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14 ідей про те, як провести День святого Валентина зі своєю коханою людиною, щоб запам'ятати це свято на весь рік. І не розоритися при цьому.
Виберіть, до якого типу ви себе відносите?
РОМАНТИКИ
ДОМОСІДИ
КІНОМАНИ
ШОПОГОЛІКИ
ГУРМАНИ
ЕКСТРЕМАЛИ
СПОРТСМЕНИ
для романтиків
Відвідайте протягом дня всі культові місця, в яких творилася Ваша історія: місце першої зустрічі, місце зізнання в коханні, місце першого поцілунку.

Якщо ж у вас все тільки починається, то пропонуємо відвідати найбільш романтичні місця Києва, наприклад, якщо найромантичніші міста Європи для більшості зараз недоступні, на жаль.

І не забувайте про дотримання соціальної дистанції. Робіть покупки безконтактно, а дотики залиште для своєї коханої людини. І для погладжування домашніх улюбленців.
ЩЕ ІДЕЯ
Відвідайте притулок для бездомних тварин, і виберіть собі "третього". Який точно не буде зайвим. Кохання забагато не буває!
для домосідів
Проведіть увесь день удвох, не виходячи з дому, за сценарієм улюбленого літературного твору, роману чи повісті. Станьте ненадовго головними героями книги та проживіть увесь день за їх сценарієм: познайомтесь, закохайтесь одне в одного, відчуйте, що таке розлука та влаштуйте нову зустріч з коханням усього вашого життя. Бажано вбратися в костюми саме тієї епохи – так буде ще цікавіше.

А щоб у вашому домі було завжди затишно і тепло, не забудьте сплатити комунальні платежі за опалення (і не тільки) своєчасно. До речі, ось вам ще й бонусний лайфхак, як це зробити без комісії, та навіть отримати кешбек у розмірі 10 відсотків. Не дякуйте!
ЩЕ ІДЕЯ
Відкрийте коробку з цукерками у вигляді сердечок, і прикріпіть до кожної записку-побажання коханому/-ій. Беріть по одній (не підглядати!) і нехай ваші бажання здійсняться!
для кіноманів
Відправляйтеся в тур кінотеатрами на цілий день. Спочатку подивіться фантастику в 3D. Потім зробіть перерву на обід у затишному кафе, і вирушайте вже до іншого кінотеатру для перегляду авторського кіно — арт-хаус буде добре. Після цього — прогулянка під ручку на свіжому повітрі, вечеря при свічках і перегляд легкої комедії. І для всього цього кінотріпу вам достатньо мати лише кредитну картку ВСЕМОЖУ від ПУМБ.
ЩЕ ІДЕЯ
Влаштуйте кіномарафон вдома: подивитися цілий сезон нового серіалу з перервами на їжу та любов — чим не варіант ідеального Дня закоханих? Тільки ви удвох —
і улюблені кіногерої.
для шопоголіків
Витрачати кошти на себе та на кохану людину — це окреме задоволення! Рушайте в спільний "хрестовий похід" до улюблених шопінг-центрів і моллів. Тільки ви вдвох і кредитна картка. Але поспішайте, доки діє спеціальна пропозиція по сервісу "Сплачуй частинами". Детальніше про цю послугу — за посиланням.
ЩЕ ІДЕЯ
Домовтеся зі своєю коханою про умови шоп-квесту: за обмежений час (1 година, наприклад) вона купує подарунок для вас, а ви — для неї. Що саме вибрати? Підказуємо: універсальний шортлист подарунків існує!

Через годину відбувається урочисте відкриття коробок з подарунками в кафе.


для гурманів
Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок — це правило перевірене не одним поколінням. Та й дівчина не встоїть перед спокусою поласувати чимось смачненьким.

Приготуйте вашу улюблену страву або відтворить ті, якими ви насолоджувались на початку стосунків — вийде романтична вечеря з "присмаком" ностальгії.

Або запишіться на курси сомельє — зможете здивувати свою половинку цікавими історіями про шляхетне вино.
ЩЕ ІДЕЯ
Нічого не готуйте самі, замовте та оплатіть за улюблені страви та за усе, що вам необхідно, онлайн у службі доставки. Розраховуйтесь за замовлення кредиткою ВСЕМОЖУ від ПУМБ зараз, а сплачуйте до кінця наступного місяця. Заощаджений час витратьте на любов.

для екстремалів
Для любителів "адреналінових" бомб. Рушайте в тур по "гарячій путівці", просто тицьнувши пальцем у першу-ліпшу пропозицію, яка сподобається вам обом. Або заздалегідь купуйте авіаквитки та забронюйте готель, але повідомте про це своїй коханій/-ому перед самим вильотом, залишивши на збори лише кілька годин!
ЩЕ ІДЕЯ
Hard-версія тієї ж ідеї: не брати з собою взагалі нічого, крім паспортів, купальних костюмів і кредитної картки. Головне —не забути саме картку ВСЕМОЖУ від ПУМБ: ви завжди буде з грошима за кордоном — адже зняття готівки з картки за рахунок кредитних коштів в будь-якому банкоматі світу без комісії.
для спортсменів
Прекрасно, коли у закоханих одне захоплення на двох. Присвятіть цей день встановленню спільного спортивного рекорду: романтичний забіг лісовими стежками або "марафон" у басейні. Або хоча б просто спільний візит до тренажерного залу з пробіжкою на сусідніх бігових доріжках.
ЩЕ ІДЕЯ
Опануйте в День закоханих новий вид спорту: навчіть свою кохану людину грати в настільний теніс або дартс.

І пам'ятайте, що тут найважливіше — олімпійський принцип: "Головне — не перемога, а участь". Як і у коханні.


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Ідея: segodnya.ua
Дизайнер: Олена Бібер
Автор ілюстрацій: Таша Шварц
Credits: Getty Images.

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