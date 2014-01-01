УКРАИНСКИЙ ВОСТОК:ВОЙНА КАК ОНА ЕСТЬ

Первое, на что обращаешь внимание, входя в просторный мраморный зал музея - странный звук, отдающийся отголоском детства. Этот ритмичный скрип сопровождает нас все время нахождения в зале, и мы не сразу понимаем его источник. Приближаясь к инсталляции, звук становится четче, его источник - аудио-оборудование.
Сами качели замерли неподвижно. Вокруг - разбросанные игрушки и мины. Инсталляция - не вольная интерпретация художника, а вывезенная из Золотого, где ныне происходит разведение войск
, часть чьей-то жизни. На этой качеле, в песке рядом с ней играли дети. Теперь кусочек заминированной жизни стал немой музейной сценой.