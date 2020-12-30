Полтава: Красная площадь, мамонт и самогон

Гость второго выпуска подкаста "Местные в курсе" – Владислав Грузинский, продюсер телеканала Украины 24. Он родом из Полтавы, обожает родной город и знает его вдоль и поперек.

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Влад рассказал о самых интересных уголки Полтавы, местные легенды и коронные блюда и напитки (кроме галушек). – ТОП мест в Полтаве от местного – куда пойти, чтобы сделать лучшие фото – почему стоит сходить в местное управление СБУ – которые "раскрученные" места можно не посещать – предостережение для водителей Все это и намного больше – в новом выпуске подкаста "Местные в курсе"