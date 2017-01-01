Энергетический безвиз

— Сейчас отличный момент для воплощения реформы. Украинские компании готовились достаточно давно. Конечно, не все изменения произойдут сразу. Но я надеюсь, что уже к концу года мы увидим стабильный либерализованный рынок в Украине.



Украина — одна из немногих стран бывшего Советского Союза, наряду с Грузией и странами Балтии, которая идет на такую амбициозную либерализацию рынка. Это очень мощный сигнал Европейскому союзу и энергетическому сообществу, что Украина может возглавить этот процесс. Стать моделью, которой будут следовать на тех же Балканах, скажем, через несколько лет.



А еще, после того как рынок заработает, Украина сможет экспортировать электроэнергию в страны ЕС. И это будет грандиозное инвестирование в будущее! И ваши соседи в этом очень заинтересованы: те же Венгрия и Румыния после 2022 года смогут закупать электроэнергию.