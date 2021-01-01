Проведіть увесь день удвох, не виходячи з дому, за сценарієм улюбленого літературного твору, роману чи повісті
. Станьте ненадовго головними героями книги та проживіть увесь день за їх сценарієм: познайомтесь, закохайтесь одне в одного, відчуйте, що таке розлука та влаштуйте нову зустріч з коханням усього вашого життя. Бажано вбратися в костюми саме тієї епохи – так буде ще цікавіше.
А щоб у вашому домі було завжди затишно і тепло, не забудьте сплатити комунальні платежі за опалення (і не тільки) своєчасно. До речі, ось вам ще й бонусний лайфхак, як це зробити без комісії, та навіть отримати кешбек
у розмірі 10 відсотків. Не дякуйте!