"Зважені та щасливі": Андре Тан заключил пари с выбывшей участницей
После ухода из проекта Рима Пенджиева не сбросила ни одного килограмма
На прошлой неделе состоялся пятый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Участники встретились на горе высотой в 20 метров и за победу в конкурсе могли получить огромный бонус – минус 6 кг на взвешивании. Лагерь похудения со скандалом покинула Рима Пенджиева, которая отказалась от конкурса и не скинула ни одного килограмма за неделю.
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На ток-шоу "Зважся!" Рима пришла в своем обычном весе, без изменений. Ее изначальный вес составлял 122 кг, за время лагеря похудения скинула 10 кг, а вот дома – ни одного килограмма. Все же участница продолжает держать интригу и уверена, что на финале в декабре она может многих удивить.
Также в студию ток-шоу пришел дизайнер Андре Тан, который предложил Риме заключить пари на похудение. Если в финале она немного похудеет в объёмах, он подарит ей свое платье от кутюр с парижского показа. Сейчас параметры Римы: 126-104-132.
"Если у женщины талия больше 80 см – это значит абдоминальное ожирение, которое может вызывать риски для здоровья: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания печени, поджелудочной железы, гинекологические проблемы", – прокомментировала диетолог проекта Светлана Фус.
Кроме пользы для здоровья, платье должно сидеть на Риме хорошо. Так что параметры нужно уменьшить до 126-82-110. Поможет ли такая мотивация Риме, увидим в декабре в финале самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі".
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