«1 апреля – никому не верю!» – фраза, которую мы часто кричали друг другу в детстве. В этот день все привыкли подшучивать друг над другом, но не дарить подарки. Почему бы не нарушить эту традицию? Предлагаем выбрать забавный презент родным и близким ко Дню смеха.
3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Теперь эта дата считается Днем рождения мобильника. Почему бы не напомнить об этом близким оригинальным подарком?
День рождения мобильного телефона
Считается, что у Сети есть собственный покровитель – Исидор Севильский. И именно дата его кончины – 4 апреля – выбраны Днем интернета. Заметьте, что 4.04. (4 апреля) выглядит, как узнаваемая ошибка Сети – 404 – «страница не найдена». Также сегодня отмечают профессиональный праздник – День веб-мастера.
Международный день интернета
Это замечательно, если вы и ваши близкие ведете правильный образ жизни, ведь что является важнее здоровья? И вот несколько идей для подарков истинным ЗОЖ-никам.
Всемирный день здоровья
10 апреля в мире отмечают День братьев и сестер. Теплый семейный праздник. И прекрасный повод сказать родным людям, как вы счастливы, что есть друг у друга. А также порадовать приятным сюрпризом.
Международный день братьев и сестер
Праздник настоящих мечтателей и романтиков, день первого полета человека в космос. Важная дата для всех, кто верит, что звезды – намного ближе к нам, чем кажется. Спросите вот хотя бы у Илона Маска. Поздравьте 12 апреля также тех, кто связан с авиацией. И просто тех, кто любит полеты и путешествия.
Очень важный день, напоминающий нам – нужно беречь природу и относиться к ней с уважением. Если в вашем окружении есть люди, которые активно выступают за защиту окружающей среды, поблагодарите их за эту позицию и подарите тематический презент.
День Земли
Профессиональный праздник тех, кто связан с психологией, а также всех, кто беспокоится о своем душевном здоровье и психическом равновесии. А это не менее важно, чем здоровье физическое.
Всеукраинский день психолога
Танец – это прекрасный вид самовыражения и отличный способ не только привести себя в форму, но и расслабиться. Ловите несколько идей для подарков всем, кто любит танцы или занимается ими профессионально.
Международный день танца
Отмечаем и дарим подарки каждый месяц - креативный повод есть всегда.