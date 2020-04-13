Как изменилась работа банка в условиях карантина? Банки, в том числе Ощад, вынуждены были приостановить деятельность части отделений. Как переформатировали свою работу, чтобы клиенты совсем не остались без банковских услуг?

Прежде всего я хочу пожелать доброго здоровья и поблагодарить команду Ощадбанка, особенно работников отделений. Они полноценно обслуживают тех клиентов, которые все-таки решили во время карантина посещать отделения.



Сегодня Ощад работает в штатном режиме и предоставляет весь спектр услуг – от размещения депозитов до выдачи кредитов – и клиентам-физлицам, и бизнесу. Свыше полутора тысяч ключевых отделений работают – даже в сложных обстоятельствах Ощад всегда остается с клиентами. Не работают отделения в закрытых на время карантина торговых центрах. Также временно мы пересмотрели работу отделений, которые находятся недалеко друг от друга, ведь количество посетителей все-таки уменьшилось. В некоторых областях из-за эпидемиологической ситуации закрыто больше отделений.



Наша инкассаторская служба – крупнейшая среди банков – обеспечивает бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и отделений, инкассацию торговой сети, клиентов, среди которых много банковских учреждений. Никаких ограничений относительно работы Ощадбанка или проведения операций. Это наша принципиальная позиция.



