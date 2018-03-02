За последний год в Украине стало больше благотворителей. Каждый третий житель страны перечисляет средства на благотворительность. Каждый второй –помогает незнакомым людям или подаёт милостыню. В мировом рейтинге World Giving Index страна поднялась на 16 позиций. С чем связано желание наших соотечественников помогать ближнему, и как эту помощь сделать более эффективной?

Новые традиции благотворительности

Украинцы – люди деятельные, не ждут милости от царя-батюшки – все делают сами. Особенно ярко это продемонстрировали события последних лет. Когда в 2014-м страна оказалась на грани развала, когда стало понятно, что никакие государственные институты не справятся с ситуацией, откликнулось гражданское общество. Люди перестали бояться ответственности и сами стали проявлять инициативу. Появилось мощнейшее волонтерское движение, результат работы которого стал очевидным для общества. Отсюда и высокий рейтинг доверия к волонтерам и частным лицам.

С началом военных действий Фонд Рината Ахметова сразу отреагировал на ситуацию – со стратегических долгосрочных задач переключился на решение гуманитарных вопросов. Главный из которых – помочь людям выжить и оказать им своевременную помощь. Эвакуация, расселение, лекарства, срочные операции, психологическая поддержка, помощь продуктами – появился ряд уникальных проектов, направленных на спасение жизней. Накоплен богатейший опыт, которым готов делиться Фонд.

В 2014 году в Украине зародилось множество новых благотворительных инициатив, которые по сей день приносят очень много пользы обществу. Во многих из этих организаций я вижу уйму энергии, амбициозные цели и большой потенциал, который не всегда может полностью раскрыться из-за отсутствия эффективных алгоритмов работы. К счастью, этим организациям не нужно дожидаться, когда этот опыт будет накоплен, поскольку существует возможность повысить эффективность их работы уже сегодня.

Шпаргалка для благотворителя

Сегодня, чтобы повысить эффективность благотворительности, необходимо перестать делать вид, что она не имеет никакого сходства с бизнесом. На самом деле, эти системы очень похожи. Финансы, управление людьми, сотрудничество с партнерами, планирование, закупка, логистика, – все необходимо заимствовать и переносить этот опыт в благотворительную сферу. В ней задействовано очень много небезразличных людей, специалистов в своей области. Например, медики, педагоги, социальные работники. Они прекрасно поддерживают в людях энергию и желание помогать, умеют выстраивать правильные отношения с благополучателями. Но, к сожалению, это только половина успеха. Отсутствие управленческого опыта зачастую не позволяет достичь высоких, а главное, зримых результатов. Поэтому в команде, помимо эмпатов, должны быть и специалисты по управлению, планированию и проектному менеджменту. Они нужны, чтобы качественно организовать процессы и своевременно обеспечить их надлежащими ресурсами, чтобы помощь была оказана тогда, когда она требуется тому, кто в ней нуждается. Так что если хотите повысить эффективность своей благотворительной организации, посмотрите, по какой схеме работает схожий бизнес. Это лучшая шпаргалка.

Государство и благотворительность

Сегодня во всем мире крупные компании и благотворительные организации справляются со множеством проблем, которые не под силу самостоятельно решить государству.

Миллиарды жертвуются на борьбу и профилактику заболеваний, на строительство медицинских и учебных заведений, на очистку водоемов и защиту окружающей среды, на помощь пожилым людям и сиротам, на борьбу с курением и предупреждение суицидов. Список огромный.

Но чтобы решить хотя бы одну из проблем, для начала нужно ее обозначить. Открыто признать, что такая проблема в государстве существует и обсудить ее со всеми участниками.

Привлечь общественные, частные и государственные ресурсы, трезво оценить ситуацию и тогда уже создавать механизм решения проблемы.

Главная миссия государства в этом процессе – выстраивать честные и прозрачные правила игры. Обеспечивать справедливое судейство. Не только принимать законы, но и создавать такие условия, при которых творить добро было бы легко. Чтобы не возникала необходимость проходить круги бюрократического ада, если человек или компания хочет оказать помощь.

Например, в США существует простой механизм, который позволяет в конце года при заполнении декларации о налогах вычесть определенный процент дохода, потраченный на благотворительность. Пожертвовал – получил квитанцию – приложил ее к декларации. Все! Причем помощь можно оказывать любую, жертвовать от вещей до недвижимости и ценных бумаг. Также существует огромный выбор, кому и каким образом можно помогать. Моральная удовлетворенность, право выбора и отсутствие бюрократической волокиты – важнейшие стимулы благотворительности.

Путь к успешной благотворительности

Подытоживая вышесказанное, можно определить основные факторы, которые сегодня влияют на успешное развитие благотворительности в стране.

Желание . Основа благотворительности – желание помогать ближнему, которое у граждан Украины есть. Чтобы поддерживать и усиливать это желание, необходимо создать механизм, позволяющий людям творить благое дело легко.

. Основа благотворительности – желание помогать ближнему, которое у граждан Украины есть. Чтобы поддерживать и усиливать это желание, необходимо создать механизм, позволяющий людям творить благое дело легко. Эффективность. Отечественным благотворительным организациям необходимо заимствовать опыт бизнес-структур. Это моментально повысит эффективность их работы.

Отечественным благотворительным организациям необходимо заимствовать опыт бизнес-структур. Это моментально повысит эффективность их работы. Честность и прозрачность. Чтобы крупные компании и благотворительные организации могли решать социальные проблемы государства, государству необходимо создать условия для честной и прозрачной работы третьего сектора.

Чем быстрее будут сделаны эти три шага на пути к успешной благотворительности, тем заметней будет результат, тем больше социальных проблем удастся решить, тем больше людей получат своевременную помощь.