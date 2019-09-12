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Анонс

"Зважені та щасливі" 9-й сезон: участников ждут женские бои в грязи

Третий выпуск самого весомого проекта страны обещает еще больше сюрпризов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
"Зважені і щасливі" 9 сезон
"Зважені і щасливі" 9 сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится третий выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Уже двое участников покинули проект и продолжают худеть дома. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

На третей неделе участников ждет испытание, которое покажет, как бывшие одиночки на самом деле относятся к своему партнеру и другим участникам. Девушки будут в таких условиях, что не смогут удержать язык за зубами и будут поливать грязью своих соперниц в прямом и переносном смысле. И все это – над болотом на мостике, который держит мужчина. Те, у кого уже нет партнера, будут держать мостики самостоятельно.

"Зважені і щасливі" 9 сезон
"Зважені і щасливі" 9 сезон
Фото: пресс-служба СТБ

В этот раз конкурс не закончится обычной раздачей бонусов, ведь опытная Анита подготовила не только физическое упражнение, но и тест на отношения. Она превратит все женские антибонусы – плюс один, два и три килограмма – на 1000 кал, 2000 кал и 3000 кал соответственно, и предложит мужчинам отработать их и тем самым спасти партнершу от вылета.

Все, кроме Евгения, согласятся помочь девушкам. Для Жени – это шанс избавиться от Римы.

"Зважені і щасливі" 9 сезон
"Зважені і щасливі" 9 сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Иракли и Марина проведут сверхинтенсивную кардио-тренировку, чтобы помочь своим подопечным выйти на взвешивание без дополнительных килограмм. Удастся ли Риме отработать самый большой антибонус недели – 3000 кал и остаться в проекте, несмотря на ссоры с Женей, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

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