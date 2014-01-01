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Изоляция в Донецке
тюрьма, пыточная, концлагерь и самое мрачное место на улице Светлого пути
Сайт "Сегодня" неоднократно обращал внимание на судьбу незаконно удерживаемого в Донецке журналиста Станислава Асеева. Его похитили в начале июня 2017 года и долгое время о нем ничего не было известно. Внимание журналистов и международных организаций заставило представителей группировки "ДНР" признать факт удержания Станислава в неволе. Но где он - точно не знает никто даже сейчас. Как утверждают близкие и коллеги узника, местом неволи, вероятнее всего, является "Изоляция" - подпольная тюрьма в Донецке. О ней и о ее бывших пленниках мы расскажем в этой публикации
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Светлый путь
По злой иронии одно из самых мрачных и закрытых мест неподконтрольного Донбасса находится в Донецке по адресу ул.Светлого пути 3.
Цеха бывшего завода изоляционных материалов, построенного в середине 20 века, занимают территорию 8 гектар у границы Буденновского и Ленинского районов Донецка.

В прошлом "Изоляция" - одно из крупнейших предприятий по производству минеральной ваты. В годы интенсивного развития предприятие производило до 100 тысяч кубометров этой продукции в год. Рабочая специфика местности прослеживается по топонимам, ближайшие улицы - Крепильщиков, Угольщиков, Рабочая, Индустрии.

Но, как и улица Светлого пути, эти названия уже не связаны с реальностью. На бывшем заводе изоляционных материалов, превращенном в 21 веке в крупнейшую артплощадку Донбасса, по свидетельствам очевидцев, уже 5 лет функционирует подпольная тюрьма, в которой до сих пор удерживается и журналист Станислав Асеев.

Фото: izolyatsia.org
"Захватчики выразили намерение использовать территорию, помещения и бомбоубежища для нужд "ДНР"
Завод пришел в упадок в начале 90-х. В 21 веке здесь снова появились люди: просторные цеха стали местом организации арт-площадок. Так появилась арт-платформа "Изоляция". В июне 2014 арт-завод захватили, а на терриконе шахты 16-17 "Евдокиевская", расположенном рядом, разместили снайперскую позицию. Так произошедшее описывается на сайте пострадавшей организации:

"9 июня 2014 г. вооруженные представители самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" захватили территорию бывшего завода по производству изоляционных материалов, на которой с 2010 года находился Фонд Изоляция. Захватчики выразили намерение использовать территорию, помещения и бомбоубежища для нужд "ДНР", а именно для хранения гуманитарной помощи, пришедшей из Российской Федерации. Самопровозглашенная «ДНР» сразу же разместила снайпера на вершине террикона, расположенного на территории Изоляции.

На следующий день были зафиксированы факты мародерства, разграбления помещений Фонда: вскрытие сейфа, взлом дверей в помещения с дорогостоящими инструментами и оборудованием, хищение вещей, принадлежавших Фонду и его сотрудникам. Изоляцией были направлены обращения об уголовном правонарушении в адрес Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, однако никаких действий с их стороны предпринято не было"

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"Сажать, изолировать, арестовывать"
С начала лета 2014 года об этом месте говорят как как о подпольной тюрьме, куда свозят пленных от посторонних глаз. Тогда же сепаратистами был создан "специальный комитет", его глава, "министр госбезопасности "ДНР" Леонид Баранов в интервью российским журналистам заявлял о задачах "комитета":

"В связи с военным положением у нас есть и мародеры, и диверсанты, и предатели, поэтому создан комитет, который будет бороться с этими элементами как внутри ее системы, так и за ее пределами", - говорил он.

На уточняющий вопрос журналиста, что будут делать с задержанными, Баранов отвечал:

"Сажать, изолировать, арестовывать. Как делать, если человек враг народа? Как поступали во все времена с предателями? Либо сажали, либо расстреливали. По мере необходимости и по мере вины. Вина будет определяться следственным комитетом при СК, и следователем будут делаться определенные выводы".
"Специальный комитет" Баранова был наделен всеми полномочиями от т.н. "следствия" до приговора. То есть фактически одни и те же люди обнаруживали "врагов народа", проводили "допросы", а затем приводили "приговор" в исполнение. Как говорят очевидцы, том числе и смертный приговор.
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Журналист в "Изоляции": История Дмитрия Потехина
В августе 2014 года журналист Дмитрий Потехин отправился в Донецк готовить статью для канадского журнала. В гостинице "Ливерпуль" тогда находился один из штабов "ДНР". Фотография здания обернулась для журналиста "арестом" и содержанием в "Изоляции" в течение 47 дней.
Дмитрий Потехин принимает участие в пресс-конференции "Расследование фактов создания и функционирования секретной тюрьмы "МГБ ДНР" в Донецке
"Я поехал туда чтобы написать материал. Канадский журнал попросил написать не только про Донецк, а про Украину в целом. Я знал, что есть процедура аккредитации, но решил рискнуть и поехал без обращения за аккредитацией так называемой "ДНР".

Почему об "Изоляции" до сих пор очень мало известно как о концлагере? Как раз потому, что большинство журналистов, которые делают хорошее дело, ехали туда без возможности попасть в "Изоляцию". Потому что журналист, который обращался за аккредитацией, получал не только аккредитацию, но и охрану, а фактически - конвой. Кто ездил в Донецк с аккредитацией, знает, что это фактически ограничение возможности перемещаться по Донецку. Поэтому только несколько людей, журналистов, попадали в такие места, как "Изоляция", - рассказывает Потехин в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам содержания людей в незаконных местах лишения свободы.
"Благодаря местным, которые попали в тот же подвал, мне удалось на третий день сообщить о том, где я нахожусь"
Когда происходило задержание журналистов, донецкие и российские террористы прекрасно знали, что журналисты - отдельная категория, и с ними пытались работать осторожно. Потому что идеологическая машина Кремля и ГРУ, ФСБ, "ДНР" пыталась Западу транслировать идею о том, что это не терроризм, а попытки спасти Донецк от украинских так называемых "нацистов". Места, которые очень похожи на нацистские концлагеря, конечно, не должны были попасть в фокус ни журналистов ни правозащитников ни дипломатов, ни гуманитарных миссий. Им это более-менее до сих пор удается делать.

Было только несколько случаев, когда журналист, в одном случае западный, также случайно попадал в концлагерь "Изоляция". Его задержали люди с автоматами, которые не знали, куда его везти, поэтому привезли в "Изоляцию". Они совершили ошибку. Такую же ошибку они совершили и в моем случае.

У меня не было аккредитации, и когда стало ясно, что я имею отношение к гражданскому обществу, со мной начали работать в "МГБ ДНР".

Благодаря местным, которые попали в тот же подвал, мне удалось на третий же день сообщить о том, где я нахожусь. Как я уже потом выяснил, связались с западными дипломатами, с ОБСЕ. Это был приятный шок: помогли местные донецкие, которые также попали в этот концлагерь".

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Зачем Донецку тайная тюрьма?
С самого начала конфликта в Донецке и Луганске создавали видимость государственных процессов: на основе положений украинского Основного закона сформировали местные "Конституции", появилась "народная милиция", "прокуратура" и даже "суды". Нашумевшие задержания сопровождались показательными "судебными процессами", которые заканчивались вынесением "приговоров".

Таким показательным процессом, к примеру, сопровождалась история луганчанина Эдуарда Неделяева, которого арестовали в Луганске за проукраинскую позицию в 2016 году. Блогера посадили "на подвал", обвинили в "шпионаже в пользу Украины" и приговорили к 14 годам особого режима. В декабре 2017 года в ходе большого обмена Эдуарда освободили.

Но когда процесс не хотят делать публичным и человека нужно скрыть от посторонних глаз, как в случае с журналистом Асеевым, используют тайные тюрьмы. Точного их количества никто назвать не может. Но одной из таких тюрем, по свидетельствам очевидцев, является "Изоляция".
"Секретная тюрьма в "Изоляции" - второй уровень, куда попадают люди, которые просто похищены посреди улицы, у которых нет элементарных прав"
Адвокат Владимир Ефименко объясняет, что на неподконтрольных территориях параллельно существует два уровня удержания людей в неволе - "официальный" и тайный:

"Мы настойчиво доказываем и фиксируем во время наше работы то, что было целью этого захвата. Целью было именно создание "МГБ ДНР" самой секретной тюрьмы. Именно сейчас, на протяжении последних пяти лет, даже в день, когда мы тут собрались, на захваченной территории в так называемой "секретной тюрьме" удерживаются нелегальные заключенные. По большому счету, это второй уровень содержания людей под стражей в "ДНР"
Владимир Ефименко во время пресс-конференции "Расследование фактов создания и функционирования секретной тюрьмы "МГБ ДНР" в Донецке
Есть Донецкое СИЗО в которое принимают людей, которые были арестованы на территории "ДНР" на основе решений "судей ДНР". Там, по крайней мере, лицо может выяснить, где оно, какие у него элементарные права, согласно с этим воображаемым "законодательством ДНР". Лицо может общаться с родными и может проинформировать, где оно находится.

Секретная тюрьма в "Изоляции" - второй уровень, куда попадают люди, просто похищенные посреди улицы, у которых нет элементарного права на медпомощь, которые не могут сориентироваться, где они находятся, не могут связаться с адвокатами или родными, подвергаются пыткам и принудительному рабскому труду. И так на протяжении последних 5 лет", - рассказывает Владимир.
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Игорь Козловский: Есть и другие подвалы
Игорь Козловский - украинский ученый-религиовед, кандидат исторических наук, работал на кафедре Философии в Донецком национальном техническом университете. В январе 2016 году в его квартиру ворвались представители группировки "ДНР". Ученого поместили сначала в СИЗО Донецка, а затем в исправительную колонию Горловки. Снова оказаться на свободе ему удалось лишь после обмена пленными в конце 2017 года.

Бывший узник "ДНР" признает, что "Изоляция" фактически является концентрационным лагерем, и в этом ее отличие от других мест несвободы в Донецке:
Игорь Козловский во время пресс-конференции "Расследование фактов создания и функционирования секретной тюрьмы "МГБ ДНР" в Донецке
"Изоляция" для Донецка - это был такой культурный оазис, где происходили интересные культурные мероприятия. Она играла значительную роль в становлении культурного образа Донецка. Когда произошел захват (объекта - Ред.), сначала не было понятно, зачем. Что там делать? Потом начали уже приходить слухи, что там был создан концлагерь-тюрьма.

Когда меня арестовали в январе 2016-го, я оказался в подвале, а подвалов там много. Я был в подвале центрального офиса "МГБ". Там люди находились и по 100 дней, и по полгода. Уже тогда ходили слухи, что есть и другие подвалы. Привозили людей с подвалов, которые находились в помещениях областной телерадиокомпании, были подвалы в "полиции", подвалы промышленных зданий", - рассказывает Игорь Козловский.
"Изоляция" отличалась тем, что там были постоянные пытки. Знаю одного человека, которого пытали каждую ночь. Это садистская методика для того, чтобы превратить человека в животное"


"Это подвалы, где люди просто лежат на полу, никаких условий для существования не существует, дважды в день выводят в туалет, 2 минуты утром, 2 минуты вечером, а если забывают, то и не выводят. И раз в день кормят. Я потом был уже в СИЗО, и там же встречался с теми, кто прошел "Изоляцию", а потом и освобождался по обмену с теми парнями, которые были в "Изоляции" - кто месяц, кто три, кто больше.

"Изоляция" отличалась тем, что там были постоянные пытки. Знаю одного человека, которого пытали каждую ночь. Днем он работал, а ночью его пытали. Их пытки не были привязаны даже к тому, чтобы выбить какие-то показания. Это была садистская методика для того, чтобы сломать человека не только физически, но и психологически, превратить человека в животное. И сейчас я периодически общаюсь с родными, родителями тех, кто удерживается в "Изоляции". Они называют разное количество людей, которые там находятся, разные данные, но все подчеркивают, что там есть не только пытки, но и принудительный труд, связанный с грязной работой. Этот принудительный труд также истощает людей, которые там находятся", - вспоминает ученый
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О чем говорят выжившие
Правозащитники указывают, что важной проблемой является отсутствие доступа к пленным, оказавшимся в "Изоляции". К ним не пускают правозащитников, представителей мониторинговых миссий.

"Если у человека нет информации, на него легче давить, его легче сломать, потому что человек живет информацией, это пища, которую он получает. Человек теряет надежду и, как следствие, происходят необратимые моменты в его психике и разуме. Действительно, перед нами преступление, которое выходит за рамки человечности. Организаторы этого преступления - Лягин (Роман Лягин - подозреваемый в организации "ЦИК ДНР" и захвате завода "Изоляция", - прим.ред) и другие - люди, которые должны быть наказаны, в том числе, и за это. Если зло не наказано, оно возвращается в стократном размере. Задание гражданского общества не только напоминать об этом постоянно, но также и давить на наши структуры, суды, для того, чтобы справедливость восторжествовала", - говорит Игорь Козловский

Адвокат Владимир Ефименко читает истории людей, переживших "Изоляцию", чтобы подчеркнуть: факты, связанные с этим местом, потерпевшие описывали и 2 года, и 5 лет назад. То есть место несвободы работает постоянно:
Галина, 2017

Галину задержали, а по сути похитили с рабочего места в 2017 году по подозрению якобы в шпионаже в пользу Украины и с мешком на голове привезли в "Изоляцию", - рассказывает адвокат. Галину держали в подвале бомбоубежища бывшего завода "Изоляция", на улицу не выводили. Поэтому она потеряла счет дням:

"Иногда приезжали незнакомые мне мужчины, заносили в подвал стол, сразу одевали мешок на голову, связывали скотчем руки-ноги, приматывали тело скотчем к столу, присоединяли к пальцам на ногах провода и пытали током. Во время пыток меня о чем-то спрашивали, но я не осознавала реальности и была не в состоянии от боли понимать суть вопросов.

Иногда после 23:00 охранники устраивали так называемое "Маски-шоу". Поднимали нас, и заставляли бежать в бомбоубежище с криками "стреляют укропы!". А когда мы бежали, то один из охранников по кличке "татарин" стрелял пьяный с порога из автомата в нашу сторону над головами. Несколько раз заключенные получали ранения", - читает показания потерпевшей адвокат.
Ирина, 2014 г.

"Когда начинались обстрелы, нас переводили в бомбоубежище: холодное и сырое помещение. Задержанные лежали на земле на матрасах и кусках пенопласта. В разговоре с одним из мужчин выяснилось, что он там находится 37 дней. Мужчина лежал практически не двигаясь, поскольку, по его словам, его сильно избивали и, очевидно, сломали ребра. Люди, находящиеся в бомбоубежище, не мылись длительное время и запах был ужасный. Я видела следы побоев на их лицах. Там содержалось около 20-30 человек. Во время одного из обстрелов нас отвели в подвал другого здания. Там тоже содержались заключенные, 20-25 человек", - цитирует адвокат
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Что делать?
Глава правления центра гражданских свобод Александра Матвейчук показывает снимки жертв, которые, по данным центра, находятся на территории завода "Изоляция". В руках у девушки внушительная стопка фотографий.
Александра Матвейчук во время пресс-конференции "Расследование фактов создания и функционирования секретной тюрьмы "МГБ ДНР" в Донецке
"Нужно добиться, чтобы выполняли базовый набор фундаментальных прав, которые в кейсе с "Изоляцией" абсолютно не соблюдается. Чтобы эти люди не были для вас просто цифрами, я просто покажу фотографии людей, судьбы которых мы отслеживаем, и вы можете увидеть, что это и военные, и гражданские, и женщины и, к сожалению, дети

Пачка распечатанных фотографий лишь верхушка айсберга, потому что точного количества людей, которые удерживаются, не знает никто. В июле СБУ сказала, что их 223 человека. В наших списках более сотни. Но, опять-таки, никто не знает точно, какое количество людей удерживается в незаконных местах лишения свободы в ОРДЛО", - говорит Александра
"Плен очень ломает личность и, собственно, поэтому очень часто эти люди не хотят делать никаких активных действий, чтобы защищать свои права"
"Мы системно не занимаемся документированием, но до сих пор ко мне приходят люди, которые освободились недавно и хотят предоставлять свидетельства. Я постоянно спрашиваю, были ли они в списках СБУ, знала ли о них миссия ООН по правам человека. Они часто дают ответ "нет", о них никто ничего не знал, о них не знали органы государственной власти в Украине, и единственная причина, по которой они пришли ко мне - чтобы эта история где-то осталась задокументирована. Плен очень ломает личность и, собственно, поэтому очень часто эти люди не хотят делать никаких активных действий, чтобы защищать свои права.

Еще вопрос - условия содержания этих людей. Сами условия содержания являются пыткой, и я почувствовала некоторую профдеформацию, когда в свидетельствах, которые мне предоставляли, человек рассказывал о том, что постель, в которой он находился, вообще не менялась, и этот человек был вынужден оборачивать подушку своей футболкой. Я ловлю себя на мысли "ага, значит была постель", ведь есть люди, которых удерживают без кровати и постели как таковой. И люди находятся в таких условиях годами.

Проблемный вопрос - вопрос изоляции. Люди, которые находятся в незаконном пленении в ОРДЛО, очень часто изолированы от внешнего мира. К ним не имеют доступа международные организации, даже Международный комитет Красного Креста, поэтому информация, которую мы получаем - эпизодичная, неполная.

Есть очень распространенная практика пыток и отсутствия лечения. Это позволяет говорить о системности, организованности этой политики на всей территории оккупированного Донбасса. Это может говорить о преступлениях против человечности и военных преступлениях. Это происходит не только в "Изоляции", но и во множестве других тюрем, которые мы идентифицировали.

Если что-то случается с Олегом Сенцовым или Владимиром Балухом, или если в оккупированном Крыму кого-то помещают в ШИЗО, мы об этом можем говорить публично. А когда к нам приходит сообщение о том, что одного из пленных переводят в психбольницу в ОРДЛО, мы не можем об этом говорить публично, ведь не можем проверить это или опровергнуть. Сразу возникнет вопрос: откуда и по каким источникам мы получили информацию. Такого рода вещи, которые становятся нам известны, мы вынуждены передавать только закрытыми путями международным организациям, просить это проверить, вмешаться, это очень усложняет возможности для адвокации и для международного давления", - рассказывает Матвейчук
В середине прошлого века работники завода изоляционных материалов не могли и предположить, что спустя 50 лет их фабрика превратится сначала в арт-объект, а затем в тайную тюрьму. "Изоляция" не производит ни промышленной, ни культурной продукции, выполняя единственную поставленную перед ней задачу: изоляцию неудобных для "республики" людей от посторонних глаз.

То, что о пленниках говорят, не дает "Изоляции" выполнить свою функцию до конца, и заставляет главарей "ДНР" идти на неудобные, но вынужденные шаги. Как это случилось, в том числе, и с признанием факта пленения журналиста Станислава Асеева после многочисленных сообщений в СМИ.