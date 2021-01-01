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БАНК РЕКОРДІВ:
30 років фінансової незалежності
Ювілей Незалежності - хороший привід простежити історію розвитку всієї банківської галузі України, в якій особливу роль зіграв ПриватБанк.
ПриватБанк
практично одноліток Незалежності. Він був зареєстрований 19 березня 1992 року і практично відразу почав активно розвивати мережу філій. Уже через рік про нього знали в різних регіонах України. А сьогодні завдяки розгалуженій мережі відділень, а також величезній кількості банкоматів і терміналів, ПриватБанк заслужено вважається найбільш доступним банком країни.
Ще один секрет популярності ПриватБанку в тому, що він завжди першим реагував на запити клієнтів, активно інвестуючи у розробки і впровадження інноваційних продуктів. Багато ноу-хау в банківській сфері були вперше випробувані саме ПриватБанком, після чого ними озброювалися й інші фінансові установи.
саме час, щоб згадати віхи розвитку банківської системи нашої країни і роль ПриватБанку на цьому шляху.
30-річчя Незалежності
Світові рекорди
ПриватБанк
Також першим у світі запропонував своїм клієнтам грошові перекази з картки на картку в інтернеті. Такі Р2Р-перекази вперше були здійснені у 2003 році.

Того ж року ПриватБанк першим у світі почав масову емісію карт миттєвого випуску, зробивши їх доступними для всіх.

Перший у світі міжнародний переказ грошей в режимі реального часу на пластикову картку Visa - також в активі українського ПриватБанку.
Зараз оплачувати покупки або послуги смартфоном - звична справа. І мало хто знає, що першим у світі технологію оплати смартфонами на базі Android впровадив саме ПриватБанк у 2014 році.

А зовсім нещодавно запропонував клієнтам фантастичну послугу FacePay - «оплата обличчям». Так що тепер можна ходити за покупками не тільки без гаманця, але навіть без смартфона. Світова першість у застосуванні цієї технології також належить ПриватБанку.
перший банк у світі, який запустив сервіс SMS-банкінгу. Це сталося ще у 1999 році. Зараз отримувати SMS-повідомлення від банку на телефон стало звичним явищем.
Приват - перший в Україні ...
ПриватБанк
... запустив миттєвий переказ грошей і поповнення рахунку.
Гроші стали надходити на картку не протягом доби, не через кілька годин, як було раніше, а буквально за кілька секунд.
... почав масову емісію пластикових банківських карток.
Це сталося ще у 1996 році. А вже до 2013-го частка ПриватБанку становила більше половини всіх платіжних карток, випущених в Україні - 51%.
... уклав договір сек'юритизації іпотечних активів.
Сек'юритизація активів - це випуск боргових цінних паперів і продаж їх на ринку. ПриватБанк запустив цей інструмент в обіг в Україні майже 15 років тому - у 2007 році.
... створив додаток для iPhone - іPay .
До речі, першим не тільки в Україні, а й у всій Східній Європі.
... зробив зручний мобільний банкінг.
Завдяки появі Приват24 зникли черги у відділеннях банків, відпала необхідність ходити туди з кожного приводу. Українці отримали можливість самостійно управляти своїми фінансами. Зараз Приват24 використовують 13 мільйонів клієнтів. І він вважається одним з найкращих мобільних банкінгів світу. У 2018 і 2019 роках ПриватБанк отримував престижну нагороду FinAwards в номінації «Найкращий інтернет-банк».

... став членом міжнародної платіжної системи Visa International.
Зараз хоча б одну картку Visa має практично кожен українець.
... став випускати картки для дітей.
Діти і підлітки отримали можливість пізнавати ази фінансової грамотності, вчитися економити і заробляти. «ЮніорБанк» був створений у 2009 році. До тепер випущені понад 500 тис. карт Юніора.
... запустив в своїх терміналах технологію безконтактної оплати Mastercard.
Розплатитися безконтактним способом в терміналах ПриватБанку стало можливо якраз 10 років тому - в 2011-му.
... запустив унікальну послугу накопичення коштів від обігу на картці - «Скарбничку».
Чому її символом стала свинка? У середньовічній Англії було звичним зберігати гроші в глиняних горщиках з рудої глини, які називали piggy bank. Це надихнуло дизайнерів на створення саме такого символу «Скарбнички».
... був націоналізований.
Це прецедент в історії незалежної України. Завдяки націоналізації вдалося зберегти гроші мільйонів українців.
... запустив Android Pay і Apple Pay.
Також першим в Україні запропонував власникам смартфонів Android безконтактну оплату за допомогою Google Pay і першим почав випуск платіжних карт міжнародної системи UnionPay International.
... запустив біометричні POS-термінали.
Вони стали з'являтися у 2020 році. У таких терміналах використовується технологія розпізнавання осіб FacePay24.
Найбільший в Україні
ПриватБанк - найбільший банк в Україні. За даними дослідження CDR, з ПриватБанком співпрацюють 62% українців - фізичних осіб старше 16 років. Разом з цим 49,4% користувачів банківських послуг-фізосіб вважають його своїм основним банком.
ПриватБанк має найбільшу в Україні мережу банкоматів і терміналів. Зараз їх налічується 16 350 одиниць. У ПриватБанку говорять: «Нашого банкомату немає хіба що на Говерлі». І додають: «Поки що».
А ще ПриватБанк най...
ПриватБанк
... найперший банк для бізнесу.
Серед юридичних осіб 65,7% співпрацюють з ПриватБанком, а 45% вважають своїм основним банком. Серед фізосіб-підприємців 74,5% співпрацюють, а 69,8% вважають основним банком.

В рамках проекту КУБ представники малого і середнього бізнесу отримали кредити від ПриватБанку на понад 10 млрд грн.
... найтехнологічніший.
Ще в 2013 році ПриватБанк відкрив перші відділення без співробітників, з банкоматами і терміналами самообслуговування. А в 2021 році запрацював Concept Store у Києві - повністю цифровий банківський офіс.
... найприбутковіший.
За підсумками першого півріччя 2021 року найбільш прибутковими банками в Україні стали «ПриватБанк», «Райффайзен Банк» та «Сбербанк». Про це свідчать дані Національного банку, опубліковані на сайті НБУ.
... найдобріший банк України.
ПриватБанк першим у 2006 році дав можливість надавати благодійну допомогу через банкомати. А в 2011-му заснований благодійний фонд ПриватБанку, який вже став одним з найбільших в Україні. За час його існування близько 5,7 млн українців стали меценатами. Завдяки їм понад 270 млрд грн направлені на благодійність.

... найбільш інноваційний.
Тільки за останні кілька років з'явилися нові способи оплати: в інтернеті - через PrivatPay, безконтактно на касах - за допомогою фітнес-браслета або смартфона за допомогою QR-коду. Запущені цифрові поліси «автоцивілки» в Приват24, послуга з відстеження та оплати штрафів за порушення ПДР. Завдяки ПриватБанку в Україні стало можливим оплачувати чайові через POS-термінали, не тільки залишати, а й отримувати гроші в касах магазинів (у 90 тис. POS-терміналах!).
Все це чудово відображає гасло
ПриватБанку - «Беремо і робимо».
Зміни, які підштовхують вперед не лише банківську сферу України, а й рівень життя всієї країни.
© Segodnya.ua, 2021. Всі права захищені.

Текст: Роман Олександрюк
Продюсер: Юлія Мамойленко
Арт-директор: Олена Бібер
Креативний лідер: Олексій Сисоєв
Credits: Getty Images, flaticon.com.


АТ КБ «ПриватБанк» Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. Реєстраційний № 92 в Державному реєстрі банків
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