Решающий вклад Украины в победу над нацистской Германией

Подводя очередные итоги победы над нацистской Германией и идеологией третьего рейха нужно помнить, что потери членов антифашистской коалиции были огромными вследствие как ожесточенности военных битв на фронтах, так и других факторов, связанных с высокой смертностью гражданского населения в период войн, особенно мирового характера.

Вторую мировую войну инициировала Германия, которую поддержал Советский Союз, став соучастником бандитского передела территории многих государств Европы. Совместный военный парад гитлеровских и советских войск в оккупированном Бресте в конце сентября 1939 года стал логическим продолжением договоренностей, зафиксированных месяцем раньше Пактом Риббентропа-Молотова о разделении сфер влияния на европейском континенте между Германией и Советским Союзом. Напомню, что уже в 1940 году СССР исключают из Лиги Наций за развязывание войны с Финляндией и аннексии части ее территории, но Сталин особенно не расстроился и в ответ совершил оккупацию государств Прибалтики.

В 1941 году ситуация кардинально изменилась. Вместо нападения на Великобританию Гитлер атаковал своего бывшего союзника. Сталин этого никак не ожидал, хотя получил несколько сигналов от разведки. В связи с этим Красная армия стала терпеть сокрушительные поражения. Около пяти миллионов советских солдат попали в плен. Более миллиона решило помогать Германии в войне против коммунистического тирана, который уничтожил миллионы советских людей голодом (особенно Украина 7 млн.), политическими гонениями и репрессиями.

Советская и российская пропаганда часто использовала миф о коллаборационизме украинского народа. Только как историк отвечу: "А что вы ожидали от людей, которые в мирное время потеряли огромное количество своих близких, все свое нажитое имущество, пройдя неимоверные унижения, страх и насилие". Поэтому Сталина ненавидели не только многие украинцы, но еще больше русских. Кремль всегда напомнит о дивизии СС "Галичина", но забудет о русской национальной бригаде СС "Дружина", отдельном русском национальном полке СС "Варяг", а таких русских полков СС было около тридцати. Много представителей донского казачества служило в эсэсовских подразделениях во главе с белогвардейскими генералами Красновым и Шкуро, которых, как не удивительно, канонизировала Русская православная церковь "за службу Отечеству".

Следующий миф уже современной кремлевской пропаганды о решающей роли России в победе над гитлеровской Германией. Да, вклад России в победу над Гитлером был огромный, но еще большим был со стороны Украины. Среди 20 млн. убитых советских граждан 9 млн. были с Украины. Демографические потери СССР составили 26 млн., из которых 13 млн. потери Украины. Почему-то все помнят сожженную Хатынь, но это меньше 200 человек, тогда как в Черниговской Корюковке расстреляли 6 тысяч местных граждан – это самое большое военное преступление против мирных жителей на одном месте во время Второй мировой войне. Кроме того, напомню, что 45 % экономических потерь СССР припадает на Украину. Были уничтоженными десятки тысяч украинских городов, сел, промышленных предприятий. Разорения были такого катастрофического характера, что Украина в 1946-47 годах потеряла от голода еще миллион жителей. За уникальный вклад в победу над нацизмом Украина получила место в ООН рядом с СССР, частью которого она была.

Один мой дед погиб в первые месяцы войны, второй еще школьником пошел в партизаны и закончил Вторую мировую в Первом Украинском фронте, который освободил половину Европы, включая Берлин и Прагу, куда недавно прибыли на мотоциклах кремлевские волки, стараясь приватизировать результаты победы над нацизмом. Все это вспоминаю не для того чтобы кого-то обидеть, а четко ответить московским пропагандистам: настоящие антифашисты никогда не аннексируют чужих территорий, как это Россия сделала в отношении Крыма, не посылают свои войска для оккупации чужих территорий, как это сделала Москва в отношении Донбасса, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. Могу только вспомнить послевоенное выражение У.Черчилля, которое раньше до конца не понимал: "фашисты будущего будут себя представлять, как антифашисты".