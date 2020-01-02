Игорь Рец
SEGODNYA.UA
Прошлое на аукционах: тысячи скифских артефактов, которые мы теряем прямо сейчас
Как из-за "черной археологии" человечество едва не утратило золотую скифскую пектораль, и что мы теряем сегодня
Скифы - древний народ, чья история началась примерно в VIII в. до н.э. и длилась 12 веков. У скифов не было письменности, об их жизни мы знаем из текстов античных авторов Греции и исследований современных археологов и историков. Одна из самых известных находок скифского периода - золотая пектораль из кургана Толстая могила (Днепропетровская обл.). Пектораль - гордость Института археологии НАН Украины, который не так давно отметил свой столетний юбилей.

Выставка "[НЕ]Известная украинская археология", организованная институтом археологии НАН Украины, рассказывает малоизвестные факты о самой известной скифской находке ХХ века, и через впервые демонстрируемые не золотые скифские артефакты наглядно объясняет, почему историческое наследие требует незамедлительной защиты от грабителей.
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История на вес золота
которая едва не была утрачена навсегда
Золотая пектораль - узнаваемый в Украине символ. Ее изображение используют в рекламе, в честь нее назвали сорт яблок и груш, парфюмерный бренд, театральную премию, в 2003 году даже установили большую копию пекторали в Донецке в виде памятника, а в 2018 - в самом центре Киева.
Борис Николаевич Мозолевский, (фото из экспозиции музея)
Обнаружением пекторали мир обязан украинскому археологу Борису Николаевичу Мозолевскому. В 1971 году экспедиция, которой руководил Мозолевский, исследовала в Днепропетровской области скифский курган Толстая могила. На тот момент из двух захоронений одно уже было разграблено.

Но оказалось, что расхитителям погребения, в отличие от ученых, не хватило упорства и знаний, чтобы "докопаться" до пекторали из чистого золота весом более килограмма.

Благодаря упорству археологов, реликвия была найдена и сейчас хранится в Украине, но если бы до нее в свое время добрались грабители, мы так и не узнали бы о ее существовании. К сожалению, спасти удается далеко не все находки. Многие оседают в частных коллекциях. В таких случаях узнать историю, происхождение предмета, как правило, невозможно.
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В поисках ценностей
Ученые объясняют, в чем главный урон от "черных археологов"
Золотая пектораль и связанные с ней обстоятельства археологических раскопок стали ключевыми объектами экспозиции "[НЕ]Известная украинская археология", и это не удивительно, пектораль в свое время прославила институт на весь мир. На Андреевском спуске 5/31, в выставочном зале Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" собраны различные находки, а также снаряжение ученых - лопаты и экспедиционные рюкзаки.
В этой скромности и незаметности угадывается особый смысл: совершать открытие там, где глаз обывателя его не обнаружит - важный элемент археологической работы. В дальнем углу, в затемненном помещении обнаруживаю кое-что интересное и я. Из темноты дальней коморки золотым отблеском сияет реплика той самой пекторали (оригинал хранится в филиале Национального музея истории Украины). В такой же камере-котловане в день летнего равноденствия 21 июня 1971 в 14:30 Мозолевский и обнаружил главное открытие своей научной карьеры.
Куратор выставки Вера Павлова объясняет: пектораль - безусловно, важнейшая находка для археологов. Но ученые не занимаются "поиском сокровищ" - найденные рядом с пекторалью артефакты в историческом контексте также имеют не меньшую ценность, хотя могут показаться обывателю обычной грудой камней.
В двух витринах представлены вещи из погребений слуг, которые сопровождали скифскую знать, фрагменты амфор, бронзовые фрагменты конской упряжи, обломки железного панциря. Эти находки из кургана Толстая могила демонстрируются впервые.
У скифов не было письменности, мы практически не знаем их языка, но благодаря таким находкам ученые, подобно детективам, сопоставляя найденные "улики", восстанавливают детали: о масштабах похоронной процессии, о количестве ее участников, об особенностях обряда захоронения, о вооружении мужчин и ювелирных предпочтениях женщин - все это даже несмотря на то, что с тех пор прошло уже 2,5 тысячи лет.
Замечая скифские ножи из кости и железа, интересуюсь, в курсе ли в научной среде, что такими артефактами сейчас завалены торговые интернет-площадки?
Конечно, "черная археология" - не секрет, а большая проблема и боль для ученых. Оказывается, урон расхитители наносят не только тем, что продают артефакты в частные руки. Разоряя древние места погребения, грабители вырывают артефакты из исторического контекста, что существенно затруднит исторический анализ местности в будущем.

"Если бы вы были "черным археологом", стали бы вы собирать обломки амфор или кости животных, как это делают ученые? Нет, вы бы просто забрали "красивые вещички". То, что можно быстро и дорого продать", - говорит Вера Павлова в ответ на мой вопрос об опасности "черной археологии" для современной науки. В этом плане "черных археологов" можно сравнить, например, с браконьерами, которые убивают осетра лишь ради порции икры.
Наконечник скифской стрелы сам по себе - просто трехгранное литое изделие. Но найденные остатки горита (сумки для лука и стрел) дают возможность говорить об обоснованной реконструкции полного комплекта скифского воина.
Обломки железного доспеха для коллекционера - бесполезный ржавый мусор, а для ученого собранный по крупицам в течение многих часов или дней доспех позволяет сделать выводы о снаряжении людей в то время, весе обмундирования, а значит, и способе ведения боя. Обломок амфоры не имеет интереса для обывателя, но, собрав тысячи таких осколков, ученые подсчитывают объем выпитого во время похоронной процессии вина, по форме амфор определяют центры, откуда вино привозили в Скифию.
Конечно, многое о жизни скифов рассказывают сюжеты и на самой пекторали, в которых в мельчайших деталях изображены сами скифы. Не меньше украшение говорит и о древних греках, создавших его по заказу знатных скифов (наиболее вероятная версия), об их знаниях и умениях.
"Много научных статей и монографий написано об этой находке, мое внимание привлекли статьи об изображениях животных, птиц и насекомых на пекторали", - приводит пример Вера Павлова.
"Даже внимательный взгляд не сразу обнаружит две пары кузнечиков на концах украшения; к тому же, оказалось, что они имеют различия. Палеоэнтомологи утверждают, что эта пара - самец и самка. А нам это дает понимание, что эти изображения были сделаны по прототипам, которые реально существовали и существуют в природе", - объясняет куратор выставки
Изучением золотой пекторали с ее многообразием сюжетов и образов первым занялся сам Мозолевский, этот труд занял 10 лет. Оригинал той самой научной работы - книга формата А4, толщиной 7-8 сантиметров также экспонируется на выставке. В научном архиве Института археологии хранится отчет о раскопках, который автор составил на украинском языке.

Мозолевский любил украинскую речь и использовал все ее богатство в своих научных отчетах (к примеру, обломки керамики он называл "колотнянка").

На выставке экспонируется печатная машинка "Ятрань" с украинской раскладкой клавиатуры - на такой же археолог набирал не только сотни тысяч строк научных текстов, но и свои лирические произведения. Мозолевский был поэтом, автором многих замечательных стихов.
"Мовчки гляну з портрета
Шлях, що судилось пройти.
Тільки не плачте, не треба! -
Я ж вам лишаю світи",

- читаю четверостишие на зажатом в машинке листке с копиркой и перевожу взгляд на размещенный рядом портрет их автора Бориса Мозолевского. Мог ли он предположить, что миры, которые он оставил нам, уйдя из жизни в 1993 году, сейчас буквально уничтожаются ради мелкой наживы?
Вероятно, его бы это не удивило. Возможно, жажда ученого к исследованиям и была продиктована реалиями, ведь сам курган Толстая могила, где был найден уникальный артефакт, был разграблен задолго до открытия в 1971 году. Множество курганов на территории Украины были уничтожены еще в древности. Но деструктивные процессы происходят и сегодня. Более того, они происходят цинично и открыто.

В сети без труда можно найти множество объявлений, посвященных находкам эпохи скифов. Для этого не нужно искать некие "скрытые группы" в социальных сетях, или лезть в "даркнет". На обычных популярных торговых площадках пользователи предлагают множество артефактов по запросу "скифский" - скифский нож, скифский акинак, скифская стрела. Цены разные. За наконечник стрелы могут просить 100-500 грн, за более крупное изделие - 1000-5000 грн.

Первое же объявление о продаже скифского топора удивляет описанием: "покупатель сам решит, будет ли его чистить или реставрировать". То есть, нам предлагают купить реликвию примерно 2000-летней давности с уникальной возможностью ее тут же уничтожить.
"Скифский кинжал. Когда выкопал- был выгнут, может я, может корни, не знаю, металл крепкий, не сыпется, бронзовая часть ножен в нагрузку, была надета на лезвие, выкопал 2.01.2020г", - пишет в описании продавец

Цена уничтожения этой исторической памятки в данном случае - 150 долларов.
Был ли этот кинжал потерян на поле боя, погребен вместе с воином после его смерти, или же остался в теле противника - теперь ответов на эти вопросы не будет. Это лишь поверхностный поиск по интернет-площадке частных объявлений.

Специализированные аукционы антиквариата, реклама которых часто встречается на улице, предлагают уже сотни предметов скифского прошлого:
Цены в гривне дублируются в долларах. Продать меч, выкопанный из украинской земли, можно и за $500 и за $1000. Неприятная догадка оборачивается истиной. За рубежом активно продают древности, найденные в Украине. Проверка занимает минуты - заходим на самый популярный интернет-аукцион Европы и пишем "Scythians" - "скифы".
Цена на скифский топор, как утверждается, 7-4 в. до н.э., стартует от 23 долларов. Неизвестно точно, кто продавец - украинец или иностранец. У продавца много древних товаров - есть и копейки времен Российской империи, и артефакты времен Древнего Рима. Тем не менее, в описании к топору говорится, что он был обнаружен с помощью металлоискателя в Украине. Отправить украинскую реликвию продавец готов в любой край мира.
Следует отметить, что далеко не все находки "черных археологов" могут добраться до готовых щедро платить клиентов из Европы. Ученый и защитник культурного наследия Максим Левада в социальных сетях и СМИ регулярно обращает внимание на то, как история буквально ускользает из-под наших ног - Левада публикует факты открытой продажи плодов "черной археологии".

Показательный пример случился совсем недавно: на украинском онлайн-аукционе выставили редкий, по словам специалиста, меч. Собранный из 8 фрагментов меч кельтов относится к позднему бронзовому веку, а найден был на территории Закарпатья.
"После положительных отзывов вроде "Великолепная находка! Уже представляю, как красиво будет смотреться в дубовой витрине на красном бархате", пятого ноября меч был продан с аукциона за пять тысяч гривен", - описывает ученый судьбу обнаруженного в сети лота.

К новому году Максим Левада обнаружил этот же меч уже в сводках польских СМИ. Оказалось, что найденный в Украине кельтский артефакт изъяли на пути в Чехию польские таможенники. Оценочная стоимость реликвии, которую указал в декларации отправитель из Украины - 50 гривен, или примерно 8 польских злотых.
Какую историческую ценность несет обнаруженный польскими таможенниками артефакт, мы узнаем, лишь если ему посчастливится попасть в руки польских исследователей. Но за примерами, когда важные находки, которые могли бы пролить свет на события прошлого, но вместо этого бесследно исчезали, далеко ходить не нужно. Максим Левада приводит в пример показательный прецедент, который произошел не так давно:

В конце 2016-го доктор исторических наук и специалист по истории раннесредневековой археологии Руси и Скандинавии Федор Андрощук в колонке газеты "День" описал случай, когда на аукционе была продана бронзовая фигурка зверя Xi века, с орнаментами, характерными для Норвегии.
Подобные этой фигурки использовались как украшения для корабельных мачт, а затем как навершие раннесредневековых церквей на территории Швеции и Норвегии. Все бы ничего, но найден предмет был на территории Украины.

"Несмотря на то, что, согласно сопроводительной информации, проданная вещь является собственностью немецкого коллекционера и была приобретена им в 1990-х гг., нет никаких сомнений в том, что речь идет о незаконно вывезенном с территории Украины предмете, обнаруженным в результате незаконных раскопок в Сквирском районе, Киевской области", - написал ученый, сопроводив сообщение соответствующим фото находки.
Откуда в Украине артефакты викингов? Могла ли фигурка, названная продавцом "The Great Beast" стать "золотой пекторалью 21 века"? К сожалению, ответы на эти вопросы для науки теперь недоступны, как и таинственная находка из Киевской области. Археолог и защитник памяток Максим Левада указывает на главное: теряя артефакты, мы теряем знания, возможность изучать прошлое:

"Самое главное - археология не ищет предметы, это заблуждение! Археология ищет информацию, изучая эти предметы. Информацию о прошлом. Почему возможна атрибуция этого меча? (фрагментированного меча, обнаруженного польской таможней, - Ред.) Потому, что нам известны подобные мечи, найденные археологически, научно зафиксированные. Нам понятен их контекст. Без всего этого этот меч был бы куском металла. Но мечи не растут, как грибы. В земле их ровно столько, сколько есть, и новые не появятся. Поэтому каждый вырванный из контекста меч, горшок, фибула - это вырванная страница из книги о прошлом. Что там было написано, мы уже никогда не узнаем", - говорит Максим Левада.
А вот еще один показательный пример уничтоженной истории, находка, историю которой мы уже не проследим. Цена на редкий меч викингов на зарубежном аукционе стартует от 10 тысяч долларов, но за 35 дней может успеть многократно вырасти.
Как указывает продавец, клинок относится к IX-X веку нашей эры. Историки указывают, что мечи такого типа были распространены в районе Телемарка в Норвегии. Но конкретно этот образец также был найден в наших краях - в районе реки Днепр. "Скорее всего, наш экземпляр взят из могилы или поселения", - пишет в описании к особо редкому мечу продавец. О каком поселении викингов на реке Днепр говорится - еще одна загадка истории, которую, мы вероятно уже никогда и не разгадаем.
Прогноз ученых, при текущих реалиях - крайне негативный. Технический прогресс, развитие металлоискателей и сетевой торговли способствуют "черной археологии".

Археолог Евгений Синица в ходе недавней пресс-конференции в Охранной археологической службе Украины указывал на масштаб проблемы:

"Ситуация катастрофическая. В Украине без преувеличения нет "живой" памятки, на которой бы уже не побывали. К сожалению (в данном аспекте) поисковая техника развивается, и на большинстве памяток нет предметов на глубине до полуметра. Уже 100 лет, как археология выросла из "коротких штанишек" - добычи артефактов. Науку интересует не вещь, а то, в каком положении она находилась, что с ней соседствовало", - говорит Евгений Синица.

Даже если артефакт окажется после этого в руках археолога, его ценность будет сомнительна.

"Это как вырезать из книги буквы, и принести их в горсти. Это не спасение вещей, не спасение наследия, а просто уничтожение информации. Официальная археология определяет, что раскопки должны проводиться долго, нудно и дорого, а не просто "выклевывать изюминки", - сравнивает ученый.