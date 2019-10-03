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Анонс

"Зважені та щасливі": Коля Ворошнов расскажет об отношениях с Анитой

В новом выпуске участники смогут увидеться с родными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
«Зважені та щасливі» 9-й сезон
«Зважені та щасливі» 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня в 19:00 состоится шестой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі",который на прошлой неделе покинула ещё одна участница. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Сегодня участники смогут встретиться со своими родными, если их партнер не подведет.

На этой неделе Анита, Марина и Иракли оставили участников одних, ведь 7 дней назад их результаты были совсем неутешительными. Так что каждой паре придется доказать, на что они способны без тренеров и ведущей.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Но все же без поддержки они не останутся – Анита решила дать возможность участникам увидеться с родными. Встреча будет возможна на испытании. Каждый участник будет тащить на встречу со своим партнером его родных в прицепах. Расстояние – 10 км. Кто встретится с родными быстрее? Удастся ли Ане из красной команды впечатлить родных Коли Ворошнова? И сможет ли Лала преодолеть себя и довезти детей своего партнера?

"Зважені та щасливі" 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

А также наконец-то Николай Ворошнов признается, были ли у них отношения с Анитой после первого сезона. Смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали, как выглядит вылетевший участник "Зважені та щасливі" сейчас.

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