Киевское метро – развивать дорого, но необходимо

Виталий Кличко объявил, что начинается стройка метро на Виноградарь. Собственно, планируется продление одной из имеющихся веток. И хотя у столичного мэра от слова до дела часто большое расстояние, тем не менее, я приветствую это его заявление. Озвучил Кличко сумму в бюджете в 1,1 млрд гривен. Может быть, это первый транш, потому что был тендер на сумму побольше – 6,3 млрд.

И как бы мы настороженно не относились к планам и решениям нынешних городских властей, что-что, а метро Киеву надо. И новые линии. И станций побольше. Потому что не могут обычные дороги и улицы обеспечить все транспортные потребности пятимиллионной агломерации. Улицы в Киеве хоть и широкие, но проложены не очень рационально и неграмотно эксплуатируются.

Да, метро дорого. Но это на века. Это на много лет вперед удобство для сотен тысяч киевлян. В 50-70-х, когда строились и запускались в эксплуатацию первые участки киевского метро, это, наверняка, было бешено дорого для бюджета. И правительство СССР всячески экономило на гражданах, делая огромные капиталовложения в инфраструктуру, в том числе и метро. И вот почти 60 лет мы пользуемся метро и довольны. И не вспоминаем, что потрачено много денег, ресурсов и усилий.

Так же и сейчас. Будет потрачено много денег, но жители Троещины, Виноградаря, других районов сразу почувствуют повышение качества жизни.

И я тут вступлю в полемику с урбанистами, которые отдают предпочтение наземному транспорту. Потому что он намного дешевле в строительстве и легче в эксплуатации. Киеву с его сложившейся планировкой без дальнейшего развития метрополитена комфортную транспортную систему не создать. При всей вместительности современного наземного транспорта, он не справится с обслуживанием полумиллионных жилых массивов. Мы это видим по скоростному трамваю на Борщаговку, который не справляется с теми объемами перевозок, которые обеспечивают линии метро.

Метро надо развивать. Продлевать линии в черте города и выходить за ее пределы: на Бровары, Ирпень, Борисполь. Удлинять платформы до семи-восьми вагонов (на самой старой красной линии это уже сверхактуально – пять вагонов не вмещают пассажиров в час пик). Строить ответвления от основной линии (что у нас не умеют делать, во всяком случае, еще почему-то не пробовали). Сейчас киевское метро – это 52 станции. Очень мало, как для такого большого города. В то же время наше метро одно из самых загруженных в мире, что тоже говорит о необходимости его развития.

Не стоит бояться дороговизны. И не стоит также рассчитывать исключительно на деньги городского или даже государственного бюджетов. Надо привлекать концессионеров. У нас есть объект, который мы сами не потянули из-за технологической и организационной отсталости. Я говорю о линии метро на Троещину. Город уже потратил на эту линию огромные деньги, но мы так и любуемся недостроенным мостом, а 500 тысяч жителей Троещины и окрестных жилмассивов со скепсисом слушают, что, возможно, им протянут линию трамвая для поездок на правый берег.

Почему бы не отдать строительство этой линии под ключ и ее дальнейшую эксплуатацию в концессию? Например, китайским или корейским строительным конгломератам. Они и финансирование могут обеспечить. Да, это будут не самые выгодные условия. Возможно, выезд с Троещины будет дороже, чем с других станций. Но сейчас нормального прямого выезда в центр вообще нет. В любом случае приходится ехать с пересадкой и платить дважды, а то и трижды.

Но пока мэр города объявил о том, что город возьмется за решение задачи полегче – дотянуть линию метро до Виноградаря и открыть там две станции. Не очень амбициозные цели для такого большого города как Киев. Но лучше, чем ничего.