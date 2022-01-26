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Константин Бондарев

Почему отчет ВСК по УЗ должен быть доработан (укр.)

Константин Бондарев

Политик, народный депутат Украины VI, VII и IX созывов, член ВО «Батькивщина», председатель Киевской областной организации

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26 января, 11:50
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Вчора на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця" розглядали кінцевий звіт.

Передусім хочу відзначити, що ТСК створювали як незалежний орган ВРУ, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з проблемних питань на українській залізниці. Тому вважаю, що ТСК повинна бути об’єктивною у своїх твердженнях та висновках, а не виконувати політичні задачі.

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У звіті є позитивні речі, але не зрозуміло, чому деякі правильні твердження підпадають під суб’єктивну критику та відображені у звіті ТСК у спотвореному вигляді, а деякі взагалі відсутні.

Одне з питань – це забезпечення стабільних доходів УЗ від надання послуги з оренди вантажних вагонів. УЗ, як і полягає великій компанії, повинна довгостроково планувати свою роботу та отримувати доходи від своєї діяльності. Укладання довгострокових контрактів – це міжнародна практика, яка допомагає спланувати заздалегідь свою активність та ефективно використовувати власні ресурси. Що стосується УЗ, то довгостроковий контракт на надання послуги з оренди вагонів не дозволив підприємству поставити під паркан тисячі вагонів та лишитися стабільного доходу. Адже саме така ситуація і відбулась у 2020 році, коли у другому кварталі 2020 більше 10 тисяч вантажних вагонів були поставлені під паркан, в той час як парк вагонів приватних операторів був задіяний на 100%. Внаслідок таких дій було завдано колосального збитку АТ "Укрзалізниця", відбулося катастрофічне падіння доходів від вагонної складової за 2020 рік (- 5.7 млрд грн) в порівнянні із 2019 роком. Тому важливо не допускати повторення ситуації, коли вагони просто будуть стояти під парканом. Одностороннє анулювання довгострокових договорів, яке пропонують деякі члени ТСК, нанесе непоправної шкоди репутації УЗ та унеможливить для УЗ використовувати дострокові договори в майбутньому в різних напрямках роботи.

Окремо слід зазначити відсутність у звіті питання податку на землю під коліями УЗ. Наразі УЗ сплачує податок на землю в розмірі 4 млрд грн на рік, значна частина якого за землю під коліями та інфраструктурою. Це непритаманний податок для залізниць, і Європейський досвід свідчить про відсутність такого оподаткування. Через надмірне податкове навантаження "Укрзалізниця" не має ресурсів для оновлення основних фондів. "Укрзалізниця" і так несе значні додаткові витрати на утримання земель в належному стані та роботи, пов’язані зі стабілізацією земляного полотна на ділянках, утримання захисних лісонасаджень та охорону навколишнього природного середовища. Тому важливо відобразити це у фінальному звіті та докласти зусиль щодо звільнення УЗ від додаткового непритаманного навантаження.

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Окрема тема, що загрожує фінансовій стабільності компанії, – це зростаюча збитковість пасажирських перевезень. Адже щорічні збитки УЗ від діяльності пасажирських перевезень становлять більш ніж 13 млрд грн. Враховуючи, що УЗ виконує велику соціальну функцію, доречно, щоб держава компенсувала пільгові перевезення та не змушувала УЗ нести непомірний фінансовий тягар.

Тому вважаю, що прийняття звіту ТСК без вищезазначених моментів є передчасним, він потребує доопрацювання.

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