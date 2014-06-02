ОНИ ВКЛЮЧАЛИ ГИМН В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ СДАТЬСЯ

Александр Трохимец: Я бы начал с того, какая ситуация была в Луганске и области на тот момент. Непосредственно перед моим назначением в марте начались задержания на государственной границе. Сепаратистски-настроенные лица с соответствующей символикой пытались проникнуть в Украину. Расшатывая ситуацию, они создавали для российских камер выгодную картинку. В это время уже началась информационная война, которая стала началом событий на Востоке. Эту информационную войну, к сожалению, мы проиграли.



Тревожные события начались после захвата областного управления СБУ в апреле. У людей на руках появилось легкое стрелковое оружие, автоматы, пулеметы. И, как показала практика, этого было достаточно для захватов воинских частей.



Наш руководитель пограничного отряда понимал, что на очереди и наша воинская часть. Мы понимали, что к нам придут с требованиями, на которые мы должны либо согласиться, либо дать отпор. Командир собрал нас в комнате и предупредил, что нас будут штурмовать, будет бой, и мы должны понять, что придут люди, которые будут убивать нас, ведь мы своих позиций не меняем, мы приняли присягу на верность Украине и до конца останемся ей верны.



Горячо стало 21 мая, когда штурмовали отдел пограничной службы в Станице Луганской. У сепаратистов была отмашка - "там засел Правый сектор, надо освободить пограничников, если есть иногородние, пусть разъезжаться по домам" . Конечно, никто из пограничников не согласился на их условия, ведь наша задача - надежная охрана государственной границы и вверенных объектов, и никакие сепаратистские идеи не могли повлиять на это.



После этих событий стало ясно - готовится нечто грандиозное. В ночь с 1 на 2 июня, после 00:30 к пограничному отряду прибыли около ста человек. Они приехали на разном транспорте и, по сообщениям пограничников-наблюдателей, начали сосредотачиваться вокруг воинской части в лесополосе. Было понятно, что они готовят свои позиции для начала штурма.

