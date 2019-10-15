Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причину

Разведение сил в этом районе должно было начаться еще 7 октября, но ситуация только ухудшилась

/ Фото: AFP

Боевики двое суток подряд срывают разведение сил в Золотом, поэтому пока этот процесс отложен на неопределенный срок, когда будут выполнены соответствующие условия.

Об этом заявил в эфире Hromadske заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк.

По его словам, без прекращения огня отвод войск не возможен.

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"Что касается разведения. Совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведения – ред.) отложен. Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", – сказал Костюк.

В то же время замглавы Офиса президента отметил позитивный момент разведения войск в Станице Луганской, где уже действует украинская полиция и другие правоохранительные органы, соответственно местным жителям обеспечили защиту и безопасность.

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Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе. Министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году, однако разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

В свою очередь в Кремле признавали, что не будут оказывать влияние на боевиков, чтобы те прекратили обстрелы, а в МИД РФ и вовсе обвиняли Киев в срыве договоренностей по отводу войск.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровской и Золотое не будут "разводиться".

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