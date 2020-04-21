Совсем недавно, 23 сентября, в Киеве открылось первое заведение стрит-фуда от МХП – "Döner Market". Здесь можно купить, например, донеры или любимую многими шаурму. Но это будут уникальные продукты. В первую очередь потому, что они будут приготовлены именно для вас и прямо при вас. Покупатель сам может выбрать лаваш или булочку (Донер), размер порции и какой вид мяса ему больше импонирует прямо сейчас: курочка, индейка, говядина, микс или даже креветка. А еще каждый посетитель может быть уверенным в том, что все приготовлено по самым современным технологиям, в стерильных условиях и из качественных продуктов.



В течение двух лет компания планирует открыть около двух тысяч "Döner Market" по всей стране.



Кстати, шаурма от "Döner Market" продается также во многих "Мясомаркетах". Высоким стандартам приготовления этого готового продукта шаурмистов обучают в специальной школе, которая работает на базе первого "Döner Market", открывшегося в Киеве.

