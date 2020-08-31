Украинская продукция – в каждом европейском супермаркете

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За последующие двадцать лет объем украинского экспорта вырос почти вчетверо.
Например, в 2019 году Украина продала своих товаров на 50 млрд долларов. Причем в структуре нашего экспорта выросла доля товаров с добавленной стоимостью, продуктов перерабатывающей промышленности.
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Украина является основным поставщиком пшеницы в страны Евросоюза.
В прошлом году, например, доля нашей страны в объеме европейского импорта пшеницы составила 42%. Так что можно сказать, что практически каждая вторая буханка хлеба на прилавках европейских стран - родом из Украины.