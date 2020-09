Есть ли у водки вкус и каким он должен быть

Только в этом году вкус водки линеек Nemiroff De Luxe и Nemiroff The Inked Collection больше 30 раз был отмечен международными дегустационными конкурсами, в частности, "Bartender Spirits Awards" и "Flavored Vodka of the Year" в США, "Distillery of the Year" в Германии и "Best in Show" в Великобритании.



В разных уголках планеты дегустаторы в очередной раз подтвердили: качественный продукт должен иметь ощутимый вкус и запоминающийся аромат. Дорогую водку от дешёвой легко отличить по богатству палитры и использованию натуральных ингредиентов вместо синтетических. Чтобы наслаждаться водкой, нужно научиться пить ее небольшими порциями, медленно, вкушая каждый глоток.