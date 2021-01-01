ПриватБанк

... запустив миттєвий переказ грошей і поповнення рахунку.

Гроші стали надходити на картку не протягом доби, не через кілька годин, як було раніше, а буквально за кілька секунд.



... почав масову емісію пластикових банківських карток.

Це сталося ще у 1996 році. А вже до 2013-го частка ПриватБанку становила більше половини всіх платіжних карток, випущених в Україні - 51%.



... уклав договір сек'юритизації іпотечних активів.

Сек'юритизація активів - це випуск боргових цінних паперів і продаж їх на ринку. ПриватБанк запустив цей інструмент в обіг в Україні майже 15 років тому - у 2007 році.



... створив додаток для iPhone - іPay .

До речі, першим не тільки в Україні, а й у всій Східній Європі.



... зробив зручний мобільний банкінг.

Завдяки появі Приват24 зникли черги у відділеннях банків, відпала необхідність ходити туди з кожного приводу. Українці отримали можливість самостійно управляти своїми фінансами. Зараз Приват24 використовують 13 мільйонів клієнтів. І він вважається одним з найкращих мобільних банкінгів світу. У 2018 і 2019 роках ПриватБанк отримував престижну нагороду FinAwards в номінації «Найкращий інтернет-банк».



... став членом міжнародної платіжної системи Visa International.

Зараз хоча б одну картку Visa має практично кожен українець.



... став випускати картки для дітей.

Діти і підлітки отримали можливість пізнавати ази фінансової грамотності, вчитися економити і заробляти. «ЮніорБанк» був створений у 2009 році. До тепер випущені понад 500 тис. карт Юніора.



... запустив в своїх терміналах технологію безконтактної оплати Mastercard.

Розплатитися безконтактним способом в терміналах ПриватБанку стало можливо якраз 10 років тому - в 2011-му.



... запустив унікальну послугу накопичення коштів від обігу на картці - «Скарбничку».

Чому її символом стала свинка? У середньовічній Англії було звичним зберігати гроші в глиняних горщиках з рудої глини, які називали piggy bank. Це надихнуло дизайнерів на створення саме такого символу «Скарбнички».



... був націоналізований.

Це прецедент в історії незалежної України. Завдяки націоналізації вдалося зберегти гроші мільйонів українців.



... запустив Android Pay і Apple Pay.

Також першим в Україні запропонував власникам смартфонів Android безконтактну оплату за допомогою Google Pay і першим почав випуск платіжних карт міжнародної системи UnionPay International.

