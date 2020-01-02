Какую историческую ценность несет обнаруженный польскими таможенниками артефакт, мы узнаем, лишь если ему посчастливится попасть в руки польских исследователей. Но за примерами, когда важные находки, которые могли бы пролить свет на события прошлого, но вместо этого бесследно исчезали,
далеко ходить не нужно. Максим Левада приводит в пример показательный прецедент
, который произошел не так давно:
В конце 2016-го доктор исторических наук и специалист по истории раннесредневековой археологии Руси и Скандинавии Федор Андрощук в колонке газеты "День
" описал случай, когда на аукционе была продана бронзовая фигурка зверя Xi века, с орнаментами, характерными для Норвегии.