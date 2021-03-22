Наш первый локдаун: 10 вещей, которые навсегда изменил карантин

Год назад мы впервые вошли в новую реальность – наш первый карантин. После такого мир уже не будет таким, как прежде. В этом выпуске писатель Артем Падалкин и культурная обозревательница Вероника Яблонская поговорят про 10 вещей, которые карантин изменил навсегда.
Мы не знали, что произойдет уже третий локдаун, и записали этот выпуск буквально накануне.
Слушайте Культурный подкаст на:
Apple Podcasts – https://cutt.ly/Nlz382t
Google Podcasts – https://cutt.ly/alz8yw1
SoundCloud – https://cutt.ly/Glz8gVM
3:20 – Переехать в Киев и застать его пустым. Байки о Байковом кладбище.
12:04 – Пандемия как вдохновение. Карантин как толчок для прыжка. О смене профессии во время локдауна и поиск новых историй и сюжетов в этом хаосе.
22:16 – Про эмпатию к малому бизнесу;
25:09 – Деньги под подушкой – больше не вариант: куда инвестировать во время глобальных кризисов;
29:46 – "Я не знаю где я буду завтра". Как локдаун изменил наше восприятие времени и подход к планированию;
32:35 – Сексуальный Афганистан;
35:00 – Генеалогическое дерево литературы. Секретные материалы VS локдаун. Как упорядочить кашу от прочитанного и увиденного. Как локдаун изменил отношение к культуре.
40:48 – Ипохондрик ли. Занятость в околомедицинской сфере.
43:44 – Экстраверты vs локдаун: кто кого. О близких и личное пространство.