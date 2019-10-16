"Зважені та щасливі": соревнование мужчин в грязи
На этой неделе участники снова обменяются партнерами
В этот четверг, 17 октября, состоится показ восьмого эпизода самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который в прошлый раз покинула ещё одна участница. На восьмой неделе участников снова ждет обмен партнерами. Но перед этим на конкурсе каждая девушка сможет поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение.
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Чтобы заполучить расположение, мужчинам придется пройти сквозь грязь. Девочки будут стоять на круглой платформе, которая движется по кругу. Ребята будут внизу, вокруг платформы, в грязи. Выиграет та, которая сможет быстрее всех насобирать полную колбу.
Кто-то решит схитрить и не помогать ни одной девушке, чтобы его партнерша выиграла конкурс. А выигрыш достойный – это -2 кг на взвешивание. Также победившая девушка сможет распорядиться бонусом и антибонусом – подарить двум парам -1 кг и +1 кг.
Кого это спасет, а кого потопит, смотрите уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ в самом весомом проекте страны "Зважені та щасливі".
К слову, ранее Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9".
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