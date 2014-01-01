УКРАИНСКИЙ ВОСТОК:ВОЙНА КАК ОНА ЕСТЬ

"Этот экспонат уникален: он у нас появился недавно, перед тем, как его показывать, мы очень долго сомневались и проводили экспертизы. Это дверь от вертолета, в котором погиб генерал генерал Сергей Кульчицкий и еще 11 бойцов.



Вертолет был сбит возле Славянска у горы Карачун. В прошлом году бывший боец батальона "Полтава" привез нам эту дверь. Мы не знали точно, что это та самая дверь, так как ребята из батальона Нацгвардии, ныне носящего имя Кульчицого, сомневались... Но штурман Макеенко чудом выжил в этой аварии. Мы с ним связались, показали фотографии, и он, указывая на ряд характерных признаков, уверен, что это та самая дверь", - говорит Ирина Коцабюк.



