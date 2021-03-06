На главную Сегодня
Українською
Экологические проблемы в начале весны. Почему 8 Марта вредит окружающей среде?

Экологические проблемы в начале весны. Почему 8 Марта вредит окружающей среде?

Климат-контроль
Игорь Сумленный
00:00:00
00:33:29
Загрузить
Слушайте наш подкаст на

В этом выпуске подкаста "Климат-контроль" мы говорим о "повстанцах против вымирания", дарении цветов на 8 Марта, хороший снег зимой, климатические аномалии и что с этим делать. В гостях Григорий Колодяжный координатор движения Extinction Rebellion Украины.

Весна пришла, а с ней начались традиционные экологические сезонные проблемы. Ведущий подкаста Игорь Сумленный и координатор движения Extinction Rebellion Украины Григорий Колодяжный поговорили о сжигании листьев, альтернативу дарения цветов на 8 Марта, проблемы деятельности климатических активистов, какие погодные аномалии дошли до украинских регионов и возможно ли в Украине на это повлиять?

О деятельности Extinction Rebellion Украины можно узнать здесь – https://cutt.ly/gzuo4Yi

Слушайте "Климат-контроль на Apple Podcasts – https://cutt.ly/ZzuovDj, Google Podcasts – https://cutt.ly/SzuomEJ, SoundCloud – https://cutt.ly/UzuoRwE.

00:30 – Чем занимается движение Extinction Rebellion и движение Leave no trace?

4:00 – Почему важно обращать внимание на экологические проблемы именно в начале весны?

7:00 – Насколько срывание и продажа краснокнижных растений, первоцвета является серьезной проблемой?

08:00 – Как покупка и дарение цветов на 8 Марта влияет на окружающую среду?

10:15 – Есть ли альтернатива дарованию цветов на 8 Марта, чтобы сделать хороший подарок и сохранить природу?

12:30 – То, что сейчас быстро растаял снег после окончания календарной зимы – это хорошо?

18:40 – Какие региональные климатические проблемы есть в Украине весной?

23:50 – Трудно рассказывать людям о климатических проблемы? Как они реагируют на это?

26:30 – Что наши слушатели могут сделать уже сегодня, чтобы наносить меньше вреда окружающей среде?

Кто украл нашу осень? Почему погода за окном не такая, как раньше?
Следующий подкаст

Кто украл нашу осень? Почему погода за окном не такая, как раньше?

Климат-контроль

Подкасты на эту тему

Смотреть все

Последние подкасты

Смотреть все
00:00:0000:00:00

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять