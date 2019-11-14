"Зважені та щасливі": одного из участников госпитализировали во время конкурса

Колю Крицкого увезли на автомобиле "скорой"

Николай Крицкий Фото: пресс-служба СТБ

В этот четверг, 14 ноября, состоялся двенадцатый выпуск шоу "Зважені та щасливі", на которое ранее вернулись старые участники. Во время самого трудного испытания этой недели, одному из мужчин понадобилась медицинская помощь.

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Напомним, что сегодня "зважені" преодолевали дистанцию в 10 км с самыми трудными препятствиями в виде стены, высоких подъемов, бассейна с водой, грязевой дорожки и т.д. Триумфаторами двенадцатой недели стали "коричневые" Тамара Мумладзе и Женя Москаленко. Им уступили "розовые" Наташа Кириленко и Паша Назаренко.

А вот Алене Гребенюк пришлось не сладко. Дело в том, что ее новому партнеру Коле Крицкому стало плохо в самом начале испытания. Нагрузка для участника оказалась слишком большой — у него темнело в глазах, было трудно дышать.

Участника забрала "скорая", а его партнерше Алене, которая ничего не подозревала о состоянии Коли, пришлось преодолевать дистанцию в одиночку. Добавим, что время Алены было увеличили вдвое.

Во время взвешивания "синий" Коля вернулся в строй и показал хороший результат — на двенадцатой неделе "Зважених та щасливих" он скинул -4 кг.

Результат "синих" | Фото: instagram.com/bigstb

О том, кто покинул шоу "Зважені та щасливі" в 12 выпуске, читайте здесь.

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