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И напоследок, что вы можете посоветовать нашим читателям? Что предпринять, где искать ответы?
Мы оказались в этой ситуации все вместе вдруг и сразу. Ничего подобного ранее с нами не было. Поэтому задавайте нам вопросы. А мы будем искать и давать на них ответы через разные каналы коммуникации.
Обратите внимание на нашу страницу в Facebook, на официальный сайт Ощада, на наш youtube-канал Oschadbank.tv. Я постоянно коммуницирую на своей личной странице в Facebook, показывая что и как делает наша 30-тысячная команда для вас, даю видеокомментарии. На сайте oschadbank.ua, например, уже есть раздел, который мы назвали «Бережіть себе». В нем размещены вопросы, которые сегодня наиболее часто задают нашим работникам в контакт-центре.
Предприниматели могут коммуницировать через портал «Будуй своє», который мы специально для них создали, и на одноименной странице в Facebook.
Если вы там не найдете ответ на свой вопрос, напишите в Facebook на странице Ощадбанка, и мы обязательно дадим на него ответ.
Будьте здоровы, сохраняйте спокойствие, и тогда мы выйдем из этой ситуации более сильными и мудрыми.