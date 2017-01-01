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Энергетический безвиз

Украина переходит на открытый рынок электроэнергии: как изменится жизнь для страны и населения?




Автор: Илья Требор
1 июля в Украине заработал полноценный свободный энергорынок по европейским стандартам.

Главное изменение – теперь ТЭС, ГЭС, АЭС и другие электростанции могут продавать электроэнергию крупным потребителям (юридическим лицам) по прямым договорам (ранее это можно было делать только через государственного посредника), а также на бирже. Благодаря этому цены на киловатт-часы формируются прозрачно, а не вручную, как ранее.
Такая дерегуляция, по ожиданиям экспертов, приведет к росту инвестпривлекательности энергетики. Дополнительные миллионы помогут модернизировать сети, которые сейчас в плачевном состоянии, уменьшить потери электричества и улучшить качество электроснабжения. Следом – будут дополнительные налоги в казну. Здесь уже выигрывают все.

В перспективе благодаря реформе Украина сможет синхронизировать свою систему с европейской и торговать киловатт-часами на едином с Европой рынке.
Что получит каждый из нас? Электричество станет полноценным товаром. Украинцы смогут выбирать, у кого покупать свет. А это значит — энергокомпании будут бороться за клиента и предлагать ему лучший сервис и выгодные условия.

Для примера: в Европе свободный рынок электроэнергии работает давно. И свет там отключают куда реже, а ремонтируют быстрее, чем в Украине. В шесть раз. Энергокомпании дорожат каждым клиентом — предлагают удобные сервисы и выгодные цены.
Что даст Украине новый энергорынок
Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий
У населения появится возможность выбора между разными поставщиками и ценами
«Рынок — это своеобразное лекарство для украинской энергетики. Как и в случае любой реформы, эффект от его введения не будет моментальным. Однако со временем именно рынок поможет вылечить множество «болезней» украинской энергетики, которые накапливались годами.
Так, наконец, мы решим вопрос ценообразования, который всегда вызывает наибольшие дискуссии. Рынок сделает его максимально прозрачным и понятным. Предприятия — заводы, швейные фабрики, даже кафе — смогут покупать электричество по конкурентной, справедливой цене, которая будет формироваться спросом и предложением.

У населения тоже появится возможность выбора между разными поставщиками и разными ценами. Можно рассчитывать на улучшение сервиса. Из-за конкуренции энергокомпании начнут дорожить каждым клиентом. Наконец, рынок даст качество и надежность энергоснабжения, ведь энергокомпании получат миллионные инвестиции, которые направят на модернизацию. Ведь последние 30 лет, из-за устаревшей модели рынка, в обновление вкладывали очень мало. В итоге — сейчас, например, из почти миллиона километров сетей в Украине примерно 80% изношены! Именно из-за этого все чаще случаются аварии и свет отключается, а страдает в первую очередь население»

Check-list: Почему Украина начала реформу?


Это наши обязательства перед Европейским союзом.

Это обязательное условие для интеграции в европейский рынок электроэнергии.
Это предусматривают наши обязательства перед финансовыми
партнерами.
Без реформы невозможно в дальнейшем развивать отрасль.
Большинство развитых стран реформу уже провели.

Цифра:
$12 млрд
налогов получит Украина
от полноценной реформы
рынка электроэнергии.
Опыт Европы. Что выиграл обычный клиент от рыночных правил
После реформы энергетики в Европе тамошние потребители почувствовали себя главными на энергорынке. Производители и продавцы, конкурируя между собой, наперебой предлагают им лучшие условия.
Так, в Германии 15 тысяч тарифов и 1151 фирма-провайдер электричества. В селе поставщиков около 50, а в городе все 200. И они устраивают битву выгодных условий — предлагают бонусы и скидки. Средняя цена за электричество — 30 евроцентов за кВ*ч. На семью из 3 человек уходит 2500 кВ*ч в год. Это от 750 евро в год. Но если выбрать «выгодный тариф», можно сэкономить до 500 евро в год. Если этого не делать, насчитывают тариф «по умолчанию», а это больше в 1,5—2 раза.
В Норвегии оптовые покупатели каждый день заказывают и получают нужный объем энергии. А потребитель может выбирать из 125 генерирующих компаний и еще 20 поставщиков электроэнергии. После старта рынка цены для потребителей в первые 2 года снизились на 10—15%. В Британии тоже сейчас цена ниже на 5—10%, чем до либерализации.
В Эстонии на выбор, кроме поставщика, биржевые или фиксированные пакеты. Биржевые предлагают цены ниже, а фиксированные гарантируют, что даже в случае повышения для этого потребителя свет не подорожает. Кстати, после запуска рынка в Эстонии 100% жилья и предприятий оснастили умными счетчиками, которые сами передают данные в компанию. Удобно. Было 4 региональных поставщика, теперь — 80.
В Голландии можно не просто выбрать тариф, а даже конкретную солнечную батарею или ветрогенератор, от которого будешь получать электроэнергию. Кто-то предлагает цены ниже, кто-то телевидение, газ или интернет в одном пакете. Главный плюс либерализации рынка — тотальная модернизация. В конце 1990-х технологические потери были колоссальными — старые линии не выдерживали. Когда заработал рынок — обновили сети, и теперь потери снизились до 4%.

В Финляндии можно тратить на 30—40% меньше. Главное — вчитаться в условия договора. Все выложены на специальном сайте. Самый удобный «бессрочный тариф» — можно сменить его в любой момент. Таких предложений около 200. Кстати, в платежке указано, сколько намотал счетчик и сколько процентов энергии чистой, то есть произведено из возобновляемых источников.
Эксперт: энергетический безвиз — наше будущее!
Юлия Носулько, руководитель департамента по регуляторной политике ДТЭК
Энергетике нужен безвиз
«Реформа рынка электроэнергии — это часть пакета реформ, необходимая для дальнейшей интеграции Украины в Европу. В июне 2017 года мы получили безвизовый режим со странами ЕС. Помните, сколько документов нужно было собрать, сколько порогов обить, чтобы получить заветную визу раньше? И как мы летаем за границу сейчас — с одним паспортом!
Энергетике тоже нужен такой безвиз. Нужно устранить границы между украинской и европейской энергетикой. Это повысит стандарты работы, привлечет инвестиции, запустит модернизацию и внедрение инноваций. То есть энергетический безвиз нужен нашей стране не меньше, чем обычный! Ведь это огромный плюс как для энергетической отрасли, так и для каждого из нас.

Что же еще нам нужно сделать? Украине необходимо привести в соответствие с европейскими свои нормативные акты, а также повысить стандарты работы энергосистемы. Но главное — украинской энергетике надо научиться работать по евростандартам. Роль чиновников нужно минимизировать: главными должны стать не их интересы, а потребности клиентов — миллионов украинцев. Рынком должны руководить конкуренция и высокие стандарты обслуживания»
Энергословарь:
Регулятор
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование и контроль в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ). Независимый орган, утверждающий нормативные акты для работы нового рынка.
Оптовый рынок
Механизм, когда электростанции продают электричество поставщикам или крупным клиентам. Сейчас киловатты покупают через государственного посредника, а после реформы смогут делать это напрямую.
«Украинский рынок электроэнергии может статью моделью для европейских стран»
Димитар Лилков
Эксперт Мартенс Центра (Брюссель) по вопросам
экономики и энергетики


Автор интервью: Виктория Шестоперова
— Оцените, как Украина подготовилась к запуску рынка электроэнергии. Ведь некоторые эксперты говорили, что реформу надо было отсрочить.
— Сейчас отличный момент для воплощения реформы. Украинские компании готовились достаточно давно. Конечно, не все изменения произойдут сразу. Но я надеюсь, что уже к концу года мы увидим стабильный либерализованный рынок в Украине.

Украина — одна из немногих стран бывшего Советского Союза, наряду с Грузией и странами Балтии, которая идет на такую амбициозную либерализацию рынка. Это очень мощный сигнал Европейскому союзу и энергетическому сообществу, что Украина может возглавить этот процесс. Стать моделью, которой будут следовать на тех же Балканах, скажем, через несколько лет.

А еще, после того как рынок заработает, Украина сможет экспортировать электроэнергию в страны ЕС. И это будет грандиозное инвестирование в будущее! И ваши соседи в этом очень заинтересованы: те же Венгрия и Румыния после 2022 года смогут закупать электроэнергию.
— А сейчас Украина не может продавать электроэнергию в соседние страны?
— Сейчас Украина не является членом общего рынка электро­энергии ЕС и не интегрирована в сеть системных операторов передачи электроэнергии. Реформа создаст условия для такого объединения и сотрудничества.
— Что будет с ценами на электричество для обычных потребителей?
— Если реформу проведут качественно, будет настоящая конкуренция и независимый регулятор, впоследствии вы получите предсказуемую цену на электричество в долгосрочной перспективе.

Второе — как государство подойдет к вопросу уязвимых слоев населения. Как вариант, правительство может установить предельный порог цен для потребителей, которые не могут оплачивать счета. Или же скажет: нет, мы оставляем рынок абсолютно открытым, но поможем этим людям оплачивать свет и введем льготы, например, или уменьшим налоги.
— Когда вместо одного поставщика в каждом регионе будет несколько независимых игроков, что это будет значить для потребителя? И как они будут конкурировать?
— В первую очередь, конечно, ценой. Но также огромное значение будут иметь инфраструктура и качество услуг. А также дополнительные сервисы. Например, у нас можно выбрать поставщика, который предлагает не только выгодный тариф на электричество, но также техническую поддержку. Или обещает мгновенную реакцию на экстренные вызовы. Все эти вещи очень важны. И потребители смогут выбрать для себя оптимальный пакет. Например, свет и телевидение или интернет. И вместе это будет дешевле.
— Станет ли эта реформа стимулом для украинцев переходить на альтернативные источники энергии, например, солнечные панели?
— Это хороший вопрос! В Европе свободный рынок электроэнергии привел к значительному росту инвестиций. И тут дешевеет энергия из альтернативных источников. Если Украина сможет привлечь инвестиции в свой рынок электроэнергии — она сможет вложить их в сферу возобновляемой энергетики. И так увеличить долю зеленых источников. А развитие рынка альтернативной энергетики приведет к возникновению большого количества «зеленых» вакансий. Новые рабочие места, новое мышление, новый стиль потребления. Все это благоприятно скажется на экономике. И на экологии.
— Экология и разумное потребление как стиль жизни. Многие европейцы, например, стирают ночью — так дешевле. Следует нам ожидать «реформирования» мышления?
— Во многих странах со свободным рынком электроэнергии существует дневной и ночной тариф. И это очень просто — нужно только перестроить привычки и пользоваться электричеством больше в «выгодные часы». Это позволяет существенно снизить затраты, контролировать суммы, которые они платят за коммунальные услуги. И украинцам, безусловно, стоит двигаться в этом направлении, внедряя в свои будни осознанное потребление ресурсов. Ведь это не только о сумме в квитанции, а и о том, как мы с вами каждый день влияем на мир вокруг нас.