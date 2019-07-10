Максим Ефимов народный депутат Украины

Ветропарк как туристический бренд и точка роста

10 лет тому назад на юг от Берлина располагался депрессивный аграрный поселок Фельдхайм. Его жители не видели для себя особых перспектив. Молодежь переезжала на другие территории в поисках активного социума и достойных рабочих мест.

Ситуацию изменили несколько ветряков, которые выходцы из поселка установили на местных полях. Они стали для Фельдхайма символом перемен. Местная громада прониклась зелеными идеями, увидев просвет в безысходной мгле. Жители позволили установить на своих полях ветровой парк на 60 генераторов, отсоединились от традиционных сетей, став полностью энергонезависимыми.

Уже 10 лет поселку не нужны электричество, тепло или газ извне. Энергии ветра оказалось так много, что для собственных нужд поселку хватило 1%. Остальные 99% ветропарк продает в национальную энергосеть. Ведь один установленный ветряк обеспечивает электричеством до двух тысяч семей. А во всем Фельдхайме всего живет чуть более 120 человек.

В результате небольшое село стало мощным экспортером электричества. За каждый ветряк на арендованных полях громада получает от 10 до 30 тысяч евро в год. 10 лет люди зарабатывают на зеленой энергии.

В Фельдхайме давно забыли о депрессии. Теперь это поселение будущего. Недвижимость в поселке подорожала в разы, там построено все, что нужно для безопасной комфортной жизни. Этот пример вдохновил десятки городов и поселков во всем мире. Ежегодно тут встречают тысячи туристов. Им показывают ветряки, пересказывают историю перерождения и зарабатывают дополнительно на сфере услуг. Здешние жители шутят, что собирают три урожая в год: один – традиционный аграрный, второй – энергетический, третий – туристический.

…Несколько дней назад недалеко от поселка Ясногорка под Краматорском закончили монтаж самой мощной в Украине ветроэнергетической установки. Она вырабатывает 4,5 МВт. Уже установили рабочие лопасти длинной в 75 метров. Аналогов такому размаху на территории нашей страны пока нет. Всего в ветропарке Краматорска до 2020 года установят 15 ветряков.

Я – инженер и привык оперировать техническими характеристиками. Но в данном случае для меня – куда важнее социальные импульсы, которыми ветряки могут пронизать окрестности. Это – новый туристический бренд, точка экономического притяжения и социального развития.

В свое время мы построили крупнейший ветропарк Казахстана. Я видел своими глазами, как туда, почти за 200 км, приезжали свадебные кортежи из Астаны. Молодые пары считают символичным сфотографироваться на фоне могучих ветряков.

Я убежден, что Краматорский ветропарк станет символом возрождения украинского Донбасса. Его расположение на горе Карачун символично, ведь эти могучие конструкции видно из любой точки Краматорска и Славянска. В перспективе будут оборудованы две смотровые площадки, которые, надеюсь, смогут посещать туристы. Одна из них – на высоте 40 метров, а вторая на гондоле – на 120 метрах. Поверьте, это будет завораживающее зрелище…

Я много общаюсь с людьми и вижу, какие надежды возлагаются на эти символы перемен. Они действительно должны стать инновационными маяками нового качества жизни. Сегодня мы активно обсуждаем создание сопутствующей социальной инфраструктуры. Ветропарк должен стать индикатором социально-экономического притяжения региона. Собираемся ежегодно отмечать День ветра, планируем концертные, образовательные и арт-программы…

Уверен, что эту практику нужно совершенствовать и продвигать по стране. Следующим шагом планируем законодательно урегулировать вопрос финансового участия громад в создании ветропарков. Это позволит распределить доход на максимальное количество местных жителей. Громада получит право быть соучредителем инвестфонда, финансирующего постройку ветропарка. К примеру, если 100 семей профинансируют постройку одной установки, то уже через два-три года она окупиться и будет приносить пайщикам чистую прибыль. И это станет инвестициями в развитие территории.

Кстати, в Дании – мировом лидере в области альтернативной энергетики – собственниками большей части ветряных электростанций является не государство, и не энергетические компании. Ветряки там – действительно народные. Их создают кооперативы, участники которых владеют одной или несколькими ветроустановками. В подобных сообществах состоит до 100 тысяч семей, которым принадлежит 80% национальной индустрии. Украина также должна получить возможности успешно пройти этот путь.

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