"Укрзализныця": надежда есть, но результатов нет

"Укрзализныця" сделала заявку на большую модернизацию. 1 октября компания объявила в системе Prozorro тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов. Согласно официальным заявлениям УЗ, 60 закупленных поездов будут использоваться в проектах City Express, а 20 будут запущены на существующих и новых внутренних маршрутах. Общая сумма закупки может составить 31,4 млрд грн. К участию в тендере были приглашены компании Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковский вагоностроительный завод.

Безусловно, руководство УЗ поставило высокую планку, однако эксперты сомневаются в том, что такая масштабная закупка пройдет успешно. Опыт работы компании в истории независимой Украины показывает, что план по капитальным инвестициям ни разу не был выполнен более чем на 65%. После представления разгромного отчета ВСК ВР по УЗ в парламенте, у многих депутатов и экспертов возникали сомнения в способности нынешнего менеджмента компании выполнить такую сложную задачу, как модернизация подвижного состава.

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Согласно официальным данным, за первые полгода административные расходы УЗ выросли на 30%, а расходы на топливо и электроэнергию – на 25%. Сами по себе эти результаты удивительны, ведь в этот период было зафиксировано существенное падение объемов перевозок, а цены на электроэнергию находились на минимуме. Плюс к этому УЗ продолжает ежегодно переплачивать за кредит Сбербанка РФ по 1 млрд грн. Несмотря на то, что ставки по долларовым кредитам в Украине находятся в пределах 3,2-3,5%, топ-менеджмент компании решил реструктуризировать 323 млн долл. кредита по ставке 11,5%.

Мне непонятно, где УЗ планирует взять десятки миллиардов гривен на капитальные инвестиции? По данным ВСК ВР, из-за коррупции компания ежегодно теряет минимум 8 млрд грн. На финансовое дно УЗ также тянут непрофильные активы. Сегодня из 34 структурных подразделений ж/д монополиста 25 являются непрофильными, не приносящими ничего кроме убытков. Дополняет общую картину "черная дыра" украинской железной дороги — пассажирские перевозки. По итогам 2020 года они принесли УЗ убытков на 13 млрд грн.

Важно отметить, что промедление с реформой "Укрзализныци" подрывает выполнение обязательств Украины в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС. По данным Еврокомиссии, прогресс нашей страны в реформе транспорта самый низкий из всех отраслей — 31%. Очень не хочется, чтобы некомпетентные действия топ-менеджмента УЗ поставили под сомнение нашу евроинтеграцию. Реформу компании нужно начинать, как говорится "на вчера".