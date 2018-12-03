Игры, в которые играют в Донецке

С 2014 года многих из нас, живущих в Донецке, так и не покинуло ощущение компьютерной игры, в которую внедрили живых людей, заставили их превратиться в юнитов и покорно выполнять команды невидимых игроков.

"Жизнь – это такая игра. Сюжет плоховат, но графика чумовая", – прочитал я когда-то в интернете. Тогда улыбнулся, сейчас – постоянно задумываюсь, что и графика тоже сбоит и требует перезагрузки.

Тогда, четыре года назад, никто всерьез не воспринимал происходящее. Ну, буянят люди у "белого дома", ну в камуфляже бегают какие-то, ну милицию захватили… Завтра утром проснемся в контрольной точке архивирования системы – и все будет как прежде.

А вот не стало как прежде. И точка сохранения не сработала

Игра перешла на другой уровень, юниты стали наглее. Двухпиксельные по составу существа решили, что они – "республика", сейчас выбирают себе правителей и "министров", изображают бурную деятельность, не забывая доложить о "росте экономики", промышленном чуде "перепроизводства" и снижении цен на курятину третьего сорта.

Правда, при таких ударных темпах жизни забыли посыпать песком дорожки в Донецке и 150 человек только за сутки раскроили себе лбы и вывихнули кости на обледеневших тротуарах, возле подъездов и на входах в магазины.

Должностные юниты перемещаются в дорогих авто и поглощают пищу не иначе как в "Гусях-Лебедях" на бульваре Пушкина или в "Ракушке" на Набережной. Им не до дорожек. Во всяком случае, не до песочных.

Люди поменьше утром и вечером давится в маршрутках. При мне из макеевского 121-го в открытые двери на остановке выпала женщина. С повисшей как плеть рукой она как-то умудрилась влезть обратно в несчастный автобус, который уже расходился по швам от количества набившихся пассажиров.

Юниты едут на работу. Надо работать, чтобы жить. Даже за копейки.

Жаловаться нельзя. Иначе будешь вражеский юнит.

Сравнивать свою жизнь с другими нельзя. Особенно из внешнего пространства. У них все "еще хуже", а здесь "коммуналка дешевая".

Правда, при такой "дешевизне" холодная вода идет слабым напором, газ играет всеми цветами радуги, горячая вода приходит только во снах, а при слове "текущий ремонт дома" слесари из ЖЭКа начинают громко сигналить "Error!"

Зато у юнитов есть "премьер-министр", и значит надо гордиться каждым прожитым днем.

Правда, у них же есть ошалевшие от происходящего старики, которые никак не могут понять, как выжить на то, что здесь называется "пенсия", и почему гуманитарную помощь в последний раз они видели на "Донбасс Арене" два года назад.

Есть молодые юниты, которым по возрасту вроде бы все равно, чем занимаются их двухпиксельные короли, но скоро они покинут это благословенное место, чтобы уехать туда, где, если верить телеэкрану, все плохо и хуже быть не может. Но именно там они будут строить свою жизнь

Есть просто те, кому уже все это поперек горла, но нельзя просто так взять и выйти из этой игры.

А есть мы. Системные ошибки.

На сегодняшний день – неустранимые.

Но помнящие все и бережливо хранящие. Вплоть до восстановления контрольной точки.