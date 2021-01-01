«Когда мне исполнилось восемь лет, стать космонавтом было самым интересным, что я могла себе представить, — вспоминала Бондар. — Не поверите, но в каждый день рождения я просила у родителей: либо пластиковую ракету, либо набор химических веществ, или же сумку врача. Жизнь мне подарила все и сразу».