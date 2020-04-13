«Для оплаты коммуналки не нужно идти в банк – платите онлайн без комиссии. Даже в сложных обстоятельствах Ощад остается тихой гаванью для клиентов», уверяет банкир Андрей Пышный
Как в условиях карантина работает Ощадбанк, переходят ли клиенты в онлайн, будет ли банк штрафовать за просроченные платежи, какие кредитные каникулы предлагаются заемщикам? На самые актуальные вопросы о работе банка ответил его глава Андрей Пышный.
Как изменилась работа банка в условиях карантина? Банки, в том числе Ощад, вынуждены были приостановить деятельность части отделений. Как переформатировали свою работу, чтобы клиенты совсем не остались без банковских услуг?
Прежде всего я хочу пожелать доброго здоровья и поблагодарить команду Ощадбанка, особенно работников отделений. Они полноценно обслуживают тех клиентов, которые все-таки решили во время карантина посещать отделения.

Сегодня Ощад работает в штатном режиме и предоставляет весь спектр услуг – от размещения депозитов до выдачи кредитов – и клиентам-физлицам, и бизнесу. Свыше полутора тысяч ключевых отделений работают – даже в сложных обстоятельствах Ощад всегда остается с клиентами. Не работают отделения в закрытых на время карантина торговых центрах. Также временно мы пересмотрели работу отделений, которые находятся недалеко друг от друга, ведь количество посетителей все-таки уменьшилось. В некоторых областях из-за эпидемиологической ситуации закрыто больше отделений.

Наша инкассаторская служба – крупнейшая среди банков – обеспечивает бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и отделений, инкассацию торговой сети, клиентов, среди которых много банковских учреждений. Никаких ограничений относительно работы Ощадбанка или проведения операций. Это наша принципиальная позиция.

Инкассаторы Ощадбанка перед выездом
Напомню, Ощад был и остается одним из ключевых звеньев социально-экономической поддержки страны. Наша миссия – оставаться работать до последнего клиента. Так было, когда банк последним уходил из Крыма, Ощад –единственный банк, который обслуживает клиентов вдоль линии разграничения на Донбассе. И подобных примеров в нашей истории масса.

Сегодня же мы предлагаем людям как можно быстрее переходить на дистанционное банковское обслуживание. Контакты вне дома несут риск как для сотрудников, так и для посетителей. Все операции клиенты-физлица могут проводить в онлайн-банкинге Ощад 24/7, который полноценно дублирует услуги, предоставляемые в отделениях. Ощад 24/7 обеспечивает доступ клиента ко всем его счетам, депозитам, операциям по обмену валют и др.

Наши бизнес - клиенты активно обслуживаются в онлайн-банкинге СorpLight, где доступны практически все основные операции для ведения бизнеса.


Будете ли вы корректировать работу отделений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации?

Конечно, и график в том числе. Для нас важна безопасность как сотрудников, так и клиентов.

И все-таки изменилось ли поведение клиентов за этот период? Возможно, те, кто до сих пор не решался пользоваться дистанционным обслуживанием, все же перешли в онлайн?

Да, мы наблюдаем рост количества операций в Ощад 24/7 почти на 30%.

Поразительно, что есть немало молодых людей в районе сорока плюс-минус, которые ежемесячно ходят в кассу платить за коммунальные услуги. Почему? Не понимаю. При этом у них крутые смартфоны последних моделей. Для оплаты коммуналки не нужно идти в банк – платите онлайн без комиссии. Вы ничего не теряете: наоборот, сидите спокойно дома и платите в удобное для вас время…
И вот противоположный пример. Познакомился недавно с супружеской парой за 70. Они на протяжении многих лет – клиенты отделения в Шевченковском районе Киева. Так вот, с начала года при помощи холл-менеджера в нашем отделении они вдвоем освоили Ощад 24/7. «Почему мы не сделали этого раньше? Это же так удобно», – сказали они мне при встрече. Такие случаи очень радуют и подтверждают, что мы на правильном пути.

Обращаюсь к молодому поколению: научите, помогите своим родителям, бабушкам и дедушкам платить онлайн! Донесите им мысль: для оплаты коммуналки не нужно идти в отделение банка.
Сотрудники Ощадбанка призывают клиентов переходить в Ощад 24/7
Расскажите поподробнее для любителей банковских касс о преимуществах онлайн-обслуживания.

Ощад 24/7 – онлайн-банкинг, который можно установить как на компьютер, ноутбук, планшет, так и на смартфон, и получать максимально возможный спектр банковских услуг.

Сегодня им пользуется свыше 4 млн наших клиентов. Мы его запустили четыре года назад и каждый год наращивали количество пользователей по миллиону человек ежегодно. Причем сначала перевели туда своих сотрудников и их родственников, показав таким образом пример: мол, мы сами кассами не пользуемся и вам не советуем – не стойте в очереди, платите онлайн.

Самые популярные сервисы – платежи, карточные переводы, пополнение мобильных телефонов, открытие депозитов онлайн, обмен валют онлайн. Еще раз хочу обратить внимание на то, что оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется без комиссии для всех пользователей банкинга.

Вы можете установить в смартфоне цифровые кошельки G Pay и Apple Pay, привязать к ним карту и безопасно, бесконтактно и удобно оплачивать с их помощью покупки в торговой сети. Это особо актуально сейчас, когда люди стремятся минимизировать контакты с наличкой.
Обязательно рекомендую воспользоваться сервисом «Мобільні заощадження». Это как депозит, который вы можете под 9% годовых пополнять и снимать в любое удобное для вас время. Отличное предложение – вы получаете доход, свободно пользуясь своим счетом.

Если у вас есть карточные счета в других банках, их можно привязать к Ощад 24/7 и использовать все свои карты в едином мобильном приложении или в собственном кабинете веб-банкинга.

О системе СorpLight могу сказать, что это система дистанционного обслуживания для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса. Она обеспечивает клиенту в режиме реального времени онлайн-доступ к личному кабинету для выполнения операций. Имеет более 40 функций. А недавно мы добавили новинку для клиентов, которые имеют зарплатные проекты. Теперь возможно дистанционно открывать счета своим работникам и заказывать карты для выплаты заработной платы.

Система востребованная – ежедневно бизнес-клиенты осуществляют дистанционно до 10 тыс. финансовых операций. С начала 2020 года к системе CorpLight присоединилось еще 8 тыс. новых клиентов, а общее количество пользователей составляет 104 тыс.

С временным закрытием части отделений, наверное, возросла нагрузка на каналы поддержки клиентов. Какие они у Ощада?

Нагрузка на контакт-центр почти не изменилась – свыше 2,5 млн обращений клиентов. Самые популярные вопросы в период карантина: график работы отделений и как подключить Ощад 24/7. Интересно, что в марте на 30% увеличилось количество обращений через чат-боты в Facebook и Telegram, то есть клиенты потихоньку осваивают весь спектр дистанционных каналов обслуживания.

В контакт-центре большинство звонков берет на себя автоматизированная система IVR, помогая клиенту разобраться с текущими вопросами по карточному счету. Кроме того, можно заказать обратный звонок консультанта. В контакт-центре есть отдельная линия для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса, что очень важно в нынешних условиях для стабилизации экономической ситуации.

Лиц. НБУ №148 от 05.10.2011
Как обстоит ситуация с депозитами? Наблюдается ли оттоки? Как успокаиваете клиентов?

В начале карантина сыграл роль психологический фактор, и небольшую нервозность вкладчиков особенно валютных, мы ощутили. Это было связано с ростом курса и дефицитом валюты из-за перебоев завоза наличной валюты в страну. На сегодня валюты в стране достаточно. Резервов НБУ тоже достаточно, чтобы качественно управлять ситуацией на валютном рынке.

Ни государство, ни Национальный банк, ни банки не устанавливали никаких ограничений по доступу к депозитным счетам в рамках тех соглашений, которые вы заключили с банком. Независимо от того, в какой валюте депозит – гривня, доллар США или евро.
Банки сегодня выдают, если вы обратитесь к ним, депозиты со счетов. Если вы намерены их изъять, вы получите наличные. Только спросите себя: зачем? На сегодня банки предлагают абсолютно адекватные условия сбережения и доходности по вкладам.

На данный момент оттоков депозитов у себя мы не наблюдаем. Исторически сложилось так, что даже в самые непростые времена Ощад оставался тихой гаванью для вкладчиков. Это соответственно отражалось на цифрах прироста депозитного портфеля. После 2014 года были месяцы, когда только Ощад демонстрировал прирост депозитного портфеля. Это говорит об огромном доверии к госбанку со стороны вкладчиков – как граждан, так и бизнеса.
А что с розничным кредитованием? Пока на паузе? Кредитные каникулы для заемщиков?
Нет. Если у клиента есть желание и возможность взять кредит во время карантина, мы ему не отказываем при соблюдении всех требований к заемщику. Выдаем и кредитные карты, и автокредиты, и даже ипотеку. Конечно, спрос уменьшился, но он есть.

Что касается животрепещущего вопроса для всех заемщиков, то мы обнуляем штрафные санкции и пени, связанные с невыполнением обязательств из-за карантина. Физическим лицам – речь идет о добросовестных заемщиках – Ощад предлагает программы реструктуризации с целью снижения кредитной нагрузки.

По кредитным картам отменен обязательный платеж в размере 5% от суммы использованного кредитного лимита. Это послабление будет действовать с апреля на период карантина и дополнительно 30 дней после его завершения. Отмена такого платежа по всем кредитным картам происходит автоматически.

При этом хотелось бы, чтобы клиенты помнили: карантин закончится, а кредитная история и обязательства останутся.

Текущий кризис особенно больно ударил по малому бизнесу. Около 700 тысяч предпринимателей остановили деятельность. У Ощадбанка есть предложения для поддержки таких клиентов? Кредитные каникулы, другие льготы, реструктуризации?

Конечно. Снижение финансовой нагрузки на микро- и малый бизнес в текущих условиях необходимо как воздух. Мы очень хотим, чтобы они выстояли и со временем продолжили работу и развитие своего дела. Мы сразу проанализировали клиентскую базу, каждый кейс отдельно,
определили круг клиентов, бизнес которых особо страдает в условиях карантина, и не дожидаясь их обращений перевели их на кредитные каникулы. Предприниматели могут воспользоваться отсрочкой платежей по телу кредита до трех месяцев по невозобновляемым кредитным линиям и срочным кредитам. Клиенты из отраслей машиностроения, строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, развлекательных услуг, торговли, автомобильной сферы (продажа и производство), металлургии, туризма, транспорта (международные пассажирские перевозки) уже получили кредитные каникулы.
Продолжит ли Ощадбанк кредитование малого бизнеса, в том числе действующих клиентов?

Мы не останавливали кредитование клиентов МСБ, понимая, что без финансовой поддержки им будет трудно. Особое внимание уделяем тем отраслям, которые важны для поддержки жизнедеятельности экономики, например, АПК. Ведь сейчас идет посевная, и далее сельскохозяйственные работы вступают в активную фазу.

В марте банк выдал клиентам малого и среднего бизнеса кредитов на сумму 623 млн грн, в том числе 246 новых кредитов на общую сумму 211 млн грн. Значительная часть заемщиков - клиенты агропромышленного комплекса.

Продолжит действие программа «Доступные кредиты 5-7-9%»?

Государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» продолжает действовать.
Кроме того, Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой Украины внесены изменения в нормативные документы, которые значительно расширят круг потенциальных участников программы, и после завершения карантина программа даст мощный импульс восстановлению сектора МСБ и его дальнейшему развитию.

На эскроу-счет Фонда поддержки предпринимательства в Ощадбанке поступило 20 млн грн для компенсации процентов по кредитам в рамках программы. Этих средств достаточно для компенсации процентов по кредитам в течение 2020 года. На начало апреля по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» Ощадбанк выдал больше 100 кредитов на сумму 70 млн грн.


И напоследок, что вы можете посоветовать нашим читателям? Что предпринять, где искать ответы?
Мы оказались в этой ситуации все вместе вдруг и сразу. Ничего подобного ранее с нами не было. Поэтому задавайте нам вопросы. А мы будем искать и давать на них ответы через разные каналы коммуникации.

Обратите внимание на нашу страницу в Facebook, на официальный сайт Ощада, на наш youtube-канал Oschadbank.tv. Я постоянно коммуницирую на своей личной странице в Facebook, показывая что и как делает наша 30-тысячная команда для вас, даю видеокомментарии. На сайте oschadbank.ua, например, уже есть раздел, который мы назвали «Бережіть себе». В нем размещены вопросы, которые сегодня наиболее часто задают нашим работникам в контакт-центре.

Предприниматели могут коммуницировать через портал «Будуй своє», который мы специально для них создали, и на одноименной странице в Facebook.

Если вы там не найдете ответ на свой вопрос, напишите в Facebook на странице Ощадбанка, и мы обязательно дадим на него ответ.

Будьте здоровы, сохраняйте спокойствие, и тогда мы выйдем из этой ситуации более сильными и мудрыми.