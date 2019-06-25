Сергей Петрик публицист

Наши в Израиле: работа и уроки, которым стоит поучиться

Когда за границей встречаю наших соотечественников за работой, краснеть за них не приходится.

Ничего не поделаешь: люди массово выезжают работать. Не стоит ни стесняться этого, ни осуждать. Работать не стыдно, а тем более хорошо работать. Украинцы этим славятся. Украина столетиями отпускала людей работать по всему миру.

В недалекие советские времена люди ехали в основном в Москву или вглубь России. Теперь – в Польшу и дальше на запад, а иногда и на юг, точнее, на Ближний Восток. О соотечественниках-тружениках, встреченных мною, я писал в колонке Как украинские работники пригодились в Израиле от 6 сентября 2017 года.

Незадолго до выхода той колонки почти два года назад вступило в силу Соглашение о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля, и я до сих пор ждал, когда же оно заработает. Потому что в подавляющем большинстве наши так и продолжают или работать нелегально, или приезжать в Израиль и подавать заявление на предоставление убежища, а пока – практически гарантированно – дадут отказ, люди зарабатывают. Из-за этого страдали и туристы, которых израильтяне, раздосадованные множеством нелегалов и псевдо-беженцев из Украины, разворачивали назад прямо по прибытию в аэропорт Бен-Гурион.

К примеру, только в 2018 году граждане Украины подали 1765 заявлений о предоставлении убежища, а 7730 человек были возвращены в свою страну по причине нелегального нахождения на территории Государства Израиль. Всего на получение статуса беженца с 2014 года подали заявки более 15 тысяч украинцев, тогда как в 2013 году было только одно такое обращение.

И вот наконец Соглашение заработало, и в прошлый понедельник в Израиль прилетела первая группа легальных рабочих из Украины, состоящая пока из 23-х арматурщиков, штукатуров и других представителей строительных специальностей.

В течение года работодатели готовы обеспечить 2 тысячи рабочих мест для официального трудоустройства специалистов в строительной сфере. Со временем вопрос нелегалов постепенно будет снят: Украина получила очень большую квоту на трудоустройство в Израиле наших строителей – 20 тысяч рабочих мест.

Главная цель Межгосударственного соглашения — обеспечение правового и справедливого процесса трудоустройства украинских граждан, прибывающих на временную работу в Израиль и предотвращения незаконных сборов с украинских кандидатов и содействие защите их трудовых прав в Израиле.

Для приезжающих украинских работников установлена заработная плата для начинающих – низкая по местным меркам, но высокая по украинским: 6400 шекелей, или 1730 долларов в месяц. При этом израильские работодатели обязуется заключать с работниками договора сроком на один год с правом продления до 63 месяцев. Также работники будут иметь равные права с израильтянами согласно израильскому законодательству – право на оплачиваемый отпуск, больничные, выплаты на оздоровление. Кроме того, предусмотрены начисления ежемесячного депозита – 200 долларов на счет работника, как выходного пособия и пенсии (работник получит эти средства после окончательного возвращения в Украину).

Что и говорить, ехать надо. И для Украины это хорошо: кроме поступления заработков в страну, поездки с возвращением способствуют развитию личностей самих мигрантов, расширению их кругозора, обмену навыками и опытом. Вернутся обязательно, ведь, в отличие от всех других стран, где работают украинцы, остаться навсегда в Израиле у них не получится. Благодаря жесткой миграционной политике еврейского государства, все наши кадры (если только они не евреи) гарантированно вернутся – с деньгами и новым полезным опытом.

Чем, например, полезны уроки израильтян? Для меня очевидно: умением строить отношения в обществе!

С точки зрения истории, Израиль как независимое государство ненамного старше Украины: его независимость провозглашена в 1948 году на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В отличие от Украины, которой независимость буквально свалилась на голову, а за оружие пришлось взяться всего пять лет назад, Израиль со всех сторон окружен враждебными соседями и практически со дня основания живет в условиях многочисленных войн и постоянного террора, отстаивая выстраданную им независимость.

Израильтяне – бойцы с самого детства! Но они невероятно дружелюбны и, находясь под прессом террора и враждебного отношения чуть ли не половины стран мира, стараются полноценно жить, работать, растить детей, лечить, творить, изобретать – и все это у них прекрасно получается. Израиль имеет наивысший уровень жизни среди всех стран Ближнего Востока. В списке стран по индексу человеческого развития, который является стандартным инструментом ООН при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов, по данным последнего доклада ООН, находится на 22-м месте в мире (Украина – на 88-м).

Я уверен, это потому, что экономические успехи разных стран и народов объясняются не только факторами производства. На экономическое развитие общества значительно влияет социальный капитал, в основе которого лежит доверие.

Наиболее высокий социальный капитал там, где люди больше всего доверяют и готовы сотрудничать друг с другом для достижения каких-либо общественных целей, даже если для этого надо потерпеть личные неудобства или неприязнь. У израильтян это получается, даже невзирая на то, что Израиль намного разношерстнее, чем Украина. Страна отличается значительным этнокультурным разнообразием. Наряду с евреями равные права имеют и все прочие этнические группы, вне зависимости от вероисповедания: арабы-мусульмане, арабы-христиане, друзы, бедуины, самаритяне, армяне, черкесы и прочие. Друзские и бедуинские депутаты, арабские партии и депутаты представлены в кнессете.

Согласно Декларации Независимости, Израиль является еврейским государством. Но и тут не все так просто: еврей еврею рознь. Само еврейское общество (что бросается в глаза повсюду – на улицах, на рынках, в магазинах и т. д.) чрезвычайно неоднородно.

Множество выходцев из бывшего Союза, большинство из которых, кстати, вполне подпадают под наше определение "ватники". Этому способствует захватившая Израиль российская пропаганда: везде транслируются российские телеканалы, которые смотрит четверть населения страны. В их же тональности освещают события и местные, по крайней мере, русскоязычные каналы. Советские евреи, разумеется, отличаются от живущих бок о бок с ними европейских и американских евреев. Что же говорить о взаимоотношениях с исторически совершенно другими евреями – йеменскими или, тем более, темнокожими эфиопскими, которых также множество?

А ведь еще среди евреев есть светские, просто верующие и ортодоксы. На бытовом уровне они могут недолюбливать или роптать друг на друга. Бывает, поругаются. Но делают это абсолютно незаметно для посторонних. Максимум, стараются лишний раз не пересекаться: даже в такой маленькой стране, как Израиль, у них это получается. Поэтому здесь нет разлитой в воздухе агрессии. Вы не увидите проявления злобы и ненависти. Если не считать кнессета, а также политических телепередач, в которых, например, русскоговорящие политики кроют оппонентов, на чем свет стоит. Да и то в форме полемики. Разве что навешивают ярлыки: кто-то из оппонентов "нацпредатели без роду и племени", кто-то – "нацисты и палестинцам продались", кто-то – "арабский подпевала".

В Израиле тоже пару месяцев назад состоялись внеочередные выборы в кнессет, и тоже рьяно боролись между собой враждебные антагонистические политсилы, но я не думаю, чтобы это как-то озлобило общество в отношениях друг с другом, как это можно наблюдать у нас, с нашей чередой очередных и внеочередных выборов.

Потому что это политика, а людей объединяет патриотизм – нормальный, без лозунгов. Ведь что для израильтян означает независимость? Под ней подразумевается осознанный выбор народа Торы пути развития, который описывается в этой святой для евреев книге: только тогда, когда весь еврейский народ объединится в любви друг к другу, Израиль достигнет настоящей независимости.

Стоит пожить в этой среде, чтобы поучиться правильным человеческим отношениям. те

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