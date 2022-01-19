"Укрзализныця" тормозит развитие экспорта

В 2021 году "Укрзализныця" превратилась в серьезную проблему для бизнеса. Компания продолжила стремительно терять свои основные конкурентные преимущества – дешевизну и скорость доставки грузов. Вместо проведения структурной реформы УЗ власть попыталась решить финансовые проблемы компании с помощью повышения тарифов, то есть за счет украинских предпринимателей.

В середине августа прошлого года УЗ повысила тариф на грузовые ж/д перевозки грузов 1-го и 2-го классов (в том числе железной руды) на 8%. Согласно данному решению, с начала 2022 года тариф вырос еще на 20,4%. Свою лепту в рост тарифов внесло Министерство инфраструктуры. В ноябре 2021 года МИУ приняло решение о повышении со 2 января 2022 года тарифов УЗ на грузовые перевозки первого тарифного класса (в том числе железной руды и угля).

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После этого железнодорожные перевозки грузов можно считать дешевыми лишь условно. Обещание главы правления УЗ Камышина о том, что в этом году компания планирует воздержаться от дополнительного повышения грузовых тарифов, вряд ли может успокоить бизнес. Ведь, как известно, у МИУ и самой "Укрзализныци" семь пятниц на неделе.

Итогом роста тарифов в 2021 году, согласно оценкам УЗ, стало удорожание доставки грузов на 1,5–2 долл./т, что весьма болезненно для бизнеса, который по прихоти власти получил в 2022-м еще и значительное повышение налогового бремени (закон №5600). По оценке экспертов, за последние пять лет тарифы на грузовые ж/д перевозки в Украине выросли на 200%, при этом суммарная инфляция составила всего 50%.

Ситуация со скоростью доставки грузов также ухудшается. По итогам 2021 года она была худшей за последние три года. Критически важный для бизнеса показатель – срок оборачиваемости вагонов УЗ в среднем вырос на 20%. Хуже всего дело обстояло с зерновозами, срок оборачиваемости которых возрос с 5–7 до 25 суток. Из-за перебоев с доставкой сырья в ноябре прошлого года на несколько дней вынужден был остановиться крупнейший производитель бетона – "Ковальская".

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Очевидно, что качество железнодорожной логистики для бизнеса в 2021 году значительно ухудшилось. В первую очередь это бьет по экспортерам, которые доставляют посредством железной дороги около 80% всех грузов. Эксперты считают, что наибольшие убытки от бесхозяйственности УЗ получили предприятия ГМК и АПК, обеспечивающие вместе 2/3 украинского экспорта. В середине декабря 2021 года в статусе заброшенных или временно задержанных находилось около 300 грузовых поездов. Считаю, что данная ситуация требует немедленного вмешательства Кабмина.