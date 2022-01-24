Кабмин должен представить стратегию и поэтапный план трансформации угольной отрасли

На фоне нарастающей истерии и слухов об эвакуации сотрудников иностранных дипмиссий сегодня в Киеве по инициативе немецкой стороны совершенно спокойно стартовал первый этап конференции по операционному планированию структурных изменений в угольных регионах Украины.

Здесь были представители посольств Германии и Великобритании, Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), Еврокомиссии, ЕБРР, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, USAID. Фактически в Киеве собрались представители всех донорских и международных финансовых организаций, которые готовы протянуть Украине руку помощи – и не только дружескую, но и финансовую – на этапе преобразования угольной промышленности.

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Но давайте будем реалистами: Украине не удастся полноценно приступить к заявленной трансформации до тех пор, пока правительство не представит полноценную концепцию и дотошный поэтапный план преобразования отрасли.

Нужно, наконец, определиться, куда мы двигаемся: мы оказываемся от угля, под чем подписались на климатическом саммите в Глазго? Либо же мы "не декларируем амбиций об отказе от угольной генерации до 2035 года", о чем пишет вице-премьер Стефанишина? И как вообще эти два заявления коррелируются между собой? Мне откровенно непонятно.

Очевидно, что нужен четкий поэтапный план. Причем мало его просто "спустить из Кабмина низам", изначально его необходимо предметно проработать вместе с угольщиками и тепловиками, учесть их предложения и конкретные потребности.

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Практика показала, что Украина не сможет в ближайшие годы отказаться от угля, поскольку критически от него зависит, особенно в осенне-зимний период. Но и от процесса трансформации тоже нельзя отказаться. Поэтому от имитации его подготовки нужно перейти к конкретике и, наконец, ответить: сколько лет еще тепловая генерация будет составляющей энергетического баланса; сколько угля Украина планирует добыть в ближайшее десятилетие, чтобы горняки и тепловики могли полноценно планировать свою деятельность.

От этого напрямую зависит судьба десятков тысяч шахтеров и моногородов с совокупным населением до 500 тысяч человек в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Волынской и Львовской областях. Ключевое, чтобы в процессе "справедливой трансформации" ни один из угольщиков не остался без трудоустройства. Необходимо создавать альтернативные рабочие места, внедрять программы социальной поддержки, переквалификации нынешних работников угольных предприятий, которые попадут под реорганизацию.

Увы, но до сих пор все это в теории. В бюджете-2022 на "справедливую трансформацию" заложили всего 118 миллионов гривен. По сути, копейки. Сам план преобразований до конца не проработан. Это при том, что у страны есть мощнейшая поддержка со стороны международных доноров, которой грех не воспользоваться. Поэтому вместо того, чтобы паниковать, давайте уже, наконец, приступать к работе.