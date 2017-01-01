Энергетический безвиз

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В Голландии можно не просто выбрать тариф, а даже конкретную солнечную батарею или ветрогенератор, от которого будешь получать электроэнергию. Кто-то предлагает цены ниже, кто-то телевидение, газ или интернет в одном пакете. Главный плюс либерализации рынка — тотальная модернизация. В конце 1990-х технологические потери были колоссальными — старые линии не выдерживали. Когда заработал рынок — обновили сети, и теперь потери снизились до 4%.
В Финляндии можно тратить на 30—40% меньше. Главное — вчитаться в условия договора. Все выложены на специальном сайте. Самый удобный «бессрочный тариф» — можно сменить его в любой момент. Таких предложений около 200. Кстати, в платежке указано, сколько намотал счетчик и сколько процентов энергии чистой, то есть произведено из возобновляемых источников.