Вероятно, его бы это не удивило. Возможно, жажда ученого к исследованиям и была продиктована реалиями, ведь сам курган Толстая могила, где был найден уникальный артефакт, был разграблен задолго до открытия в 1971 году. Множество курганов на территории Украины были уничтожены еще в древности. Но деструктивные процессы происходят и сегодня. Более того, они происходят цинично и открыто.



В сети без труда можно найти множество объявлений, посвященных находкам эпохи скифов. Для этого не нужно искать некие "скрытые группы" в социальных сетях, или лезть в "даркнет". На обычных популярных торговых площадках пользователи предлагают множество артефактов по запросу "скифский" - скифский нож, скифский акинак, скифская стрела. Цены разные. За наконечник стрелы могут просить 100-500 грн, за более крупное изделие - 1000-5000 грн.



Первое же объявление о продаже скифского топора удивляет описанием: "покупатель сам решит, будет ли его чистить или реставрировать". То есть, нам предлагают купить реликвию примерно 2000-летней давности с уникальной возможностью ее тут же уничтожить.

