Кабмин должен как можно скорее представить план вывода угольной отрасли из кризиса

Впервые с 2014 года правительству Украины удалось практически невероятное – "объединить" восток и запад нашей страны.

Шахтеры Волыни и Львовщины, Луганщины и Донетчены уже доведены до отчаяния и действительно объединены в порыве объявить забастовку. Задолженность по зарплате перед ними превышает несколько миллиардов.

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На днях глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что закупки электроэнергии в РФ не планируются. Это значит, что ценность добычи угля для генерации энергии существенно возрастет.

Единственная проблема – денег на развитие, модернизацию и закладку новых лав на государственных шахтах по-прежнему никто не дает.

"Долгожданные" морозы уже наступили. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Запасы газа в подземных хранилищах уменьшаются. Пополнять их сейчас – экономическое самоубийство.

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Цена на газ в ЕС впервые в истории превысила отметку 2150 долларов за тысячу кубов.

Нагрузка на атомные станции выросла на 15%. Прямо сейчас работает 14 реакторов из 15. Автоматическое отключение хотя бы одного из атомных блоков чревато веерными отключениями электроэнергии.

Поэтому еще раз призываю Кабинет министров немедленно подготовить системный план вывода из кризиса угольной промышленности. В сложившихся условиях – это единственная возможность сохранить энергетическую безопасность.