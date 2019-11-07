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Анонс

"Зважені та щасливі": в новом выпуске на шоу вернутся бывшие участники

На этой неделе конкурсантов ждет самое сложное испытание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
«Зважені та щасливі» 11-й выпуск
«Зважені та щасливі» 11-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 7 ноября, состоится одиннадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который ранее покинула еще одна девушка. На этой неделе на участников ждет самое экстремальное испытание в истории проекта. Им придется перебраться с одной стороны конструкции на противоположную при помощи одной веревки.

О самых странных способах похудеть, смотрите в сюжете:

Так, партнеры будут вынуждены передавать друг другу край веревки, чтобы каждый закреплял ее со своей стороны, таким образом плести паутину, которая поможет продвинуться к финишу. Делать это нужно будет на высоте 30 метров.

"Зважені та щасливі" 11-й выпуск
"Зважені та щасливі" 11-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

В новом выпуске зрителей и участников "зважених" также ждет неожиданный сюрприз от Аниты – выбывшие участники, которые появятся на проекте всего за шесть недель до финала. Мы снова увидим Лалу, Колю, Сашу и даже Наташу из розовой команды, которая вылетела лишь на прошлой неделе.

Смогут ли они доказать, что достойны второго шанса, который им предоставила Анита, узнаем уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Смотрите, как сейчас выглядит экс-участница "Зважених та щасливих" Наташа Кириченко.

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