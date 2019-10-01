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"Зважені та щасливі": Андре Тан заключил пари с выбывшей участницей

После ухода из проекта Рима Пенджиева не сбросила ни одного килограмма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42
Как выглядит Рима Пенджиева после ухода из "Зважені та щасливі"
Как выглядит Рима Пенджиева после ухода из "Зважені та щасливі"
Фото: instagram.com/bigstb/

На прошлой неделе состоялся пятый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Участники встретились на горе высотой в 20 метров и за победу в конкурсе могли получить огромный бонус – минус 6 кг на взвешивании. Лагерь похудения со скандалом покинула Рима Пенджиева, которая отказалась от конкурса и не скинула ни одного килограмма за неделю.

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На ток-шоу "Зважся!" Рима пришла в своем обычном весе, без изменений. Ее изначальный вес составлял 122 кг, за время лагеря похудения скинула 10 кг, а вот дома – ни одного килограмма. Все же участница продолжает держать интригу и уверена, что на финале в декабре она может многих удивить.

Также в студию ток-шоу пришел дизайнер Андре Тан, который предложил Риме заключить пари на похудение. Если в финале она немного похудеет в объёмах, он подарит ей свое платье от кутюр с парижского показа. Сейчас параметры Римы: 126-104-132.

Рима Пенджиева на ток-шоу "Зважся!"
Рима Пенджиева на ток-шоу "Зважся!"
Фото: пресс-служба СТБ

"Если у женщины талия больше 80 см – это значит абдоминальное ожирение, которое может вызывать риски для здоровья: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания печени, поджелудочной железы, гинекологические проблемы", – прокомментировала диетолог проекта Светлана Фус.

Рима Пенджиева на ток-шоу "Зважся!"
Рима Пенджиева на ток-шоу "Зважся!"
Фото: пресс-служба СТБ

Кроме пользы для здоровья, платье должно сидеть на Риме хорошо. Так что параметры нужно уменьшить до 126-82-110. Поможет ли такая мотивация Риме, увидим в декабре в финале самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі".

Также читайте, как прошел пятый выпуск шоу "Зважені та щасливі" 2019.

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