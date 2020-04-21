Есть ли у водки вкус и каким он должен быть

С каким же вкусом мы ее ассоциируем? Вкус джина напоминает можжевельник, тепло бурбона согревает горло медовой сладостью с ванильными нотками, а в абсенте мы неизбежно угадаем пряность аниса и свежесть иссопа. Но как быть с водкой? Здесь, как с определением "цвета воды" или запаха воздуха - нам сложно сказать, как именно мы характеризуем их качества. Уже стало привычным, что вкус у водки должен быть нейтральным, то есть отсутствовать.
Сразу определимся, что мы понимаем под водкой. Согласно классическому определению, водка - нейтральный дистиллят, очищенный в результате обработки или фильтрации для достижения состояния, в котором у него нет вкуса, цвета и запаха.
Вопреки такому определению, вкус у водки, особенно высокого качества, есть. И даже при сравнении окажется, что у каждой водки свои характерные черты.
Как пахнет хорошая водка?
Очевидно, если напиток пахнет антисептиком, который слегка разбавили черничным вареньем любимой бабушки - перед вами точно не водка высокого качества.
Хорошая водка имеет нежную, слегка кремовую текстуру, а во вкусе можно угадать пряные нотки с ощутимым травяным послевкусием.
Глоток водки не должен вызывать желания сморщить нос, для употребления качественного продукта не нужно делать усилий, пытаться быстрее проглотить и "закусить", хорошая водка глотается легко, ее употребление сравнимо с гармоничным аккордом, в котором сочетается трезвучие запаха, вкуса и цвета продукта, отзвучием которого будет приятное послевкусие.
Что такое "премиальный вкус" и почему мы готовы за него платить высокую цену
Равно как добро не рождается из зла, так и хорошая водка не может родиться из плохих ингредиентов. Для качественного продукта применяется отборный зерновой спирт и проходящая многоэтапную фильтрацию вода. А когда в ход идут специи и травы, водка получает свой неповторимый характер, который позволяет нам ее узнавать среди других с первого глотка.
Качество водки напрямую зависит от чистоты и состава воды. Nemiroff добывает воду в скважинах Подолья, но чтобы называться водкой, смесь воды и спирта еще должна пройти до 11 степеней очистки. В ход идет уголь, минералы, специальные пески и даже драгоценные металлы - серебро и платина. Очистка делает вкус водки мягким и приятным, а цвет - прозрачным и однородным.
Чтобы водка приобрела свой характерный вкус, применяются специальные авторские составы, некоторые рецепты корнями идут в XVIII век, когда о химических составах еще точно не слышали. Такой набор натуральных ингредиентов формирует уникальную палитру вкуса напитка, которую так любят ценители.
К примеру, характерные "весенние" нотки Nemiroff достигаются благодаря использованию меда. Мед должен соответствовать ряду признаков, иметь определенный аромат и цвет, вкус с характерным послевкусием.
Вкус легендарной Nemiroff De Luxe Honey Pepper дополняется букетом 27 трав, которые собираются вручную. Специалисты отбирают лучшие соцветия трав, сушат их в прохладном и теплом месте, а лишь потом подготовленные травы отправляются в цеха Nemiroff, чтобы передать напитку свою согретую украинским солнцем душу, которую мы так ощущаем в нежном послевкусии Nemiroff.
Нет предела мастерству, и даже такой, казалось бы, совершенный напиток можно улучшить, расширив палитру вкуса настоями из ягод или фруктов. Так, в результате нескольких лет разработок и экспериментов была создана линейка из смелых вкусов The Inked Collection от Nemiroff. Каждый из трех вкусов линейки может показаться провокационным, вызывающим, дерзким и ярким.
The Inked Collection от Nemiroff
Только в этом году вкус водки линеек Nemiroff De Luxe и Nemiroff The Inked Collection больше 30 раз был отмечен международными дегустационными конкурсами, в частности, "Bartender Spirits Awards" и "Flavored Vodka of the Year" в США, "Distillery of the Year" в Германии и "Best in Show" в Великобритании.
В разных уголках планеты дегустаторы в очередной раз подтвердили: качественный продукт должен иметь ощутимый вкус и запоминающийся аромат. Дорогую водку от дешёвой легко отличить по богатству палитры и использованию натуральных ингредиентов вместо синтетических. Чтобы наслаждаться водкой, нужно научиться пить ее небольшими порциями, медленно, вкушая каждый глоток.
НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я