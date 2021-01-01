освоения космического пространства, которые имели украинские корни
К 60-летию первого полета человека в космос "Сегодня" запускает собственную многоступенчатую "ракету" — знакомим с учеными, конструкторами и космонавтами, чье происхождение, жизнь или работа были связаны с Украиной.
АВТОР ТЕРМИНА «КОСМОНАВТИКА»
Уроженец Старобельска Луганской области (по другим данным – Елиcаветграда, теперь Кропивницкого), Георгий Лангемак стоял у истоков не только советской, но и мировой космонавтики. Другой вопрос, что этот факт стал достоянием общественности уже после смерти изобретателя.
Участник советского проекта колонизации Луны и создания долговременной лунной базы. Изобретатель, на чьем счету несколько патентов, историк и популяризатор науки: авторству Мелуа, кроме прочего, принадлежит энциклопедия «Ракетная техника, космонавтика и артиллерия» объемом более 1100 страниц.
В отличие от большинства пионеров советской космонавтики, которые изначально работали на оборонную промышленность, Глушко бредил космосом с детства. Сперва он прошел через сталинские лагеря, но затем был обласкан властью за вклад в полет первого в мире космонавта, Юрия Гагарина. Последнее желание академика Глушко – развеять его прах на марсианской поверхности, еще предстоит осуществить потомкам.
«Когда мне исполнилось восемь лет, стать космонавтом было самым интересным, что я могла себе представить, — вспоминала Бондар. — Не поверите, но в каждый день рождения я просила у родителей: либо пластиковую ракету, либо набор химических веществ, или же сумку врача. Жизнь мне подарила все и сразу».
Еще одна трагическая фигура истории космонавтики – работы Шаргея были оценены уже после смерти автора. В тридцатых годах ученый получил предложение Сергея Королева о сотрудничестве в «ракетном» НИИ №3, но отказался – он жил под чужой фамилией и по фальшивым документам. Но через 50 лет его расчеты траектории полета на Луну будут использованы NASA в Лунной программе Apollo.