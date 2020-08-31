Украинская продукция – в каждом европейском супермаркете

МХП является одним из крупнейших работодателей Украины. Холдинг объединяет свыше 40 предприятий, расположенных в 16 регионах Украины, и обеспечивает работой более 28 тысяч человек. Несколько предприятий холдинга расположены и за границей, и на них трудятся около 4 тыс. человек. В частности, в структуре МХП есть два дистрибуционных центра в Нидерландах и Объединенных Арабских Эмиратах. А в минувшем году МХП приобрел одну из крупнейших в Юго-Восточной Европе корпораций по переработке мяса – компанию Perutnina Ptuj. Эта компания имеет 110-летнюю историю и представлена в 22 странах. Так что теперь фактически украинская продукция будет продаваться и под брендами этой компании, которые также хорошо известны в Европе: «Perutnina Ptuj», «POLI», «Jata», «Topiko», «Pullus», «Agronatur».



К сожалению, на сегодняшний день позитивный имидж Украины как товаропроизводителя и украинской продукции – это в основном заслуга бизнеса. Если бы государство оказывало экспортерам поддержку, успехи страны в этом направлении – а также валютные поступления в страну от экспорта – могли быть гораздо более значительными.

