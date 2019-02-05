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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Почему украинцы думают и голосуют по-разному

мнение
Сегодня, 08:14
Почему украинцы думают и голосуют по-разному //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/885/f92/5c5885f92e2f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/885/f92/5c5885f92e2f6.jpg Александр Левченко

В большинстве стран мира существует сложившийся электоральный раздел по регионам, который объясняется различием менталитета жителей одной страны в восприятии одних и тех же событий. Во-первых, этот раздел может идти по национальному признаку: например, в Испании каталонцы и баски будут на выборах голосовать несколько иначе чем в других провинциях страны. Во-вторых, по религиозному маркеру. В государствах, где находятся большие группы населения разного вероисповедания, могут по такому же признаку различаться политические наклонности. Например, в странах со смешанным католическим и протестантским населением поддержка различных политических сил может идти с учетом этого фактора. Подчеркну, что национальный и религиозный признак всегда будет важным в политических предпочтениях, но, конечно, не абсолютным. Есть также политические партии регионального масштаба, которые получают поддержку избирателей своего региона и в политических программах заточены на местный электорат. 

Но есть еще один критерий политических предпочтений – он историко-географического характера, на который мы часто не обращаем внимание. Помните, как произошел избирательный раздел по регионам страны, во время президентских выборов 2004 года, который где-то сохраняется и сегодня? Север, центр и запад страны – за европейскую интеграцию, а юг и юго-восток Украины с большей ориентацией на Москву. Здесь вспоминали избирательные технологии с прицелом на разделение украинского общества, экономическое влияние и географическую близость ряда регионов к Европе или России. А я бы к перечисленным выделил еще исторический фактор в различии менталитета регионов Украины. 

Север, центр и запад Украины – это исторические районы исконного автохтонного проживания славян. Кроме того, это прародина многих славянских народов из других славянских государств. Например, на территории современной Словакии и Чехии проживали кельты, но в 5-ом веке н.э. туда приходят славяне с территории современной Украины. Во второй половине 6-го века н.э. славяне с территории Украины массово селятся на Балканском полуострове. Для сравнения, в район Пскова, Новгорода, Смоленска первые славяне приходят с территории Польши лишь в 8-ом веке н.э., а в Подмосковье – в 9-ом. Эта территория до славян была населена многочисленными финно-угорскими племенами, с которыми они и смешались, получив менталитет, в корне отличающегося от населения Киева, Чернигова, Галича. Финно-угорские нотки становятся главенствующими в смешивании пришлых славян с местным населением.

Южные и юго-восточные области Украины были населены еще с 8-го века до н.э. ираноязычными племенами, самыми известными из которых были скифы и сарматы, а позже аланы. Таким образом, север, центр и запад Украины был традиционно славянским, а юг и юго-восток в основном неславянской территорией. Во 2-м веке н.э. в северное Причорноморье прибывают из Скандинавии германоязычные готы. В 4-м веке на юге и юго-востоке Украины появляются первые тюркоязычные кочевники – гунны, которые начинают вытеснять ираноязычных скифов и сарматов. На смену гуннам приходят авары, потом булгары, далее хазары. Хазаров сменили печенеги, а за ними шли торки. Большое переселение тюркоязычных кочевников замыкают половцы. Они становятся главным населением на юге и юго-востоке Украины во второй половине 11-го – первой половине 13-го веков. Все ираноязычные племена вытесняются, ассимилируются или уничтожаются. Единственным ираноязычным островом на территории современной Украины до прихода монголов оставалась Харьковщина, где проживали аланы. 

Интересно, что после разгрома половцами печенегов и торков последние находят пристанище на службе Киевского, Переяславского и Черниговского князей для помощи в борьбе с теми самыми половцами. Вдоль реки Рось, где исторически проживали славянские племена уличей, которые переселяются немного южнее и западнее, селится масса тюркоязычных – торки, печенеги, берендеи, ковуи и другие, которые смешиваются с местным славянским населением. Таким образом, в украинском мужском костюме появляются шаровары, в славянскую лексику вводятся сотни тюркских слов, становится популярным культ воина-всадника, что характерно именно для кочевых народов. Чуть позже казачеству в Украине становятся присущими кривая сабля и легкое копье, которое часто использовалось печенегами, торками, половцами. В антропологическом типе украинца уже массово фиксируются темноволосые и кареглазые. Здесь формируется своеобразный украинский менталитет с тюркским влиянием.

На юго-востоке Украины славяне появляются только в 14-15-ом веках, а на юге с конца 18-го века (ослабевание Турции и падение Крымского ханства). Поэтому имело ли это свое влияние на ментальную особенность местного населения? Конечно же да. Учитывая миграции 19-20-ых веков, этническая картина в разных регионах Украины опять менялась, например, в западную Украину продолжают переселяться поляки (этот процесс начался в конце 14-го века), а в Крым и на Донбасс переселенцы из России. Но нужно всегда помнить о первичном этническом базисе. Ведь скифы, сарматы, печенеги, половцы часто оставались в местах своего традиционного обитания, смешиваясь с новыми переселенцами. Особенности их культуры, быта, поведения можно проследить и у части современного населения Украины. Это имеет свой отпечаток в поведенческой линии людей южных и юго-восточных регионов, что иногда преломляется в избирательных преференциях местного населения.  

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Тег выборы, левченко, История Украины
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