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Анонс

"Зважені та щасливі": танцевальная неделя в лагере похудения

На проект придут Григорий Чапкис и Леся Никитюк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
«Зважені та щасливі» 9-й сезон
«Зважені та щасливі» 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 24 октября, состоится показ девятого выпуска самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который недавно покинул самый тяжелый участник. На этой неделе к экспертам присоединятся хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов. А судить участников на конкурсе будут народный артист Украины Григорий Чапкис и телеведущая Леся Никитюк.

Смотрите эксклюзивное интервью с Григорем Чапкисом:

Пары будут танцевать в сексуальных и смелых образах, чтобы раскрыть и осознать личную привлекательность и избавиться от комплексов. Оценивать выступления будут: народный артист Украины Григорий Чапкис и телеведущая Леся Никитюк. Перед конкурсом Анита устроит специальный аукцион, на котором участники смогут выбрать очередность выхода на сцену и тип тренировки: работа с хореографом, видеоуроки или аудиоуроки. Вот только за каждый лот пары должны будут рассчитаться килограммами.

"Зважені та щасливі": 9 выпуск
"Зважені та щасливі": 9 выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Готовиться к танцевальному конкурсу парам помогали Алена Шоптенко и Максим Ежов.

"Мне очень повезло с участниками. Классные, старательные, позитивные ребята. Очень неплохо схватывают. Им еще тяжело правильно двигаться, но это вопрос тренировок. У меня уже был опыт работы с участниками большого телосложения, я знаю специфики тренировок. Нежелательно делать серьезные нагрузки на суставы и делать прыжки. Но глобально мне нравится их настрой. Они пришли работать, и они работают. У них может не получаться, но они повторяют много раз, не психуют. Это очень приятно", – комментирует Алена.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон: Алена Шоптенко и "розовые"
"Зважені та щасливі" 9-й сезон: Алена Шоптенко и "розовые"
Фото: пресс-служба СТБ

"Не было в моей практике учеников с таким весом. Для меня в новинку работать с людьми, которые в процессе похудения. Но я всегда говорю, что не важно, как ты выглядишь, сколько весишь, высокий ты или низкий, главное, как ты к этому относишься. Если ребята действительно хотят научиться, они научатся. И я полностью их поддерживаю", – комментирует Максим.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон: Максим Ежов и "красные"
"Зважені та щасливі" 9-й сезон: Максим Ежов и "красные"
Фото: пресс-служба СТБ

Также хореограф вспомнил, что смотрел первые сезоны "Зважених" и всегда восхищался, как люди добиваются таких крутых результатов. В этом сезоне также участвует его хороший знакомый – Иракли Макацария. Как говорит Максим, самый целенаправленный человек, которого он знает.

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шоу похудение Алена Шоптенко Григорий Чапкис Леся Никитюк Максим Ежов Зважені та щасливі
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