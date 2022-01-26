Экономический паспорт: опасный популизм с тяжелыми последствиями

На этой неделе Рада неожиданно для власти отказалась выносить на рассмотрение резонансный законопроект об "экономическом паспорте". Он предусматривает, что на персональных счетах несовершеннолетних украинцев будут накапливаться средства за пользование и добычу недр страны. За внесение документа в повестку дня наскребли всего 202 голоса из 226 необходимых.

Увы, но досадная осечка с голосованием вряд ли станет причиной для отзыва законопроекта. От идеи внедрения экономических паспортов никто не откажется. Документ внесут в зал при первой же возможности.

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Вот только данная инициатива не имеет ничего общего с реальной заботой о будущих поколениях. Все это смахивает на запредельно жесткий популизм с невероятно тяжелыми последствиями для экономики.

Наивно рассчитывать, что спустя 18 лет рожденные в 2019 году получат обещанную сумму для покупки недвижимости или оплаты учебы в университете.

Во-первых, как я уже писала, деньги в так называемом Фонде будущих поколений не защищены от инфляции и девальвации. К моменту выдачи они существенно обесценятся. За прошедшие 18 лет инфляция в стране превысила 700%, национальная валюта за тот же период девальвировала в пять с половиной раз.

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Только представьте: каждый год украинское правительство будет изымать из экономики от 1,5 до 2,5% ВВП, замораживать в Фонде будущих поколений и еще уплачивать за это проценты по ОВГЗ за счет налогоплательщиков. Как вам такое ноу-хау?

В результате в бюджете образуется немыслимая дыра, источников покрытия которой никто не называет. А дальше начнут возникать трудности с выплатами бюджетникам и пенсионерам, финансированием медицины и образования.

Через 18 лет владельцы "рентных" счетов получат в лучшем случае сильно обесценившиеся суммы. Если вообще получат.

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А еще вопрос – кто придумал открывать счета только детям, родившимся с 2019 года? И почему на деньги в будущем даже гипотетически не может претендовать рожденный, к примеру, в декабре 2018-го? Где логика?

Еще раз повторюсь: сейчас эта затея выглядит дурно пахнущим популизмом с весьма трагичными для экономики последствиями. Считаю, что в нынешних условиях целесообразно не давить на парламент в попытке вынести на рассмотрение откровенно вредный законопроект, а вовсе отбросить идею его принятия.