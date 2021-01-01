Hard-версія тієї ж ідеї: не брати з собою взагалі нічого, крім паспортів, купальних костюмів і кредитної картки. Головне —не забути саме картку ВСЕМОЖУ від ПУМБ: ви завжди буде з грошима за кордоном — адже зняття готівки з картки за рахунок кредитних коштів в будь-якому банкоматі світу без комісії.

