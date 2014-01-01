автор: игорь рец
фото: анастасия лесык
segodnya.ua
УКРАИНСКИЙ ВОСТОК:ВОЙНА КАК ОНА ЕСТЬ
Артефакты вооруженного конфликта на Донбассе собрали в столичном музее
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне давно вышел за границы 1939-1945 годов. Экспозиция "На чужих войнах" знакомила гостей с войной в Афганистане, а выставка "На линии огня" - с современной войной на Донбассе. Полностью обновленная экспозиция "Украинский восток" - больше, чем просто выставка: дополненная аудиовизуальными эффектами, она дает возможность буквально услышать войну. Как это происходит, рассказываем в специальном фоторепортаже
1
"Аллея творчества радости и счастья"
и леденящий душу скрип качели, на которой не катается ребенок
Первое, на что обращаешь внимание, входя в просторный мраморный зал музея - странный звук, отдающийся отголоском детства. Этот ритмичный скрип сопровождает нас все время нахождения в зале, и мы не сразу понимаем его источник. Приближаясь к инсталляции, звук становится четче, его источник - аудио-оборудование.

Сами качели замерли неподвижно. Вокруг - разбросанные игрушки и мины. Инсталляция - не вольная интерпретация художника, а вывезенная из Золотого, где ныне происходит разведение войск, часть чьей-то жизни. На этой качеле, в песке рядом с ней играли дети. Теперь кусочек заминированной жизни стал немой музейной сценой.
"Мы были в Золотом, именно оттуда привезли качель. Все время раздается скрип: это не просто так, а чтобы усилить ужас ситуации. Батальон 54-й механизированной бригады удерживал позиции, которые они называли "дома Павловых", по аналогии с Домом Павловых в Сталинграде. "Дома Павловых" - два здания, возведенные во время СССР.

Жизнь людей ограничивалась этим двориком: детская площадка, окруженная крашенными покрышками, стол, где вечерами мужчины играли в карты и домино, и рядом шахта, где они работали. Это все было уничтожено

Там работал снайпер, дома пробиты, есть отверстия от стрельбы танка, в окнах пулеметы. У нас было мало времени (на сбор артефактов - Ред.), ведь по местности работал снайпер", - вспоминает научный сотрудник музея Ирина Коцабюк
Часть экспонатов для выставки предоставлены волонтерами, родственниками военных и участниками боевых действий. Часть - результат опасной работы научных работников музея.

Для подготовки выставки команда Национального музея отправилась на Восток и проехала вдоль всей линии разграничения, собирая важные артефакты, которые могли бы передать дух происходящего.

"Некоторое время спустя, уже когда я вернулась в Киев, не могла ходить по зеленой траве, потому что в зоне ООС в таких местах могут быть растяжки, и во время поездки от нас требовали, чтобы мы шаг в шаг ходили за руководителем группы", - вспоминает Ирина Коцабюк.
2
Артефакты самых больших потерь начала войны
Крушение Ми-8 под Славянском и Ил-76 под Луганском
У стены зала стоит изуродованная дверь вертолета Ми-8 с выбитым иллюминатором. Этот экспонат музея попал сюда не так давно: после долгих проверок и опросов очевидцев научные сотрудники установили, что эта дверь была установлена на вертолете Ми-8, сбитом под Славянском 29 мая 2014 года. Это крушение было самой большой военной потерей в начале Антитеррористической операции на Донбассе - тогда погибли 12 человек, в том числе и генерал Сергей Кульчицкий.
"Этот экспонат уникален: он у нас появился недавно, перед тем, как его показывать, мы очень долго сомневались и проводили экспертизы. Это дверь от вертолета, в котором погиб генерал генерал Сергей Кульчицкий и еще 11 бойцов.

Вертолет был сбит возле Славянска у горы Карачун. В прошлом году бывший боец батальона "Полтава" привез нам эту дверь. Мы не знали точно, что это та самая дверь, так как ребята из батальона Нацгвардии, ныне носящего имя Кульчицого, сомневались... Но штурман Макеенко чудом выжил в этой аварии. Мы с ним связались, показали фотографии, и он, указывая на ряд характерных признаков, уверен, что это та самая дверь", - говорит Ирина Коцабюк.

Сержант Руслан Кулибаба отправился на восток добровольцем весной 2014 года. Был водителем-заправщиком 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск ВСУ. В ночь на 14 июня 2014 года три военно-транспортных Ил-76 отправились доставлять продовольствие, военную технику и снаряжение защитникам Луганского аэропорта.

Первый самолет успешно приземлился в аэропорту, а второй, в котором и находился Руслан, был подбит при заходе на посадку. Руслан Кулибаба и еще 48 человек, находившихся на борту, погибли.

В сгоревшем самолете нашли документы Руслана, которые сейчас хранят под стеклом в музее. На сильно обгоревшем документе практически полностью уцелела вклеенная фотокарточка военного.
Среди артефактов замечаем рисунок ребенка. Детская рука старательно нарисовала бойца в бронежилете, за спиной у которого ангел. Такие рисунки отправляют на фронт дети со всей Украины. Этому военному ребенок нарисовал густую бороду и усы. Замечаем сходство с ныне активно обсуждаемым в медиа бойцом батальона Нацгвардии им.Кульчицкого Виталием Маркивым.

Маркив воевал под Славянском, а позже был обвинен итальянским судом в убийстве журналиста Андреа Роккелли и осужден на 24 года заключения.

В музее подтверждают: ребенок изобразил случайного военного и отправил снимок на фронт. Сходство с Маркивым обнаружили не только мы, но и сам Виталий. Этот рисунок он носил с собой, как талисман, а после того, как был заключен в итальянскую тюрьму, передал его волонтерам. Так рисунок и оказался в музее.
Инфографики, карты и много текста: все материалы дублированы на английский. Такой подход в музее объясняют практичной целесообразностью: экспозиция популярна среди иностранцев. Люди приезжают в музей за достоверностью: здесь не дают оценок событиям, предоставляя возможность ощутить войну, "как она есть".

"Люди приходят и говорят: вот, по телевидению рассказывают, а где это происходило, как это происходило? Поэтому у нас есть карты, чтобы человек наглядно понимал, где и что случилось", - рассказывает Ирина.
Это, пожалуй, единственное место в Киеве, где можно найти листовки и флаги так называемой "Новороссии". Мы нашли даже сигареты с соответствующим "акцизом" (конечно, с настоящими акцизными марками такие наклейки имеют лишь визуальное сходство).
3
Свидетельства героизма
Выход из Иловайска и работа поисковиков
Иловайская трагедия - крупнейшая военная потеря современной войны. При выходе из окружения - "котла", - по разным оценкам, погибли до 1000 человек. Фактически, "гуманитарный коридор" превратился в смертельный прорыв, в котором украинские бойцы проявляли героизм и самоотверженность.
Этот обломок - немногое, что осталось от пожарной машины после прямого попадания танка. Шестеро бойцов батальона "Донбасс" сопровождали на ней КАМАЗ с ранеными. Когда в КАМАЗ начал целиться танк, у бойцов было лишь мгновение на принятие решения. Пожарная машина приняла огонь на себя, дав возможность КАМАЗу успеть прорваться вперед.

К сожалению, истории со счастливым концом чаще бывают в кино. Как рассказывают в музее, пожарная машина дала возможность лишь выиграть время. Спустя два часа выживший ценой шести жизней КАМАЗ также был уничтожен.
В поиске и идентификации погибших в Иловайске значительную роль сыграла организация "Черный тюльпан". Ее сотрудники вывозили останки, занимались идентификацией. В музее хранят блокнот волонтера организации. Посреди тетради замечаем случайную запись: "Труп №78". Страшно предположить, сколько же всего оборванных жизней вписаны в эту "книгу учета", и насколько тяжело было ее владельцу справиться с пережитыми событиями.
4
Пережить залп из "Града"
Часть выставки, которую планируют изменить
Нас заводят в темную комнату. Желтая тусклая лампа над нами освещает дисплей с надписями: "Танк", "Град", "Миномет"
Нажимаем на "Град" и понимаем, что зря: мощный свист заполняет помещение, хочется прижаться к полу и лежать. На мгновение застывает тишина, и раскастый грохот заставляет инстинктивно сделать шаг назад. Эта аккустическая сцена создана с одной целью: дать человеку, с войной незнакомому, понимание, что чувствуют те, кто живет в "серой зоне" рядом с постоянной войной.

После аудио-удара от души желаешь, чтобы выстрелы войны слышались исключительно лишь в формате подобных электронных "перформансов", а не в реальности.
5
В ожидании чуда
Часть выставки, которую мечтают изменить
Выставка достаточно большая, чтобы описать ее в одном материале. Но закончить однозначно стоит на части, без которой окончание войны едва ли возможно - пленных.

На стене оригинал рисунка донецкого художника Сергея Захарова. В начале боевых действий 2014 года он остался жить в Донецке и был одним из первых, кто попал в плен за открытое неприятие "ДНР". Изобразив пережитое графическими новеллами, часть из них он подарил музею.
Рядом рисунки военнопленных: так изображали подвалы захваченного СБУ военные, попавшие в плен к боевикам "ДНР" после Иловайского котла.
Под витриной тщательно исписанные листы бумаги: один из бойцов, чтобы не сойти в плену с ума, старательно выписывал в тетрадь кулинарные рецепты из единственной книги, что была у него под рукой. "Запеканки-пудинги, бабы, шарлотки" - написано на простреленной пулей обложке. Вместе с записями и этой самой книгой боец вернулся домой в результате большого обмена пленными в декабре 2017 года.
На стене - количество людей, находящихся сейчас в плену. Замечаем, что цифры вклеены, их легко можно заменить на новые. Оказывается, не просто так.
"Эту экспозицию мы будем пополнять, добавлять оригинальные вещи. Особенность этой экспозиции в том, что мы работаем с живой историей, которая обновляется каждый день. Будут меняться цифры по количеству пленных, ведь мы надеемся, что люди будут освобождаться. Когда данные будут меняться, мы будем их обновлять", - объясняет Ирина Коцабюк
В том, что пленных станет меньше, добавляют уверенности и сами экспонаты: часть артефактов, находящихся здесь, посвящена освобожденному из плена донецкому ученому Игорю Козловскому, часть - прибывшим осенью в Киев крымским узникам Олегу Сенцову и Александру Кольченко.