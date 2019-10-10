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"Зважені та щасливі": участников ждёт испытание на экстремальной высоте

Узнайте, какой сюрприз ждёт конкурсантов в седьмом выпуске

«Зважені та щасливі» 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 10 октября, в 19:00 состоится седьмой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который на прошлой неделе покинул ещё один конкурсант. Сегодня участникам предстоит пройти испытание на высоте между домами. Но только один партнер из пары будет проходить препятствие – тот, кто старался за время проекта меньше.

Эталоном прохождения сверх сложного конкурса будет опытный спортсмен и сертифицированный тренер кросфит-студий, а еще год назад участник проекта, Богдан из красной команды. В прошлом году он вместе с отцом выиграл основное взвешивание, скинув 75 кг при начальном весе 168 кг.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Но преодолеть страх высоты будут вынуждены не все. Анита определит в каждой команде участника, который время от времени выезжает за счет своего партнера на взвешивании. Так что партнер, который за полтора месяца сбросил больше, будет отдыхать. "Ленивые" должны будут скинуть в прямом смысле весь вес, которого избавились их более умелые напарники за семь недель.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Сможет ли Лала наконец-то доказать всему лагерю, что она не самая слабая и добраться до финиша? Весь вес, который не сбросят участники, Анита превратит в анти-бонусы. Тренеры разрешат своим подопечным отработать дополнительные килограммы до взвешивания.

Все ли команды воспользуются таким шансом, и кто выйдет на взвешивание с самым большим анти-бонусом в истории проекта – 20 кг! Смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним, что ранее Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9".

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