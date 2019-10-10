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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в седьмом выпуске

Узнайте, как прошла седьмая неделя шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:53
"Зважені та щасливі 9": кто покинул проект в седьмом выпуске
"Зважені та щасливі 9": кто покинул проект в седьмом выпуске
Фото: пресс-служба СТБ

В четверг, 10 сентября, в седьмом эфире шоу "Зважені та щасливі", которое на прошлой неделе покинул "синий" Сергей Бовтюк, участники столкнулись с опасным противником. Страх высоты преодолели не все, и на этот раз проект покинула еще одна девушка.

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В очередном эфире "зважені" проходили испытание на высоте между двумя многоэтажками. Дистанцию с препятствиями и страх перед высотой было необходимо преодолеть тому партнеру, который меньше всего старался работать над собой и показывал худшие результаты на взвешивании.

Так, перед самыми ленивыми участниками "Зважені та щасливі" стояла задача на высоте скинуть вес, от которого избавились их напарники за семь недель. Оставшиеся килограммы они могли отработать на тренировке.

"Зважені та щасливі 9"
"Зважені та щасливі 9"
Фото: instagram.com/bigstb/

Одиночка Николай в седьмом выпуске показал худший результат и отказался от конкурса. Он не смог перебороть свой страх и получил штрафные +3 кг. А вот самая тяжелая участница шоу – Лала справилась с высотой и прошла всю дистанцию.

Тренировка седьмой недели значительно отличалась от прежних занятий – тренеры контролировали каждое движение участников с помощью специальных датчиков.

На взвешивании "оранжевые" Руслан и Лала показали худший результат. К ним также присоединилась пара "коричневых" Женя и Тамара, которые не скинули ни одного килограмма.

"Зважені та щасливі 9"
"Зважені та щасливі 9"
Фото: instagram.com/bigstb/

Под желтой линией оказались "оранжевая" Лала и "розовая" Наталья. По результатам голосования, проект "Зважені та щасливі" на седьмой неделе покинула подопечная Иракли Макацария Лала Алиева.

Лала Алиева и Руслан Садовой
Лала Алиева и Руслан Садовой
Фото: пресс-служба СТБ

23-летняя Алла пришла на проект с весом 178 кг. В 8 лет она заболела, последствия – астматический статус, в результате бронхиальная астма аллергического генеза, гормональное лечение и сильный набор веса. Девушка работает в отделении нейрохирургии БСП, где до этого от инсульта лечилась ее мама. Вес мешает Лале в работе и она быстро устает.

Напомним, что ранее участница "Зважені та щасливі" оскандалилась в 5-м выпуске шоу.

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