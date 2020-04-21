Украина – крупная аграрная страна. Одни видят в этом ее слабость, другие – огромные перспективы и возможности для экономического роста. И эти возможности связаны с тем, смогут ли украинские аграрные компании трансформироваться. Не просто выращивать и продавать аграрную продукцию, но и создавать добавленную стоимость, осваивая перерабатывающие направления и предлагая новые услуги для потребителей.
Один из лидеров украинского аграрного сектора – холдинг МХП – в настоящее время меняется именно в этом направлении. Из сырьевой компании МХП превращается в кулинарную.
Однако это не просто освоение нового направления. Стремясь соответствовать новым запросам потребителей, компания меняет саму философию своего бизнеса. В МХП считают, что в центре внимания современного бизнеса должен находиться Человек. Потребитель, сотрудник, партнер – каждый, кто так или иначе связан с компанией и с ее продукцией.
Новые форматы, которые экономят время
МХП трансформирует бизнес таким образом, чтобы люди смогли не только получить продукцию высокого качества, но и сэкономить свое время.
"Время – самый ценный ресурс, который невозможно вернуть. И я бы хотел, чтобы мы меньше времени тратили на рутину, а больше – друг на друга, на общение и радость", - говорит основатель МХП Юрий Косюк.
Чтобы экономить время потребителей, МХП запустил три новых формата: магазины "Мясомаркет", стрит-фуд "Döner Market" и гастростудию "Секреты шефа". Каждый из них уникален по-своему и не имеет аналогов в Украине. Расскажем о них подробнее.
"Мясомаркеты" – магазины готовых решений
Компания МХП создает сеть "Мясомаркетов" по всей стране. На сегодня такие магазины открылись уже в одиннадцати городах Украины: в Сумах, Ковеле, Николаеве, Дубно, Черкассах, Кропивницком, Киеве, Одессе, Новомиргороде, Александрии и Виннице. До конца года планируется открыть как минимум 50 таких магазинов, еще больше расширив географию сети.
"Мясомаркеты" – это ультрасовременные магазины, которые предлагают не просто свежее и вкусное мясо разных видов, но и достаточно большой ассортимент сопутствующих товаров, готовые решения для покупателей и удобный сервис.
Задача "Мясомаркетов" – максимально облегчить жизнь покупателей и помочь выбрать именно то, что нужно. В этих магазинах нет продавцов – посетителей встречают мясные сомелье, которые всё знают о происхождении мяса, его видах и способах приготовления. Они поинтересуются предпочтениями посетителя, подскажут, что выбрать, и даже поделятся секретами приготовления мясных блюд. С такими гидами обычный поход в магазин превращается в настоящий гастро-шопинг.
"Мы инвестируем в обучение мясных сомелье потому, чтобы они отлично разбирались в мясе и помогали каждому посетителю. Они помогут сформировать меню, поделятся секретами, как лучше приготовить мясо. Сомелье могут на месте даже замариновать мясо, чтобы дома вам нужно было только поставить блюдо в духовку. И создаваемая нами "Школа Мясных Сомелье" будет только расти и совершенствоваться. Мы хотим помогать нашим посетителям. Мы слышим пожелания наших покупателей. И мы готовы меняться, чтобы ассортимент был такой, который действительно нужен людям в магазине у дома», – рассказывал на открытии первого "Мясомаркета" в Одессе Дмитрий Морозов, руководитель управления по работе с франчайзи в МХП.
В "Мясомаркетах" заботятся о том, чтобы покупателям было вкусно, удобно и безопасно, и чтобы каждый визит в магазин приносил удовольствие.
Стрит-фуд "Döner Market": по вкусу каждому
У многих уличная еда до сих пор ассоциируется с низким качеством и антисанитарией. Тем не менее из-за бешеного темпа жизни стрит-фуд очень востребован, особенно в крупных городах.
МХП предлагает украинцам уличную еду совершенно иного сорта –приготовленную с соблюдением всех стандартов чистоты и отличного качества, да еще и такую, где можно подобрать ингредиенты под индивидуальный вкус.
Совсем недавно, 23 сентября, в Киеве открылось первое заведение стрит-фуда от МХП – "Döner Market". Здесь можно купить, например, донеры или любимую многими шаурму. Но это будут уникальные продукты. В первую очередь потому, что они будут приготовлены именно для вас и прямо при вас. Покупатель сам может выбрать лаваш или булочку (Донер), размер порции и какой вид мяса ему больше импонирует прямо сейчас: курочка, индейка, говядина, микс или даже креветка. А еще каждый посетитель может быть уверенным в том, что все приготовлено по самым современным технологиям, в стерильных условиях и из качественных продуктов.
В течение двух лет компания планирует открыть около двух тысяч "Döner Market" по всей стране.
Кстати, шаурма от "Döner Market" продается также во многих "Мясомаркетах". Высоким стандартам приготовления этого готового продукта шаурмистов обучают в специальной школе, которая работает на базе первого "Döner Market", открывшегося в Киеве.
Гастростудия "Секреты шефа": место, где можно вкусно поесть и купить продукты домой
Еще один совершенно новый формат, который МХП предлагает современным потребителям, которые ценят удобство и время, – гастростудия "Секреты шефа". Это магазин и фуд-корт в одном месте. Здесь можно посидеть с друзьями и вкусно поесть, а кроме того, купить домой свежее мясо или мясные полуфабрикаты, хлеб, напитки и другие продукты.
Как и другие новые форматы МХП, гастростудия "Секреты шефа" – это место, где сочетаются безупречное качество и отменный сервис. Пока открыто только первое такое заведение – в Киеве. Однако до конца 2021 года МХП планирует открыть несколько десятков таких гастростудий в разных городах Украины, с прицелом на областные центры и города полу-милионники.
Трансформация МХП – яркий пример того, как изменения внутри компании могут вывести на новый уровень и собственный бизнес, и экономику Украины в целом.