Изоляция в Донецке

"Мы системно не занимаемся документированием, но до сих пор ко мне приходят люди, которые освободились недавно и хотят предоставлять свидетельства. Я постоянно спрашиваю, были ли они в списках СБУ, знала ли о них миссия ООН по правам человека. Они часто дают ответ "нет", о них никто ничего не знал, о них не знали органы государственной власти в Украине, и единственная причина, по которой они пришли ко мне - чтобы эта история где-то осталась задокументирована. Плен очень ломает личность и, собственно, поэтому очень часто эти люди не хотят делать никаких активных действий, чтобы защищать свои права.



Еще вопрос - условия содержания этих людей. Сами условия содержания являются пыткой, и я почувствовала некоторую профдеформацию, когда в свидетельствах, которые мне предоставляли, человек рассказывал о том, что постель, в которой он находился, вообще не менялась, и этот человек был вынужден оборачивать подушку своей футболкой. Я ловлю себя на мысли "ага, значит была постель", ведь есть люди, которых удерживают без кровати и постели как таковой. И люди находятся в таких условиях годами.



Проблемный вопрос - вопрос изоляции. Люди, которые находятся в незаконном пленении в ОРДЛО, очень часто изолированы от внешнего мира. К ним не имеют доступа международные организации, даже Международный комитет Красного Креста, поэтому информация, которую мы получаем - эпизодичная, неполная.



Есть очень распространенная практика пыток и отсутствия лечения. Это позволяет говорить о системности, организованности этой политики на всей территории оккупированного Донбасса. Это может говорить о преступлениях против человечности и военных преступлениях. Это происходит не только в "Изоляции", но и во множестве других тюрем, которые мы идентифицировали.



Если что-то случается с Олегом Сенцовым или Владимиром Балухом, или если в оккупированном Крыму кого-то помещают в ШИЗО, мы об этом можем говорить публично. А когда к нам приходит сообщение о том, что одного из пленных переводят в психбольницу в ОРДЛО, мы не можем об этом говорить публично, ведь не можем проверить это или опровергнуть. Сразу возникнет вопрос: откуда и по каким источникам мы получили информацию. Такого рода вещи, которые становятся нам известны, мы вынуждены передавать только закрытыми путями международным организациям, просить это проверить, вмешаться, это очень усложняет возможности для адвокации и для международного давления", - рассказывает Матвейчук

