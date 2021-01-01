... запустив миттєвий переказ грошей і поповнення рахунку.
Гроші стали надходити на картку не протягом доби, не через кілька годин, як було раніше, а буквально за кілька секунд.
... почав масову емісію пластикових банківських карток.
Це сталося ще у 1996 році. А вже до 2013-го частка ПриватБанку становила більше половини всіх платіжних карток, випущених в Україні - 51%.
... уклав договір сек'юритизації іпотечних активів.
Сек'юритизація активів - це випуск боргових цінних паперів і продаж їх на ринку. ПриватБанк запустив цей інструмент в обіг в Україні майже 15 років тому - у 2007 році.
... створив додаток для iPhone - іPay .
До речі, першим не тільки в Україні, а й у всій Східній Європі.
... зробив зручний мобільний банкінг.
Завдяки появі Приват24 зникли черги у відділеннях банків, відпала необхідність ходити туди з кожного приводу. Українці отримали можливість самостійно управляти своїми фінансами. Зараз Приват24 використовують 13 мільйонів клієнтів. І він вважається одним з найкращих мобільних банкінгів світу. У 2018 і 2019 роках ПриватБанк отримував престижну нагороду FinAwards в номінації «Найкращий інтернет-банк».
... став членом міжнародної платіжної системи Visa International.
Зараз хоча б одну картку Visa має практично кожен українець.
... став випускати картки для дітей.
Діти і підлітки отримали можливість пізнавати ази фінансової грамотності, вчитися економити і заробляти. «ЮніорБанк» був створений у 2009 році. До тепер випущені понад 500 тис. карт Юніора.
... запустив в своїх терміналах технологію безконтактної оплати Mastercard.
Розплатитися безконтактним способом в терміналах ПриватБанку стало можливо якраз 10 років тому - в 2011-му.
... запустив унікальну послугу накопичення коштів від обігу на картці - «Скарбничку».
Чому її символом стала свинка? У середньовічній Англії було звичним зберігати гроші в глиняних горщиках з рудої глини, які називали piggy bank. Це надихнуло дизайнерів на створення саме такого символу «Скарбнички».
... був націоналізований.
Це прецедент в історії незалежної України. Завдяки націоналізації вдалося зберегти гроші мільйонів українців.
... запустив Android Pay і Apple Pay.
Також першим в Україні запропонував власникам смартфонів Android безконтактну оплату за допомогою Google Pay і першим почав випуск платіжних карт міжнародної системи UnionPay International.
... запустив біометричні POS-термінали.
Вони стали з'являтися у 2020 році. У таких терміналах використовується технологія розпізнавання осіб FacePay24.