Анонс

"Зважені та щасливі": стали известны имена ведущей и тренеров девятого сезона

Очередной сезон шоу о похудении стартует осенью

Марина Боржемская - тренер девятого сезона Фото: пресс-служба СТБ

Начались съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". Этот сезон обещает стать очень жарким. В проект на место ведущей возвращается Анита Луценко. Тренерами шоу стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. Они будут помогать худеть одиночкам, которые уверены, что лишний вес – это единственное, что мешает им устроить личную жизнь.

Анита Луценко вернется к роли ведущей Фото: пресс-служба СТБ

"Ни для кого не секрет, что Анита одна из лучших ведущих в истории проекта, у которой сильный бэкграунд отношений со "Зваженими". У нее есть характер, стержень, харизма, опыт, внешность и посыл. У нее есть все, чтобы мотивировать участников на достижения", – комментирует возвращение Аниты креативный продюсер шоу Евгений Туник.

Сегодня участники пройдут первый конкурс, после чего будут распределены по двум командам. Одной займется опытнейший тренер и победительница нескольких сезонов шоу Марина Боржемская, а второй, соответственно, горячий холостяк, кинопродюсер и спортсмен с идеальной фигурой Иракли Макацария.

Иракли Макарация станет тренером проекта Фото: пресс-служба СТБ

"Мы кастинговали многих мужчин-тренеров. Но в определенный момент остановились на человеке, который идеально подходит под концепцию этого сезона. Иракли не просто всем известный "Холостяк" СТБ, кинопродюсер и обаятельный мужчина. Он как никто другой ассоциируется со спортом. Он занимается им профессионально; свое идеальное тело он создал сам. На телевидении в Грузии ведет постоянные рубрики, касающиеся здорового образа жизни, и читает мотивационные лекции. Иракли станет для наших участников не только сильным тренером, а и хорошим советчиком в плане восприятия себя и построения отношений, если у них возникнет такой запрос", – комментирует выбор нового тренера Евгений Туник.

Марина Узелкова будет тренером девятого сезона Фото: пресс-служба СТБ

"Для второй кандидатуры мы просмотрели много известных женщин, которые связаны со спортом. Но в итоге остановились на той, с кем сотрудничаем уже три года – Марина Боржемская. За время работы в проекте она несколько раз победила сильных мужчин-тренеров. Марина требует нового соперника, которым станет Иракли", – добавляет Евгений Туник.

И это еще не все изменения в проекте. В новом сезоне питанием участников снова займется диетолог Светлана Фус.

Светлана Фус будет следить за рационом участников Фото: пресс-служба СТБ

"Мы очень благодарны Мирославе Ульяниной за сотрудничество. Прошлый сезон стал одним из самых экспериментальных и важных в истории нашего проекта. Мы подняли вторую сторону проблем с весом, которая беспокоит очень многих украинок – критически низкий вес. Мирослава объединяла в себе две уникальные функции: ведущая и консультант по питанию. А также и сама была участницей шоу, преодолевая личную проблему с весом. С этой задачей она справилась отлично. Но сегодня в ее жизни и жизни проекта наступает новый этап, который требует изменений и новых вызовов. Мы пригласили Светлану Фус снова поработать с нами, потому что лучше нее для наших участников специалиста не сыщешь", – комментирует Евгений.

Анна Кушнерук – психолог "Зважених" Фото: пресс-служба СТБ

Также в девятом сезоне "Зважених та щасливих" появится психолог, который будет помогать участникам не только за кадром. Им стала известный психотерапевт и эксперт проектов СТБ Анна Кушнерук, которая в предыдущих сезонах уже помогала справляться участникам с внутренними проблемами и комплексами. Премьера девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі" состоится осенью 2019 года.

Напомним, ранее Анита Луценко показала трогательное фото с дочерью. А Марина Боржемская-Узелкова рассказала о личной жизни после развода.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram