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Два года изоляции в Донецке: Украина требует свободы для Стаса Асеева

12 июня, 07:07

Жуткая история о том, как человек заплатил свободой за возможность говорить правду

Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"
Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово".

Два года назад, 5 июня 2017 года украинский журналист и писатель Станислав Асеев отправил через электронную почту очередной текст. На другом конце материал принял редактор и опубликовал в авторской колонке "Украинского тижня". Станислав слал письма регулярно. Для него это был единственный способ передать информацию для редакции. Для редакций СМИ – единственный способ узнать о происходящем в Донецке из первых уст. Поэтому в Киеве даже не сразу узнали, что Асеев попал в застенки "Министерства госбезопасности ДНР"

Жуткая и таинственная история началась ровно два года назад. К сожалению, она продолжается до сих пор. Пока нашего коллегу-журналиста незаконно удерживают только за то, что он делал свою работу, долг журналистов – говорить об этом.

Июнь 2017: "без вести пропавший пленник"

О том, что украинскому журналисту на оккупированной территории работать сложно, знают все. Станислав Асеев для работы с украинскими изданиями создал свою систему безопасности, позволяющую ему некоторое время заниматься гражданской журналистикой, не попадаясь в поле зрения так называемого "министерства госбезопасности" боевиков. До сих пор неизвестно, что именно позволило им выйти на след журналиста. До сих пор неизвестно, в каком физическом и душевном состоянии находится журналист. Но точно установлен тот факт, что в плену он уже два года, и держат его решеткой за донесение читателям информации о жизни "по ту сторону", хотя сами боевики, конечно же, все отрицают. 

"Письма от него приходили по понедельникам, и однажды я вижу, что письма нет в течение дня. Я даже успел написать не слишком пространное и не слишком содержательное письмо, мол "привет, как текст, ждать ли его?". Ответа не было, через некоторое время пришел Денис Казанский (журналист – Ред.) и сказал, что Стаса задержали. 

Первоисточником информации был Егор Фирсов (народный депутат – Ред.), и был такой период, день или два, когда между нами была договоренность: пока не выяснены все обстоятельства, действительно ли он в руках "МГБ", мы не публикуем эту информацию, чтобы не навредить ему. Вдруг он бежал или скрывается? Когда информация окончательно подтвердилась (я так понимаю, Егор контактировал с мамой Стаса), то в эфире "Радио Свобода" мы сообщили, что он находится в руках "МГБ". 

Последнее письмо Стасу я отправил 5 июня прошлого года, но ответа на него не было", – рассказывал в интервью сайту "Сегодня" главред "Украинского тижня" Дмитрий Кропивенко.

После похищения журналиста на Youtube-канале "МВД ДНР" появилось сообщение "Внимание розыск" с приметами Станислава. Хотя все знали, что журналист похищен боевиками, в самой "ДНР" делали вид, что тоже его ищут. Как позже выяснилось, тогда журналист уже сидел "на подвале", и как утверждают друзья и коллеги похищенного – на территории завода "Изоляция".

"Калининским РО Донецкого городского управления МВД ДНР разыскивается без вести пропавший житель Донецка Асеев Станислав Викторович, 1989 г.р., который 02 июня 2017 г. вышел из дома и не вернулся", – говорилось в лживом, как позже выяснится, сообщении "МВД ДНР". На деле "выйти из дома" его заставил вооруженный конвой

Июнь 2018: Спустя год в изоляции

В 2018 году давление медиа и общественности заставило боевиков подключать "тяжелую информационную артиллерию" – российских пропагандистов. Так на телеканале Россия-24 вышел сюжет, озаглавленный просто и одновременно дико: "Украинский журналист-шпион

"Здравствуйте, это Сладков плюс. В данной ситуации – интересный человек. Станислав Асеев, или Васин. Человек, которого привели сюда в наручниках, сняли перед интервью. Человек, которого называют писателем, интеллектуалом, шпионом", - российский "журналист" Сладков спокойно и без стыда расспрашивает своего плененного коллегу об отношении к войне и работе.

Унизительный допрос под видом интервью должен был дать общественности ответы на главные вопросы – "за что?" Ответом, по не хитрому замыслу, стало банальное и типичное обвинение для всех, кто работал с информацией – шпионаж.

Июнь 2019: Что же сейчас?

С момента пленения Асеева прошло два года, состоялся один большой обмен пленными. В годовщину пленения мы обратились к ряду организаций с запросами, чтобы разобраться, какая борьба сейчас ведется за освобождение журналиста. В штабе Уполномоченного Верховной рады по правам человека нам сообщили, что вопрос освобождения Асеева находится под контролем Уполномоченного.

"Сообщаем, что офис Уполномоченного обращался в объединенный центр по координации и поиску, освобождению незаконно лишенных свободы лиц в районе проведения мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской федерации в Донецкой и Луганской областях (далее – Центр) по поводу нахождения в плену Станиславав Асеева.

По информации Центра, ведомости о противоправном лишении свободы Асеева и его насильном удержании представителями оккупационной "администрации" РФ на временно-оккупированной территории Донецкой области учтены в работе Центра. 

Центром при взаимодействии с другими органами государственной власти, общественными и правозащитными организациями принимаются необходимые организационно-служебные меры, направленные на освобождение и возвращение Асеева на подконтрольную правительству Украины территорию. Соответствующие предложения по указанному поводу регулярно подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработке с привлечением международных гуманитарных организаций. 

Офисом Уполномоченного осуждаются любые действия оккупационной "власти", направленные на нарушение прав и свобод человека и гражданина", – сообщил на запрос сайта "Сегодня" представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав В. Б. Петлеванный.

Также в офисе Уполномоченного отметили, что "к Уполномоченному не поступали обращения в интересах Асеева", и что Офис Уполномоченного обращался к международному комитету Красного Креста "с просьбой поспособствовать визиту представителей к Асееву для мониторинга условий содержания и обеспечения медпомощи".

За ситуацией следят и в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Как оказалось, даже у международных специалистов, оказывающих мониторинг и контроль, нет доступа к похищенному журналисту.

"Во исполнение порученного задания по осуществлению мониторинга соблюдения прав человека и основных свобод и оказания поддержки их соблюдения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) продолжает следить за развитием событий в деле господина Асеева.

Миссия неоднократно обращала внимание лиц, которым принадлежит фактический контроль в Донецке, на необходимость доступа к нему представителей международного сообщества, а также пыталась получить от них информацию о его состоянии. Сейчас сотрудникам СММ не предоставили ни доступа, ни информации.

Также были попытки согласовать вопрос о предоставлении доступа к господину Асееву на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.

СММ продолжает следить за этой ситуацией", – сообщила нам председатель отдела по работе со СМИ и публичной информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Драгана Николич-Соломон.

Судя по ситуации, в Донецке даже спустя 2 года усиленно пытаются "замять" ситуацию с Асеевым и не создавать поводов для того, чтобы о пленнике говорили. Короткое интервью для россиян – доказательство, что Стас жив, и что за него следует бороться. Национальный союз журналистов Украины – организация, которая в свое время выступила катализатором информационной бомбы, подорвавшей стену тишины, за которой в Донецке боевики прятали Стаса.

"В июне 2017-го года впервые с появилась информация об исчезновении Станислава – сначала со ссылкой на мать журналиста эту информацию сообщил политик Егор Фирсов, потом это подтвердили коллеги из СМИ, в частности – из газеты "Зеркало недели". Непосредственно подтверждения факта ареста и преследования нашего коллеги в Донецке удалось добиться благодаря усилиям Национального союза журналистов Украины. 
Мы 20 июня 2017-го года в Вене сделали открытое совместное обращение о судьбе пропавшего украинского журналиста совместно с представителями Союза журналистов России.

Соответственно – СЖР сделал запрос в Донецк, и 27 июля 2017 "ДНР" подтвердила арест Асеева, и, соответственно, – взяла ответственность за коллегу. С тех пор НСЖУ неоднократно делала заявления солидарности с нашим коллегой, инициировала международные заявления солидарности от Международной и Европейской федерации журналистов. Мы информируем о ситуации мониторинговую миссию ООН по правам человека, миссию Красного Креста.

К сожалению, реакции на эти требования нет. Власть т.н. "ДНР" не обеспечивает возможность правовой или медицинской помощи Станиславу, к нему нет доступа представителям международных гуманитарных миссий. Информация о реальном состоянии здоровья пленного журналиста отсутствует.

Мы также осуждаем использование Станислава как темы для российской телепропаганды (имеется ввиду "интервью" Российскому тележурналисту, – прим.ред).

Главный результат кампании НСЖУ – это подтверждение факта плена в Донецке, того, что Станислава нельзя считать "пропавшим без вести", и признание международными авторитетными организациями журналистского статуса Станислава (отрицание навязываемой боевиками и поддерживаемой российской пропагандой версии о шпионаже, – прим.ред)", – рассказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В беседе глава НСЖУ поблагодарил нас за то, что мы говорим о теме плена Стаса. К сожалению, говорить об этой теме – это пока все, что мы можем сделать для спасения коллеги в данной ситуации.

Обстановка на Донбассе, между тем, остается напряженной: новости "Сегодня" рассказали, что происходит на передовой.


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АВТОР:

Игорь Рец

Источник:

Сегодня

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