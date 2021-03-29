Джонни Депп уходит из кино?! Актер продолжает борьбу за возвращение в киноиндустрию! А пока скандалы вокруг Деппа не утихают – в новом выпуске подкаста "Про сериалы и кино" вместе с ведущей Натальей Тимуршиной вспоминаем культовые роли кумира миллионов.

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00:00 Когда выйдет последняя лента с Джонни Деппом

5:00 Почему Джонни Депп уходит из кино

8:00 Лучшие фильмы с Джонни Деппом за последние 20 лет. "Пираты Карибского моря"

10:00 Назад в 90-е. Лента "Плакса"

12:00 "Эдвард Руки – Ножницы" американский фантастический фильм Тима Бертона. Персонажи Джонни Деппа.

15:00 "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы

16:00 "Эд Вуд" "Худший режиссер все времена"

18:00 "Покойник" "Мертвец" Dead Man 1995, режиссер Джимми Джармуш. Почему Депп взялся за этот проект.

20:00 "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" 1998 год, комедия. Роуд-муви.

21:00 "Сонная лощина" с Джонни Деппом.

22:00 "Тайное окно" – по рассказу Стивена Кинга.

23:00 "Чарли и шоколадная фабрика". Чудеса вокруг Вилли Вонка и Джонни Деппа – кто кому противоположность

24:00 "Суинни Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит ". Мюзикл. Триллер. Первый "Золотой Глобус" Джонни Деппа.

25:00 "Мрачные тени" – ужас с элементами комедии 2012 режиссера Тима Бертона.

27:00 "Ромовый дневник": вот так поездка!

30:00 Лента "Турист", кинодуэт Джонни Депп – Анджелина Джоли

33:00 Игра – тест "Какой вы персонаж Джонни Деппа"

36:00 О характере – Джеймса Барри – из фильма "Волшебная страна" Марка Форстера