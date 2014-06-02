Игорь Рец
SEGODNYA.UA
ОНИ ВКЛЮЧАЛИ ГИМН В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ СДАТЬСЯ
Шесть лет назад, 2 июня 2014 года, пограничники Луганского погранотряда отказались сдаваться сепаратистам. Двое суток они находились под постоянным обстрелом прибывающих сил противника и отступили лишь 4 июня, чтобы спасти жизнь раненых товарищей. Участник боя Александр Трохимец вспоминает, как воинская часть на окраине областного центра стала неприступной крепостью, и почему пограничники без колебаний дали бой в фактически уже захваченном городе.
Первый захват админздания в Луганске произошел еще 9 марта 2014-го. Тогда захватили Луганскую ОГА. 6 апреля произошел захват облуправления СБУ, так в руках у толпы появились первые автоматы и ручные гранатометы. 29 апреля люди с оружием захватили здание областного управления МВД и прокуратуру, а позже и воинскую часть. Параллельно с этим сепаратисты предпринимали неудачные попытки получить контроль над участком украинско-российской границы.

2 июня в городе уже практически не оставалось украинской власти, но над Луганской пограничной базой был поднят украинский флаг.

Взявшие штурмом здания СБУ и МВД не ожидали, что пограничники дадут бой. Но защитники украинских границ не собирались сдаваться, даже когда "народный губернатор" Валерий Болотов пригрозил "стереть с лица земли" пограничную базу.

Пресс-секретарь Луганского погранотряда Александр Трохимец был в числе 160 защитников базы. Все двое суток обороны он выполнял журналистский долг - информировал коллег о том, что происходит, и о том, что отряд не собирается сдаваться. Пограничники отступили лишь 4 июня, спустя двое суток обороны. Мы встретились спустя шесть лет в Киеве, чтобы вспомнить, как происходила героическая оборона.
Александр Трохимец, в прошлом - пресс-секретарь Луганского погранотряда
Александр Трохимец: Я бы начал с того, какая ситуация была в Луганске и области на тот момент. Непосредственно перед моим назначением в марте начались задержания на государственной границе. Сепаратистски-настроенные лица с соответствующей символикой пытались проникнуть в Украину. Расшатывая ситуацию, они создавали для российских камер выгодную картинку. В это время уже началась информационная война, которая стала началом событий на Востоке. Эту информационную войну, к сожалению, мы проиграли.

Тревожные события начались после захвата областного управления СБУ в апреле. У людей на руках появилось легкое стрелковое оружие, автоматы, пулеметы. И, как показала практика, этого было достаточно для захватов воинских частей.

Наш руководитель пограничного отряда понимал, что на очереди и наша воинская часть. Мы понимали, что к нам придут с требованиями, на которые мы должны либо согласиться, либо дать отпор. Командир собрал нас в комнате и предупредил, что нас будут штурмовать, будет бой, и мы должны понять, что придут люди, которые будут убивать нас, ведь мы своих позиций не меняем, мы приняли присягу на верность Украине и до конца останемся ей верны.

Горячо стало 21 мая, когда штурмовали отдел пограничной службы в Станице Луганской. У сепаратистов была отмашка - "там засел Правый сектор, надо освободить пограничников, если есть иногородние, пусть разъезжаться по домам" . Конечно, никто из пограничников не согласился на их условия, ведь наша задача - надежная охрана государственной границы и вверенных объектов, и никакие сепаратистские идеи не могли повлиять на это.

После этих событий стало ясно - готовится нечто грандиозное. В ночь с 1 на 2 июня, после 00:30 к пограничному отряду прибыли около ста человек. Они приехали на разном транспорте и, по сообщениям пограничников-наблюдателей, начали сосредотачиваться вокруг воинской части в лесополосе. Было понятно, что они готовят свои позиции для начала штурма.
Фото: в ходе обороны пограничники не покидали свои позиции даже для сна. В любую минуту бой мог возобновиться, и защитник базы должен быть к этому готов. (Из архива Александра Трохимца)
Александр Трохимец: Даже те, кто спал, не имел необходимости спускаться в комнату хранения оружия, вооружаться. Все спали в амуниции, буквально в обнимку с автоматами. Каждый знал свою позицию, сектор обстрела.

Однако потом оказалось, что окна не обустроили под надежные бойницы, и первые раненые были именно потому, что большие мешки с песком не давали плотной защиты, они простреливались.
Александр Трохимец: Бой начался в четыре часа утра, сепаратисты первыми открыли огонь. Наступила секундная растерянность, ведь мало кто имел на тот момент боевой опыт. Однако это была не паника: только поняли, что у нас первый раненый, как все начали приходить в себя. Именно тогда я понял, что наступило то, к чему нас морально готовили.

Все произошло очень быстро. Трудно передать настроения военнослужащих, каждый переживал свои волнения. Кто-то вспоминал семью, близких, но все продолжали четко выполнять поставленные задачи.

Я тогда находился на третьем этаже и мог наблюдать за всем, что происходило.
Александр Трохимец, в прошлом - пресс-секретарь Луганского погранотряда
Сразу после начала штурма в бой вступили и "информационные войска". Российские журналисты даже попытались подать происходящее как "атаку Нацгвардии на Луганск". Ныне эти новостные сюжеты уже удалены, но реакция пресс-службы ГПСУ до сих пор есть на сайте:

"В то время, как пограничники Луганского отряда с 4-х часов утра держат оборону, не покидая помещений, российский канал LifeNews подает этот бой как атаку Национальной гвардии на мирных жителей. Непонятно только, как тот, кто обороняется, может вести наступательные действия, и почему на видео боевики прячутся за жилыми домами?", - говорилось в сообщении на сайте Госпогранслужбы 02.06.2014.
Фото: спутниковый снимок территории погранотряда из программы Google Earth. (территория базы выделена красным) На обычных картах этот объект не отмечен.

Как видим, погранотряд расположен на южной окраине Луганска впритык к густонаселенному кварталу Мирный. Со стороны этого жилого массива и началась атака на базу пограничников.
Александр Трохимец: В действительности все понимали, что в пограничном отряде никого из посторонних лиц не было, там размещались только пограничники. Никого не запускали до этого, и никто не мог туда попасть после. Им было выгодно преподнести картину так, будто это "Правый сектор" нападает на город, а они его "освобождают".

Все хорошо понимают тактику ведения гибридной войны: один из ее элементов - использование информации. Тогда сепаратисты также использовали и принцип "живого щита", а в дальнейшем мы даже столкнулись с тем, что для деморализации защитников они начали привозить и родителей военнослужащих, проходивших службу в погранотряде.
Фото: пограничник наблюдает за противником из укрытия в ходе обороны погранотряда (Из архива Александра Трохимца)
Александр Трохимец: На самом деле мы готовились до последнего, ожидали, что обязательно будет штурм. Если говорить о профессиональных навыках - подготовка была на уровне военнослужащих. Были плановые занятия по стрельбе, плановые занятия по тактике пограничной службы, тактике ведения боя. Все это было отработано. Установка одна для всех военных. Только стоит заметить, что мы не имели возможности вести огонь из гранатометов, только из легкого стрелкового вооружения, пулеметов, подствольных гранатометов. Ведь противник находился в жилых кварталах.

Все это не появилось на ровном месте. Нападающие хорошо понимали, где что находилось, и когда они вели огонь из квартир, мы не могли быть уверены, находятся там люди или нет. Поэтому они хорошо понимали, что мы не будем вести огонь по дому, это также один из элементов тактики гибридной войны.

Несмотря на это, все равно боевой дух военнослужащих был нацелен на то, чтобы как можно больше подавить живую силу противника, а это можно сделать только интенсивным ведением огня, таким образом, не предоставляя возможности противнику сосредоточиться на позициях и обустроить новые. Как известно, они оборудовали позиции в окнах домов, на крыше, ведь понимали, что мы не будем вести огонь в направлении домов.
Александр Трохимец: Еще больше способствовало морально-боевому духу то, что включили в громкоговорителях гимн, это придало сил. Постоянно на связи нас поддерживали, говорили, что прилетят вертолеты, самолеты. Мы понимали, что мы не одни, и есть смысл вести огонь и давать отпор.

Я не знаю, как возникла идея с гимном, подозреваю, что это была идея командира. За элементы связи, в том числе и за громкоговоритель, отвечает начальник связи, а он получает команды от командира. Эта идея оказалась удачной и своевременной.

Если посмотреть, они пытались сосредоточить огонь именно в направлении громкоговорителя, чтобы уничтожить его и заглушить гимн. Но таким образом они повредили газовые трубы, начался пожар, который удалось локализовать.
Луганский погранотряд сражается под гимн Украины
Команду включить гимн дал полковник Сергей Дайнеко. Тогда он руководил обороной погранотряда, а в 2019-м возглавил Госпогранслужбу Украины.

Александр Трохимец: Морально-психологическое состояние командира поддерживало настроение пограничников. Эта поддержка помогала держать себя в руках. Мы понимали, что только оскалившись можем заткнуть оружие, которое они на нас нацелили.

Постоянный контакт командира с личным составом делал свое дело. Он был рядом с нами. Сепаратисты думали, что командир на втором этаже, и сосредотачивали огонь по его окнам, но он постоянно перемещался, был не только на втором, но на третьем, первом этаже.

Они думали, что если убьют командира, это деморализует боевой дух, люди опустят руки, сдадутся. Я так понимаю, что в той ситуации они именно на это рассчитывали.
Третьего июня главарь боевиков Валерий Болотов объявил, что если до вечера погранотряд не сдастся, воинская часть будет уничтожена. Несмотря на ультиматум, пограничники не сложили оружие. Положение защитников базы к тому моменту было не самым лучшим - восемь человек были ранены, из которых двое - тяжелораненые.

Тем не менее, погранотряд не сдался, а продолжил держать оборону. Следует отметить, что 2-4 июня пограничники оказывали жесткий отпор нападающим не впервые. В течение весны боевики неоднократно предпринимали попытки захватить пункты пропуска между Луганской областью Украины и Ростовской областью России. Александр Трохимец вспоминает, как пограничники героически отбивали эти атаки:
Александр Трохимец: Они неоднократно пытались "ехать открывать границу для братского народа", ведь они не хотели, чтобы пограничники мешали их перемещению.

Они начали это все с мирной акции, сначала приехали на Красную Таловку. Пообщавшись с составом пограничного наряда, они поняли, что никакого открытия границы не произойдет, что это противоречит украинскому и международному законодательству. Видя это, они отступили и использовали гибридную тактику - обстреляли пункт пропуска Красная Таловка и наблюдательный вышку. Ранения тогда получил состав пограничного отряда, находившийся на вышке. Потом они приехали на Изварино, но уже с оружием диктовать условия. У пограничников также было оружие, и они не согласились на их идеи и условия.

Люди оставались на границе и держали оборону, не поддавались на провокации со стороны боевиков-сепаратистов, хотя на них не только физически, но и морально давили, развешивали свои флаги.

Захват границы действительно был для них очень важным. Им стратегически необходимо было получить контроль над границей для свободного перемещения оружия.

Именно поэтому они пытались захватить пограничный отряд, ведь это - командный пункт, который координирует оснащение, усиление, команды. Был расчет, что после захвата пограничного отряда подразделения останутся сами по себе, и в одиночку их будет легче уничтожить. На мой взгляд, тактика была именно такая, я делаю именно такие выводы с оглядкой на события, которые разворачивались.
Фото: Защитники погранотряда в Луганском аэропорту. Вскоре они отправятся в Борисполь и оттуда сразу обратно в Луганскую область - формировать новую базу. Здание Луганского аэропорта на фото еще целое. Как и ДАП, Луганский аэропорт был уничтожен боевиками. Летом 2014-го его разбомбили из ГРАДов. (Фото из архива Александра Трохимца)
План "обезглавить" погранотряд и захватить лишенные координации пункты пропуска не удался. После отступления 4 июня пограничники отправились в Борисполь, а оттуда автобусами вернулись обратно в Луганскую область.

Александр Трохимец: Мы эвакуировались в Луганский аэропорт, там усилили десантников, которые там находились. Оттуда мы направились в Борисполь, а оттуда - автобусами до Беловодска. Там организовали подразделение Луганского пограничного отряда, но он не был приспособлен для большого количества людей, и дальше надо было изменить дислокацию, чтобы лица, которые уже получили указания, начали прибывать. И потом мы переместились в Старобельск, и с тех пор место дислокации Луганского пограничного отряда было именно там. Оттуда мы осуществляли выезды, помощь, подключились волонтеры.
Фото: Пограничники на севере Луганщины (Фото из архива Александра Трохимца)
Оборона погранотряда - героическое событие. Но в разрезе большой войны на Востоке это лишь малая часть испытаний, которые выпали на долю защитников украинской границы. Сегодня пограничники уверены, что возвращение Донбасса - это в первую очередь возвращение украинских пограничников на позиции, которые они защищали в неравных противостояниях шесть лет назад.

Александр Трохимец: Конечно, возвращение может быть только после восстановления границы. После того, как украинские пограничники займут позиции в пунктах пропуска по всему участку границы, можно будет говорить о восстановлении контроля над территорией.