыми пришли "розовые" Наташа и Паша, а "бронза" досталась "желтым" Люде и Саше.

"Зважені та щасливі" 12-й выпуск
"Зважені та щасливі" 12-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, что по условиям конкурса, пара, показавшая лучший результат, получает возможность воплотить мечты друг друга. "Коричневые" решили исполнить мечту Томы, которая захотела спеть дуэтом со Златой Огневич, а "розовые" осуществили желание Наташи — это экстремальные гонки.

На тренировке в команде Марины Боржемской произошел конфликт между Женей и остальными. Из-за этого тренер не стала заниматься с участниками.

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После взвешивания под желтой линией оказались "оранжевая" Лала и "красная" Аня. Большинство голосов участников на 12-й неделе были против Анны Богачевой, которая сегодня покинула "Зважені та щасливі".

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К слову, ее партнер Коля Ворошнов заявил о желании уйти из проекта вслед за спутницей. Однако ведущая Анита Луценко посоветовала ему остаться. Несмотря на это, Ворошнов решил, что шоу потеряло для него смысл, и сбежал из лагеря ночью.

Ранее мы писали, как прошел 11 эфир "Зважених та щасливих".

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