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"Зважені та щасливі": соревнование мужчин в грязи

На этой неделе участники снова обменяются партнерами

«Зважені та щасливі» 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

В этот четверг, 17 октября, состоится показ восьмого эпизода самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который в прошлый раз покинула ещё одна участница. На восьмой неделе участников снова ждет обмен партнерами. Но перед этим на конкурсе каждая девушка сможет поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение.

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Чтобы заполучить расположение, мужчинам придется пройти сквозь грязь. Девочки будут стоять на круглой платформе, которая движется по кругу. Ребята будут внизу, вокруг платформы, в грязи. Выиграет та, которая сможет быстрее всех насобирать полную колбу.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Кто-то решит схитрить и не помогать ни одной девушке, чтобы его партнерша выиграла конкурс. А выигрыш достойный – это -2 кг на взвешивание. Также победившая девушка сможет распорядиться бонусом и антибонусом – подарить двум парам -1 кг и +1 кг.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Кого это спасет, а кого потопит, смотрите уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ в самом весомом проекте страны "Зважені та щасливі".

К слову, ранее Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9".

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