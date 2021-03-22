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Наш первый локдаун: 10 вещей, которые навсегда изменил карантин

Наш первый локдаун: 10 вещей, которые навсегда изменил карантин

Культурный подкаст
Артем ПадалкинВероника Яблонская
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00:50:44
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Год назад мы впервые вошли в новую реальность – наш первый карантин. После такого мир уже не будет таким, как прежде. В этом выпуске писатель Артем Падалкин и культурная обозревательница Вероника Яблонская поговорят про 10 вещей, которые карантин изменил навсегда.

Мы не знали, что произойдет уже третий локдаун, и записали этот выпуск буквально накануне.

Слушайте Культурный подкаст на:

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3:20 – Переехать в Киев и застать его пустым. Байки о Байковом кладбище.
12:04 – Пандемия как вдохновение. Карантин как толчок для прыжка. О смене профессии во время локдауна и поиск новых историй и сюжетов в этом хаосе.
22:16 – Про эмпатию к малому бизнесу;
25:09 – Деньги под подушкой – больше не вариант: куда инвестировать во время глобальных кризисов;
29:46 – "Я не знаю где я буду завтра". Как локдаун изменил наше восприятие времени и подход к планированию;
32:35 – Сексуальный Афганистан;
35:00 – Генеалогическое дерево литературы. Секретные материалы VS локдаун. Как упорядочить кашу от прочитанного и увиденного. Как локдаун изменил отношение к культуре.
40:48 – Ипохондрик ли. Занятость в околомедицинской сфере.
43:44 – Экстраверты vs локдаун: кто кого. О близких и личное пространство.

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