Законопроект об отходах должен учитывать интересы бизнеса

Партия "Слуга народа" заявила, что готова принимать № 2207-1-д "Об управлении отходами". Готовность власти принимать знаковые для Украины законопроекты можно, конечно, приветствовать, но только в том случае, если они полностью согласованы со всеми заинтересованными сторонами. В данном случае речь идет о соответствии данного з/п ожиданиям бизнеса. В частности, у промышленников сложилось впечатление, что авторы документа не хотят слышать ряд важных для бизнеса замечаний и предложений. Очень не хочется, чтобы в конечном итоге законопроект об управлении отходами постигла судьба з/п №4167, который с треском провалился в парламенте.

Украинский бизнес просит вывести из-под действия закона побочные продукты промышленного производства, которые соответствуют национальным стандартам ДСТУ и не являются отходами. Например, металлолом, который в свете набирающей обороты декарбонизации экономики, превратился в стратегически важное сырье не только для металлургии, но и для национальной экономики. Также несправедливо относить к отходам шлаковые материалы. Благодаря современным технологиям они активно используются в строительстве дорог местного значения, значительно удешевляя их итоговую стоимость. Поэтому шлаки сегодня становятся важным ресурсом для экономики территориальных общин.

Реклама

Украина официально признала приверженность целям европейской экологической политики Green Deal, одной из которых является построение циркулярной экономики. Для следования данной цели необходимо на законодательном уровне закрепить приоритетность вторичного сырья над первичным. Для этого бизнес, который использует сырье таким образом, должен получить от государства различные стимулы. Такая практика давно и успешно применяется в Европейском Союзе. Однако авторы з/п №2207-1-д не спешат прописывать в тексте документа какие-либо стимулы, несмотря на неоднократное напоминание представителей бизнеса.

Главная проблема законопроекта об управлении отходами в том, что он нужен "на вчера". Из-за отсутствия законодательного урегулирования данной сферы в Украине не может начать полноценную работу целая отрасль экономики, связанная с переработкой и утилизацией отходов. Без закона мы не можем ее развивать и привлекать инвестиции в соответствующие проекты. Однако принимать з/п, в котором до конца не урегулированы принципиальные для бизнеса вопросы, тоже не вариант.

Выходом из ситуации может стать оперативная доработка текста з/п №2207-1-д с участием представителей бизнеса и ведущих отраслевых экспертов с последующей передачей документа на рассмотрение парламента. Новая отрасль экономики должна заработать по качественному и разумному закону.