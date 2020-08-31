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Украинская продукция – в каждом европейском супермаркете
Как бизнес формирует позитивный имидж Украины за рубежом
UKR
В канун дня рождения принято оглядываться назад, подводить итоги, делать выводы. К очередной годовщине нашей страны – Дню Независимости – мы решили напомнить, с чего начиналась наша экономическая самостоятельность и чего нам удалось достичь. В качестве примера обратим внимание на экспорт. Ведь именно он во многом формирует имидж страны и помогает ей зарабатывать.

Напомним, что в первое десятилетие после обретения Украиной независимости экономика страны стабильно летела в пропасть. Вплоть до начала XXI столетия ВВП страны падал, причем в некоторые годы – более чем на 10%. И только в 2000 году удалось остановить это падение.

Несмотря на то, что Украина уже тогда торговала практически со всем миром (внешнеторговые операции проводились со 193 странами), объемы этой торговли были довольно скромными. Например, в 2000 году за границу было продано товаров и услуг всего на 14 млрд долларов, причем львиную долю экспорта составляло сырье. В частности, 40% - металлы.
За последующие двадцать лет объем украинского экспорта вырос почти вчетверо.


Например, в 2019 году Украина продала своих товаров на 50 млрд долларов. Причем в структуре нашего экспорта выросла доля товаров с добавленной стоимостью, продуктов перерабатывающей промышленности.
Все эти годы Украина по праву считается житницей Европы. Зерно является одним из основных продуктов украинского экспорта. И, сколько бы не раздавалось пренебрежительных заявлений о том, что экспорт сырья - не повод для гордости, зерно считается важным стратегическим продуктом во всем мире. На него всегда будет высокий спрос, и страны – экспортеры зерновых культур имеют возможность зарабатывать даже в периоды самых жестких кризисов.

На сегодняшний день в Украине производится почти 10% всего зерна, которое потребляется в мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), объем экспорта зерновых в мировом масштабе составляет 435 млн тонн в год, и каждая восьмая тонна экспортного зерна выращена в Украине.
Украина является основным поставщиком пшеницы в страны Евросоюза.


В прошлом году, например, доля нашей страны в объеме европейского импорта пшеницы составила 42%. Так что можно сказать, что практически каждая вторая буханка хлеба на прилавках европейских стран - родом из Украины.
Однако Украина известна в Европе, да и во всем мире, не только своим зерном. В последние годы одной из основных статей экспорта стала и продукция мясоперерабатывающей промышленности, в частности, куриное мясо. Если в 2001 году объем экспорта украинского мяса и субпродуктов составлял порядка 160 млн долларов, то к 2020 году эта сумма выросла почти до 712 млн долл. Из них около 580 млн долларов выручено от продажи за границу украинской курятины.

В 2019 году Европа и другие страны мира в общем потребили свыше 414 тысяч тонн этой продукции, изготовленной в Украине. В том числе, по данным Еврокомиссии, Украина заняла третье место в рейтинге экспортеров мяса птицы в страны ЕС, поставив в торговые сети Европы 134 тыс. тонн такой продукции. Так что и в мясных отделах европейских магазинов практически гарантированно можно увидеть украинскую продукцию, которая там востребована и пользуется спросом.
Впрочем, туристы из Украины, возможно, не всегда смогут «опознать» украинский продукт в европейских супермаркетах. Например, один из крупнейших экспортеров украинской курятины, лидер украинской агроиндустрии компания «Мироновский хлебопродукт», или МХП, хорошо известна в Украине такими своими брендами, как «Наша Ряба», «Секреты Шефа», «Бащинский» и другими. В то же время в Европе и в других странах мира продукция этой компании продается и под другими брендами: «Qualiko», «Ukrainian chicken», «Assilah», «Sultanah».

Эти марки хорошо известны и любимы потребителями. Проводившиеся исследования показали, что узнаваемость украинских брендов среди зарубежных потребителей составляет 97%! Качество украинского товара соответствует международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food.
На сегодняшний день компания МХП экспортирует мясную продукцию в 85 стран мира на всех континентах и является крупнейшим украинским поставщиком мяса птицы на экспорт. Так, в прошлом году из 414 тыс. тонн мяса птицы, произведенного в Украине и проданного за границу, свыше 373 тыс. тонн составила именно продукция МХП.
МХП является одним из крупнейших работодателей Украины. Холдинг объединяет свыше 40 предприятий, расположенных в 16 регионах Украины, и обеспечивает работой более 28 тысяч человек. Несколько предприятий холдинга расположены и за границей, и на них трудятся около 4 тыс. человек. В частности, в структуре МХП есть два дистрибуционных центра в Нидерландах и Объединенных Арабских Эмиратах. А в минувшем году МХП приобрел одну из крупнейших в Юго-Восточной Европе корпораций по переработке мяса – компанию Perutnina Ptuj. Эта компания имеет 110-летнюю историю и представлена в 22 странах. Так что теперь фактически украинская продукция будет продаваться и под брендами этой компании, которые также хорошо известны в Европе: «Perutnina Ptuj», «POLI», «Jata», «Topiko», «Pullus», «Agronatur».

К сожалению, на сегодняшний день позитивный имидж Украины как товаропроизводителя и украинской продукции – это в основном заслуга бизнеса. Если бы государство оказывало экспортерам поддержку, успехи страны в этом направлении – а также валютные поступления в страну от экспорта – могли быть гораздо более значительными.