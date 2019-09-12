"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в третьем выпуске

Узнайте, как прошел новый выпуск шоу

Зважені та щасливі: кто покинул проект во втором выпуске Фото: пресс-служба СТБ

В четверг, 12 сентября, вышел третий выпуск шоу "Зважені та щасливі 9". На этой неделе участникам проекта, из которого ушел Михаил Воробьев, пришлось справиться с более трудными заданиями и попрощаться с еще одним конкурентом.

В новой серии участников "Зважені та щасливі 9" ждало испытание, которое показало, как девушки на самом деле относятся к своим партнерам и другим участникам. Парам предстояло выстоять над болотом на мостике и суметь наградить соперниц дополнительными кг, скинув их в водоем. Труднее было тем, у кого нет партнера – им пришлось держать мостики самостоятельно.

"Зважені і щасливі" 9 сезон Фото: пресс-служба СТБ

Победителями непростого конкурса, проходившего в три этапа, стали Наталья, Александр и Анна.

Отметим, что конкурс не закончился обычной раздачей бонусов. Ведущая проекта "Зважені та щасливі 9" Анита Луценко подготовила для участников также и тест на отношения. Так, она превратила все женские антибонусы – плюс один, два и три килограмма – на 1000 кал, 2000 кал и 3000 кал соответственно, а мужчины должны были их отработать, и тем самым спасти партнершу от вылета.

Сегодня за желтой линией оказались Инна из команды синих и Анна из команды красных. За свою партнершу Николай из команды красных заступился неожиданным заявлением, сказав, что покинет проект, если большинство голосов будет против Анны.

По итогу голосования проект "Зважені та щасливі 9" на телеканале СТБ в третьем эфире покинула подопечная Иракли Макацария Инна.

Инна Мазура и Павел Назаренко Фото: пресс-служба СТБ

29-летняя Инна Мазура пришла на проект с весом 100 кг. Она работает продавцом в сигаретном киоске. Природа наградила Инна грудью 14-го размера, как и мужским вниманием в связи с этим. При этом девушка устала быть сексуальным объектом и однажды даже ездила на консультацию к пластическому хирургу по поводу операции по уменьшению груди. Инна больше всего мечтает найти настоящую любовь.

О том, как прошел второй выпуск шоу "Зважені та щасливі 9" читайте здесь.

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