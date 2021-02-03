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Культура щастя. Хто та навіщо придумав щастя в сучасному світі.

Культура щастя. Хто та навіщо придумав щастя в сучасному світі.

Культурный подкаст
Артем Падалкин
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В третьому випуску "Культурного подкасту" письменник Артем Падалкін і психологиня Вероніка Яблонська будуть спілкуватися про культуру щастя: як формується культура щастя в сучасному світі? Як відрізнити власне щастя від нав’язаного? Чи потрібно шукати щастя в собі або варто завойовувати світ?

Також поговоримо про відпускання горя і про щастя у відсутності страждань.

Звісно, розглянемо приклади зі світової історії, філософії та літератури.

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